Kia отзовёт 3 тысячи опасных минивэнов Carnival

Компания Kia отзовёт в США 3 тысячи минивэнов Carnival 2022 модельного года, сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения. У ряда этих автомобилей возможно открытие сдвижных дверей во время движения, что может привести к авариям и травмам.