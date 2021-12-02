Kia отзовёт 3 тысячи опасных минивэнов Carnival

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Компания Kia отзовёт в США 3 тысячи минивэнов Carnival 2022 модельного года, сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения. У ряда этих автомобилей возможно открытие сдвижных дверей во время движения, что может привести к авариям и травмам.
Ранее американский регулятор сообщал о выплате вознаграждения в 24 миллиона долларов информатору, который в середине прошлого десятилетия заявил о проблемах на конвейерах альянса Hyundai-Kia. Его сведения привели к большой отзывной кампании и крупному штрафу для производителей.