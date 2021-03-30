Продаются три сумасшедших Ford из Джимханы, на которых дрифтил Кен Блок

В подборку, названную продавцами The Ken Block Collection, вошли два хэтчбека Fiesta и раллийный Ford RS200 образца 1986 года, прошедший радикальную переработку.

Ford Fiesta GYM3, построенный в 2011 году, оснащён 600-сильным мотором и участвовал в съёмках третьей части Джимханы. Вторая Фиеста помоложе: хэтчбек под названием ST RX43 появился на свет в 2013 году. Помимо нескольких эпизодов Джимханы он снимался в видео­фильме необычного формата, получив­шем название Terrakhana, а также в гоночном видео в Дубае.

Третий спорткар с мотором, форсированным до 700 л.с., сам Кен Блок неодно­кратно называл своим любимым авто­мобилем. Этот Ford RS200 изначально был спроекти­рован для гонок культовой раллийной группы В.

Стоимость автомобилей не уточняется. Неизвестно также, можно ли будет приобрести их по отдель­ности или спорткары продаются только единой коллекцией. Ранее Кен Блок выставлял на продажу ещё один известный Ford — Focus RSX из девятой части Джимханы. На аукционе Barrett-Jackson за него заплатили 200 тысяч долларов. А цена особо редких экзем­пляров Ford RS200 порой достигает полумиллиона долларов.