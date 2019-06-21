Дрифт на переднеприводной Тойоте: мастер-класс от профессионала

Спортивное подразделение Toyota Racing Development поработало над самым большим переднеприводным седаном марки – 305-сильным Avalon TRD. Серийно четырёхдверка оснащается электромеханическим стояночным тормозом, но здесь его заменили на гидравлический ручник с большой рукояткой.

Для проверки пригласили профессионального дрифтера Кена Гуши, который «дал угла» на гоночном треке с двумя пассажирами – паралимпийцем Джарридом Уоллес и его отцом Джеффом.