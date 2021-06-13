Ким Кардашьян показала очень мохнатый Lamborghini Urus. Он буквально весь обшит тканью

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Квиз: какой звезде принадлежит эта машина
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Американская звезда реалити-шоу, фотомодель и актриса Ким Кардашьян опубликовала в Инстаграме снимки крайне необычного Lamborghini Urus. Буквально весь суперкроссовер покрыли ворсистой тканью, включая салон. Это было сделано для рекламы новой коллекции одежды.
Прошлой весной компания Lexus представила кроссовер UX с очень необычным оформлением экстерьера — он стал первой татуированной машиной. Мастер из Лондона использовала крошечное сверло для нанесения на кузов базового узора, а затем вручную раскрасила его с добавлением сусального золота. На это потребовалось полгода работы.