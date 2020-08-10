Компания Kia назвала цены на преемника Оптимы для России

Российское представительство Kia обнародовало цены на новый седан K5, пришедший на смену модели Optima. У нас он будет предлагаться в семи комплектациях стоимостью от
Исполнение Classic предполагает двухлитровый двигатель и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. В базовое оснащение войдут светодиодная оптика, 16-дюймовые колёсные диски, шесть подушек безопасности, набор систем активной безопасности, система выбора режимов движения Drive Mode Select и панель приборов Supervision с экраном бортового компьютера на 4,2 дюйма.
Версия Comfort (
1 609 900рублей) с тем же силовым агрегатом дополнена светодиодными противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, передним и задним парктроником, а также мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем.
Luxe можно заказать как с мотором 2.0, так и 2.5 (
1 709 900и 1 839 900рублей соответственно). В комплектацию входят светодиодная задняя оптика, 17-дюймовые колёсные диски, кожаные сиденья, электрорегулировки водительского кресла, датчик дождя, система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.
Prestige (1 799 900 и
1 929 900рублей) дополнительно включает в себя систему кругового обзора и контроля слепых зон, а также функцию предупреждения при выезде с парковки задним ходом.
Вариант Style (1 849 900 и
1 979 900рублей соответственно) идёт с 18-дюймовыми колёсными дисками, спортивным передним бампером, навигационной системой с цветным монитором диагональю 10,25 дюйма, акустической системой Bose с 12 динамиками и более мощными тормозами для 2,5-литровой модификации.
Kia K5 в версии GT Line доступен только с 2,5-литровым двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой (
2 109 900рублей). Исполнение отличается 18-дюймовыми дисками, спортивным бампером и решёткой радиатора, чёрным спойлером на крышке багажника, панорамной крышей и люком с электроприводом. В салоне добавлены особый декор, цифровая приборная панель Supervision диагональю 12,3 дюйма и атмосферная светодиодная подсветка (64 цвета и оттенка).
Топовый уровень GT Line+ (
2 199 900рублей) имеет интеллектуальный круиз-контроль с функцией временной остановки и возобновления движения, систему предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрёстке. Также в нём предусмотрены система предотвращения выезда из полосы движения, ассистент движения в полосе, система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом, система контроля внимания водителя и ассистент управления дальним светом. В комплектацию входит цветной проекционный дисплей.
Российские Kia K5 оснащаются бензиновыми атмосферными рядными четырёхцилиндровыми двигателями. Обновлённый агрегат 2.0 MPI с распределённым впрыском развивает 150 л.с. и 192 Нм. Более мощный мотор объёмом 2,5 литра с непосредственным впрыском (GDI) выдаёт 194 л.с. и 246 Нм. Привод — только передний.
Kia представила новый седан K5 в ноябре 2019 года. Модель пришла на смену модели Optima, упразднив прежнее название. K5 на 50 мм длиннее предшественника (4905 мм), его колёсная база увеличилась на 45 мм (2850 мм). Ширина не изменилась (1860 мм), а высота сократилась на 20 мм (1445 мм). В настоящее время Kia Optima стоит в России от
1 564 900до 2 144 900рублей.