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Ястребу надоело летать, и он решил прокатиться на машине

Дрифт на переднеприводной Тойоте: мастер-класс от профессионала

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Николай Андреев

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Спортивное подразделение Toyota Racing Development поработало над самым большим переднеприводным седаном марки – 305-сильным Avalon TRD. Серийно четырёхдверка оснащается электромеханическим стояночным тормозом, но здесь его заменили на гидравлический ручник с большой рукояткой.

Для проверки пригласили профессионального дрифтера Кена Гуши, который «дал угла» на гоночном треке с двумя пассажирами – паралимпийцем Джарридом Уоллес и его отцом Джеффом.

Jarryd Wallace, paralympic athlete for #TeamToyota, met up with professional drift car driver Ken Gushi to check out the new 2020 Avalon TRD. Car drift racing with the Avalon will leave you surprised. Watch more Toyota Racing videos: https://www.youtube.com/watch?v=zsMNrS9MO-g&list=PLC4B2118C87B4DDF8&index=1 Sign Up for 2020 Avalon TRD Updates: https://www.toyota.com/avalon/avalon-features/toyota-racing-development Learn more about Toyota racing: https://www.toyota.com/racing Subscribe for more Toyota videos: http://bit.ly/ToyotaSubscribe Connect with Toyota USA online: Visit the Toyota WEBSITE: http://bit.ly/ToyotaSite Like Toyota on FACEBOOK: http://bit.ly/ToyotaUSAFB Follow Toyota on TWITTER: http://bit.ly/ToyotaTwitter Follow Toyota on INSTAGRAM: http://bit.ly/ToyotaInsta

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