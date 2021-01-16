Видео: гоночный КамАЗ врезался в летящий вертолёт. Не наоборот

На заключительном этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 произошла небольшая, но очень необычная авария: гоночный КамАЗ столкнулся с вертолётом организаторов, причём в воздухе. Никто не пострадал, и на результаты гонки это никак не повлияло.
Авария произошла, вероятно, по вине пилота летательного аппарата: он слишком сильно снизился над грузовиком. В какой-то момент гоночная машина подпрыгнула на неровности и задела полозья вертолёта. Лётчик сохранил контроль над полётом, КамАЗ отделался повреждением воздухозаборников двигателя.
В вертолёт врезался КамАЗ-43509 Антона Шибалова. Экипаж завоевал второе место на заключительном этапе и вторую же строчку в зачёте грузовиков по окончании марафона.
В этом году камазовцы заняли весь подиум гонки впервые с 2015 года. Первое место досталось экипажу Дмитрия Сотникова, на третьем — экипаж Айрата Мардеева. Победа стала для команды «КамАЗ-Мастер» пятой подряд и
18-йв истории «Дакара».
В 2021-м знаменитый ралли-марафон
(43-йпо счёту) проходил на территории Саудовской Аравии. Он включил в себя 12 этапов и около 7,5 тысячи километров пути.