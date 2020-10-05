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Как оформить полис каско не выходя из дома

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Редакция Авто.ру

За последние месяцы мир сильно изменился: большинство сервисов и услуг перебрались в онлайн и неплохо себя там чувствуют. Заказать доставку продуктов или провести встречу не вставая с дивана – наша новая реальность. Но как быть с традици­онными услугами, которые, кажется, невозможно сделать полностью цифровыми — например, застраховать машину по каско без поездок в офис или встреч с предста­вителем страховой компании? Теперь и это возможно. Рассказываем, как оформить страховку по-новому с помощью сервиса авто­страхо­вания Mafin.

1. Всё происходит удалённо? Абсолютно!

Вся коммуникация — от первого контакта до заключения договора — проходит в онлайне. С помощью сайта и мобильного приложения Mafin в страховую компанию (стратеги­ческим партнёром сервиса выступает компания «Абсолют Страхо­вание») передаются документы, проводится осмотр машины перед заключе­нием договора, оформ­ляется страховой полис и даже решаются вопросы урегулиро­вания при наступ­лении страхового случая. А ведь ещё недавно каждый из этих этапов требовал посещения офиса страховой компании и грозил множеством бюро­крати­че­ских сложностей.

2. Как оформляется страховка онлайн?

Всё начинается с расчёта цены полиса — для этого потребуются только номер машины и данные водителя. На основе этих сведений сервис Mafin предложит персональную цену, которая вычисля­ется с помощью машинного интеллекта на основе нескольких десятков уникальных параметров. Например, данные о цвете авто­мобиля сопо­ставляются со статистикой по угонам, а возраст владельца — с маршрутами пере­движения. Это позволяет точнее определить цену полиса и в большинстве случаев снизить её.

Далее потребуются фотографии документов на автомобиль, данные страхователя и допущенных к управлению водителей. И никаких визитов в офис и предъяв­ления «живых» экзем­пляров — всё происходит в приложении Mafin. Там же будет храниться ваш полис. А если понадобится помощь — служба поддержки в любой момент подскажет, как действовать и какие документы могут понадобиться для оформ­ления страхового случая.

3. Чем сервис Mafin отличается от других страховых сервисов?

Помимо персональной цены, рассчитанной специально для вас, и быстрого оформ­ления через приложение, сервис Mafin согласует ремонт онлайн и не попросит справок о ДТП при повреж­дении одной или двух деталей — например, стёкол или бампера (подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Mafin), а также в случаях, когда сумма ущерба не превышает 100 000 рублей. Причём вне зависи­мости от количества обращений за год.

Согласование ремонта за 1 час, направ­ление к офици­альному дилеру, вызов эвакуатора и выезд аварийного комиссара тоже включены в полис. Абсолютно бесплатно.

4. Может, и сэкономить получится?

Персональный тариф вам рассчитает машинный интеллект, после чего, при желании, можно оформить каско на год в рассрочку — разбив сумму на 2 выплаты или 12 выплат. Фиксиро­ванная оплата в последнем случае будет списы­ваться с карты автомати­чески один раз в месяц. Так вы точно не пропустите дату платежа.

Оформить полис с помощью сервиса Mafin можно на сайте, а также с помощью приложения для Android или iOS.

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