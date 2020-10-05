Как оформить полис каско не выходя из дома
Редакция Авто.ру
За последние месяцы мир сильно изменился: большинство сервисов и услуг перебрались в онлайн и неплохо себя там чувствуют. Заказать доставку продуктов или провести встречу не вставая с дивана – наша новая реальность. Но как быть с традиционными услугами, которые, кажется, невозможно сделать полностью цифровыми — например, застраховать машину по каско без поездок в офис или встреч с представителем страховой компании? Теперь и это возможно. Рассказываем, как оформить страховку по-новому с помощью сервиса автострахования Mafin.
1. Всё происходит удалённо? Абсолютно!
Вся коммуникация — от первого контакта до заключения договора — проходит в онлайне. С помощью сайта и мобильного приложения Mafin в страховую компанию (стратегическим партнёром сервиса выступает компания «Абсолют Страхование») передаются документы, проводится осмотр машины перед заключением договора, оформляется страховой полис и даже решаются вопросы урегулирования при наступлении страхового случая. А ведь ещё недавно каждый из этих этапов требовал посещения офиса страховой компании и грозил множеством бюрократических сложностей.
2. Как оформляется страховка онлайн?
Всё начинается с расчёта цены полиса — для этого потребуются только номер машины и данные водителя. На основе этих сведений сервис Mafin предложит персональную цену, которая вычисляется с помощью машинного интеллекта на основе нескольких десятков уникальных параметров. Например, данные о цвете автомобиля сопоставляются со статистикой по угонам, а возраст владельца — с маршрутами передвижения. Это позволяет точнее определить цену полиса и в большинстве случаев снизить её.
Далее потребуются фотографии документов на автомобиль, данные страхователя и допущенных к управлению водителей. И никаких визитов в офис и предъявления «живых» экземпляров — всё происходит в приложении Mafin. Там же будет храниться ваш полис. А если понадобится помощь — служба поддержки в любой момент подскажет, как действовать и какие документы могут понадобиться для оформления страхового случая.
3. Чем сервис Mafin отличается от других страховых сервисов?
Помимо персональной цены, рассчитанной специально для вас, и быстрого оформления через приложение, сервис Mafin согласует ремонт онлайн и не попросит справок о ДТП при повреждении одной или двух деталей — например, стёкол или бампера (подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Mafin), а также в случаях, когда сумма ущерба не превышает 100 000 рублей. Причём вне зависимости от количества обращений за год.
Согласование ремонта за 1 час, направление к официальному дилеру, вызов эвакуатора и выезд аварийного комиссара тоже включены в полис. Абсолютно бесплатно.
4. Может, и сэкономить получится?
Персональный тариф вам рассчитает машинный интеллект, после чего, при желании, можно оформить каско на год в рассрочку — разбив сумму на 2 выплаты или 12 выплат. Фиксированная оплата в последнем случае будет списываться с карты автоматически один раз в месяц. Так вы точно не пропустите дату платежа.