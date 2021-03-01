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Рассекречен интерьер нового седана Kia: у него изогнутый экран и нет рычага КПП

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Дмитрий Елизаров

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В инстаграм-аккаунте cars_secrets появились изображения салона новейшего седана Kia: его назовут K8, а в модельной линейке марки он займёт место нынешней Cadenza. Седан получит необычный и, судя по фото, огромный мульти­медийный экран и оригиналь­ное решение центрального тоннеля.

  • Экран в салоне Kia K8 занимает примерно половину передней панели и совмещает в себе приборную панель и монитор медиа­системы. Диагональ экрана не уточняется. При этом на фото­графиях хорошо видно, что экран выполнен слегка изогнутым.

  • Центральный тоннель снабдят свое­образным глянцевым «наплывом» неправиль­ной формы, на котором расположат не только кнопки управления ездовыми режимами, но и регулятор коробки передач. Его выполнят в виде шайбы, а не традици­онного рычага или джойстика; аналогичное решение уже было применено, к примеру, на Kia Sorento нового поколения. Блок управления климатиче­ской установкой получит только два физических элемента управления, а остальные кнопки, по всей видимости, станут сенсорными.

  • Видны на фото и элементы премиаль­ной отделки интерьера седана — деревянные вставки и кожа на сиденьях с ромбо­видной строчкой.

  • Официальные изображения нового седана Kia K8 опублико­вала в середине февраля: четырёх­дверку планируется снабдить рядом необычных решений во внешности (например, крупно­ячеистой решёткой радиатора без рамок). Седан длиной более 5 метров должен будет закрепить претензии Kia на премиальный сегмент, но официально дата его полноценного дебюта пока не озвучена. Пред­полагается, что продажи Kia K8 на некоторых рынках стартуют ближе к концу года.

Предпочли бы такую «шайбу» или традиционный рычаг?

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