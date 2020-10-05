Как оформить полис каско не выходя из дома

2. Как оформляется страховка онлайн?

Всё начинается с расчёта цены полиса — для этого потребуются только номер машины и данные водителя. На основе этих сведений сервис Mafin предложит персональную цену, которая вычисля­ется с помощью машинного интеллекта на основе нескольких десятков уникальных параметров. Например, данные о цвете авто­мобиля сопо­ставляются со статистикой по угонам, а возраст владельца — с маршрутами пере­движения. Это позволяет точнее определить цену полиса и в большинстве случаев снизить её.

Далее потребуются фотографии документов на автомобиль, данные страхователя и допущенных к управлению водителей. И никаких визитов в офис и предъяв­ления «живых» экзем­пляров — всё происходит в приложении Mafin. Там же будет храниться ваш полис. А если понадобится помощь — служба поддержки в любой момент подскажет, как действовать и какие документы могут понадобиться для оформ­ления страхового случая.