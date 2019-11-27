Новый Kia Sorento застали без маскировки

Фотошпионам удалось оказаться возле неприкрытого Kia Sorento четвёртого поколения и сделать снимок спереди (правда, не лучшего качества). Его опубликовал портал The Korean Car Blog.
Со сменой поколений Sorento получит полностью новую внешность со светодиодными «бумерангами», переходящими в решётку радиатора сложной формы, как у последней Оптимы. На других фотографиях прототипа плотный камуфляж в задней части скрывает истинные размеры автомобиля, но после смены поколения новинка, скорее всего, станет крупнее предшественника.
По слухам, у Sorento практически не изменится линейка основных силовых агрегатов. Сейчас в России модель текущего поколения предлагается с бензиновыми атмосферниками 2.4 и 3.5 (188 и 249 л.с.) и 200-сильным турбодизелем 2.2. Дополнительно появится мягкий гибрид с 48-вольтовой бортовой сетью и литий-ионным аккумулятором, а также водородная версия с топливными элементами.
Ожидается, что Kia Sorento четвёртого поколения представят до конца года. В продажу по всему миру кроссовер поступит в следующем, 2020 году.