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Kia отзовёт 3 тысячи опасных минивэнов Carnival

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Дмитрий Елизаров

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Компания Kia отзовёт в США 3 тысячи минивэнов Carnival 2022 модельного года, сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения. У ряда этих автомобилей возможно открытие сдвижных дверей во время движения, что может привести к авариям и травмам.

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  • Производитель заявил, что некоторые компоненты механизма запирания боковых сдвижных дверей, которые поставляются на конвейер Kia сторонней фирмой, оказались выполнены не по требуемым стандартам. По этой причине защёлка дверей может оказаться зафиксирована в открытом положении, и дверь не заблокируется должным образом, а следовательно, может сдвинуться во время движения.
  • Параллельно компания отметила, что Carnival снабжён сразу несколькими системами предупреждения о том, что замок двери не защёлкнулся. Когда машина неподвижна, звучат прерывистые сигналы, а если тронуться с места с открытой дверью, сигнал станет непрерывным, при этом на приборной панели загорится дополнительное предупреждение.
  • На сервис отправятся Carnival, выпущенные для рынка США в период с 28 июля по 14 октября нынешнего года. Проблемные компоненты на этих машинах будут бесплатно заменены на новые. Планируется ли отзыв минивэнов по той же причине в России, пока не известно. В нашей стране Kia Carnival стоит минимум 2 864 900 рублей.

Ранее американский регулятор сообщал о выплате вознаграждения в 24 миллиона долларов информатору, который в середине прошлого десятилетия заявил о проблемах на конвейерах альянса Hyundai-Kia. Его сведения привели к большой отзывной кампании и крупному штрафу для производителей.

Отзывные кампании — это хорошо?

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