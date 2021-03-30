Продаются три сумасшедших Ford из Джимханы, на которых дрифтил Кен Блок

Компания LBI Limited из Мичигана выставила на продажу три «заряженных» спорткара Ford из коллекции Кена Блока: спортсмен прекратил свои отношения с этим брендом и теперь распродаёт машины, участвовавшие в съёмках Джимханы. Суммарно ролики с участием выставленных на продажу спорткаров набрали на YouTube более 200 миллионов просмотров.
В подборку, названную продавцами The Ken Block Collection, вошли два хэтчбека Fiesta и раллийный Ford RS200 образца 1986 года, прошедший радикальную переработку.
Ford Fiesta GYM3, построенный в 2011 году, оснащён 600-сильным мотором и участвовал в съёмках третьей части Джимханы. Вторая Фиеста помоложе: хэтчбек под названием ST RX43 появился на свет в 2013 году. Помимо нескольких эпизодов Джимханы он снимался в видеофильме необычного формата, получившем название Terrakhana, а также в гоночном видео в Дубае.
Третий спорткар с мотором, форсированным до 700 л.с., сам Кен Блок неоднократно называл своим любимым автомобилем. Этот Ford RS200 изначально был спроектирован для гонок культовой раллийной группы В.
Стоимость автомобилей не уточняется. Неизвестно также, можно ли будет приобрести их по отдельности или спорткары продаются только единой коллекцией. Ранее Кен Блок выставлял на продажу ещё один известный Ford — Focus RSX из девятой части Джимханы. На аукционе Barrett-Jackson за него заплатили 200 тысяч долларов. А цена особо редких экземпляров Ford RS200 порой достигает полумиллиона долларов.
После прекращения контракта с Ford спортсмен пересел на хот-хэтч от Skoda. Спортсмен обзавёлся раллийной версией хэтчбека Fabia, подготовленной для гонок в классе R5. Он уже успел опробовать её в «боевых» условиях на гонке 100 Acre Wood, где вместе со штурманом Алексом Джельсомино занял второе место.