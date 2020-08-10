Компания Kia назвала цены на преемника Оптимы для России

Prestige (1 799 900 и 1 929 900 рублей) дополни­тельно включает в себя систему кругового обзора и контроля слепых зон, а также функцию предупреж­дения при выезде с парковки задним ходом.

Вариант Style (1 849 900 и 1 979 900 рублей соответ­ственно) идёт с 18-дюймовыми колёсными дисками, спортивным передним бампером, навигационной системой с цветным монитором диагональю 10,25 дюйма, акустической системой Bose с 12 динамиками и более мощными тормозами для 2,5-литровой модификации.

Kia K5 в версии GT Line доступен только с 2,5-литровым двигателем и восьми­ступенчатой автомати­ческой коробкой ( 2 109 900 рублей). Исполнение отличается 18-дюймовыми дисками, спортивным бампером и решёткой радиатора, чёрным спойлером на крышке багажника, панорамной крышей и люком с электро­приводом. В салоне добавлены особый декор, цифровая приборная панель Supervision диагональю 12,3 дюйма и атмо­сферная светодиодная подсветка (64 цвета и оттенка).

Топовый уровень GT Line+ ( 2 199 900 рублей) имеет интеллекту­альный круиз-контроль с функцией временной остановки и возобнов­ления движения, систему предот­вращения фронтального столкно­вения с функцией предупреж­дения столкно­вения при повороте на пере­крёстке. Также в нём преду­смотрены система предотвращения выезда из полосы движения, ассистент движения в полосе, система предот­вращения столкновения при выезде с парковки задним ходом, система контроля внимания водителя и ассистент управления дальним светом. В комп­лектацию входит цветной проекционный дисплей.

Российские Kia K5 оснащаются бензиновыми атмосферными рядными четырёх­цилиндровыми двигателями. Обновлённый агрегат 2.0 MPI с распре­делённым впрыском развивает 150 л.с. и 192 Нм. Более мощный мотор объёмом 2,5 литра с непосред­ственным впрыском (GDI) выдаёт 194 л.с. и 246 Нм. Привод — только передний.