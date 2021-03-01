Рассекречен интерьер нового седана Kia: у него изогнутый экран и нет рычага КПП

Экран в салоне Kia K8 занимает примерно половину передней панели и совмещает в себе приборную панель и монитор медиа­системы. Диагональ экрана не уточняется. При этом на фото­графиях хорошо видно, что экран выполнен слегка изогнутым.

Центральный тоннель снабдят свое­образным глянцевым «наплывом» неправиль­ной формы, на котором расположат не только кнопки управления ездовыми режимами, но и регулятор коробки передач. Его выполнят в виде шайбы, а не традици­онного рычага или джойстика; аналогичное решение уже было применено, к примеру, на Kia Sorento нового поколения. Блок управления климатиче­ской установкой получит только два физических элемента управления, а остальные кнопки, по всей видимости, станут сенсорными.

Видны на фото и элементы премиаль­ной отделки интерьера седана — деревянные вставки и кожа на сиденьях с ромбо­видной строчкой.