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Компания Kia назвала цены на преемника Оптимы для России

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Артём Шахнович

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Российское представительство Kia обнародовало цены на новый седан K5, пришедший на смену модели Optima. У нас он будет предлагаться в семи комплектациях стоимостью от 1 489 900 до 2 199 900 рублей. Стартовал приём заказов, у дилеров товарные авто­мобили появятся 1 сентября.

  • Исполнение Classic предполагает двух­литровый двигатель и шести­ступенчатую автомати­ческую коробку передач. В базовое оснащение войдут свето­диодная оптика, 16-дюймовые колёсные диски, шесть подушек безопас­ности, набор систем активной безопас­ности, система выбора режимов движения Drive Mode Select и панель приборов Supervision с экраном бортового компьютера на 4,2 дюйма.

  • Версия Comfort (1 609 900 рублей) с тем же силовым агрегатом дополнена свето­диодными противо­туманными фарами, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, передним и задним парктроником, а также мульти­медийной системой с восьми­дюймовым дисплеем.

  • Luxe можно заказать как с мотором 2.0, так и 2.5 (1 709 900 и 1 839 900 рублей соответ­ственно). В комплектацию входят свето­диодная задняя оптика, 17-дюймовые колёсные диски, кожаные сиденья, электро­регулировки водительского кресла, датчик дождя, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.

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  • Prestige (1 799 900 и 1 929 900 рублей) дополни­тельно включает в себя систему кругового обзора и контроля слепых зон, а также функцию предупреж­дения при выезде с парковки задним ходом.

  • Вариант Style (1 849 900 и 1 979 900 рублей соответ­ственно) идёт с 18-дюймовыми колёсными дисками, спортивным передним бампером, навигационной системой с цветным монитором диагональю 10,25 дюйма, акустической системой Bose с 12 динамиками и более мощными тормозами для 2,5-литровой модификации.

  • Kia K5 в версии GT Line доступен только с 2,5-литровым двигателем и восьми­ступенчатой автомати­ческой коробкой (2 109 900 рублей). Исполнение отличается 18-дюймовыми дисками, спортивным бампером и решёткой радиатора, чёрным спойлером на крышке багажника, панорамной крышей и люком с электро­приводом. В салоне добавлены особый декор, цифровая приборная панель Supervision диагональю 12,3 дюйма и атмо­сферная светодиодная подсветка (64 цвета и оттенка).

  • Топовый уровень GT Line+ (2 199 900 рублей) имеет интеллекту­альный круиз-контроль с функцией временной остановки и возобнов­ления движения, систему предот­вращения фронтального столкно­вения с функцией предупреж­дения столкно­вения при повороте на пере­крёстке. Также в нём преду­смотрены система предотвращения выезда из полосы движения, ассистент движения в полосе, система предот­вращения столкновения при выезде с парковки задним ходом, система контроля внимания водителя и ассистент управления дальним светом. В комп­лектацию входит цветной проекционный дисплей.

  • Российские Kia K5 оснащаются бензиновыми атмосферными рядными четырёх­цилиндровыми двигателями. Обновлённый агрегат 2.0 MPI с распре­делённым впрыском развивает 150 л.с. и 192 Нм. Более мощный мотор объёмом 2,5 литра с непосред­ственным впрыском (GDI) выдаёт 194 л.с. и 246 Нм. Привод — только передний.

  • Kia представила новый седан K5 в ноябре 2019 года. Модель пришла на смену модели Optima, упразднив прежнее название. K5 на 50 мм длиннее предше­ственника (4905 мм), его колёсная база увели­чилась на 45 мм (2850 мм). Ширина не изменилась (1860 мм), а высота сократилась на 20 мм (1445 мм). В настоящее время Kia Optima стоит в России от 1 564 900 до 2 144 900 рублей.

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