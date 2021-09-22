Кен Блок будет делать электрокары вместе с Audi

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Известный американский экстремал, автогонщик и блогер Кен Блок вошёл в состав команды Audi: видеоролик, символически изображающий процесс принятия звезды в компанию, опубликован на официальном YouTube-канале бренда. Как пишет Carscoops, сам Блок заявил, что он и специалисты бренда будут разрабатывать новые решения в области электрической мобильности.
Ранее Кен Блок поддерживал тесные отношения с брендом Subaru, а после — с концерном Ford, на автомобилях которого ездил последние несколько лет. Однако в начале нынешнего года спортсмен и производитель объявили о завершении сотрудничества.