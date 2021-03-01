Рассекречен интерьер нового седана Kia: у него изогнутый экран и нет рычага КПП

В инстаграм-аккаунте cars_secrets появились изображения салона новейшего седана Kia: его назовут K8, а в модельной линейке марки он займёт место нынешней Cadenza. Седан получит необычный и, судя по фото, огромный мультимедийный экран и оригинальное решение центрального тоннеля.
Экран в салоне Kia K8 занимает примерно половину передней панели и совмещает в себе приборную панель и монитор медиасистемы. Диагональ экрана не уточняется. При этом на фотографиях хорошо видно, что экран выполнен слегка изогнутым.
Центральный тоннель снабдят своеобразным глянцевым «наплывом» неправильной формы, на котором расположат не только кнопки управления ездовыми режимами, но и регулятор коробки передач. Его выполнят в виде шайбы, а не традиционного рычага или джойстика; аналогичное решение уже было применено, к примеру, на Kia Sorento нового поколения. Блок управления климатической установкой получит только два физических элемента управления, а остальные кнопки, по всей видимости, станут сенсорными.
Видны на фото и элементы премиальной отделки интерьера седана — деревянные вставки и кожа на сиденьях с ромбовидной строчкой.
Официальные изображения нового седана Kia K8 опубликовала в середине февраля: четырёхдверку планируется снабдить рядом необычных решений во внешности (например, крупноячеистой решёткой радиатора без рамок). Седан длиной более 5 метров должен будет закрепить претензии Kia на премиальный сегмент, но официально дата его полноценного дебюта пока не озвучена. Предполагается, что продажи Kia K8 на некоторых рынках стартуют ближе к концу года.