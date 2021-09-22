Кен Блок будет делать электрокары вместе с Audi

По словам Кена Блока, именно спортивные модели Audi побудили его в своё время заняться автоспортом: «Это бренд, который разжёг мою страсть к автоспорту, и я рад начать новую главу. Электро­мобили могут сократить количество выбросов и сделать планету лучше, но не только — это ещё и спортивное вождение. Я люблю всё, что делает меня быстрее, и электро­мобили могут это сделать». При этом никаких уточнений о том, в чём будут состоять задачи Блока в рамках совместного проекта, пока нет.

Издание предполагает, что Кен Блок станет приглашённой звездой — своего рода амбассадором электро­мобилей Audi, а сами электрокары появятся в новых сериях экстремальных видео­роликов спортсмена.

Специалисты Audi Sport дали Блоку возможность опробовать на деле некоторые спорткары марки — включая культовый Audi Sport quattro S1 и последнюю новинку Audi RS e‑tron GT. О характеристиках электрокара спортсмен отозвался очень высоко.

Ранее Кен Блок поддерживал тесные отношения с брендом Subaru, а после — с концерном Ford, на авто­мобилях которого ездил последние несколько лет. Однако в начале нынешнего года спортс­мен и производитель объявили о завер­шении сотрудничества.