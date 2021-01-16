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Видео: гоночный КамАЗ врезался в летящий вертолёт. Не наоборот

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Михаил Кондратьев

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На заключительном этапе ралли-марафона «Дакар»-2021 произошла небольшая, но очень необычная авария: гоночный КамАЗ столкнулся с вертолётом организа­торов, причём в воздухе. Никто не пострадал, и на резуль­таты гонки это никак не повлияло.

  • Авария произошла, вероятно, по вине пилота летатель­ного аппарата: он слишком сильно снизился над грузовиком. В какой-то момент гоночная машина под­прыгнула на неров­ности и задела полозья вертолёта. Лётчик сохранил контроль над полётом, КамАЗ отделался повреж­дением воздухо­заборников двигателя.

  • В вертолёт врезался КамАЗ-43509 Антона Шибалова. Экипаж завоевал второе место на заключи­тельном этапе и вторую же строчку в зачёте грузовиков по окончании марафона.

  • В этом году камазовцы заняли весь подиум гонки впервые с 2015 года. Первое место досталось экипажу Дмитрия Сотникова, на третьем — экипаж Айрата Мардеева. Победа стала для команды «КамАЗ-Мастер» пятой подряд и 18-й в истории «Дакара».

  • В 2021-м знаменитый ралли-марафон (43-й по счёту) проходил на территории Саудовской Аравии. Он включил в себя 12 этапов и около 7,5 тысячи километров пути.

Пилоту вертолёта — выговор?

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