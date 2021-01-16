Видео: гоночный КамАЗ врезался в летящий вертолёт. Не наоборот

Авария произошла, вероятно, по вине пилота летатель­ного аппарата: он слишком сильно снизился над грузовиком. В какой-то момент гоночная машина под­прыгнула на неров­ности и задела полозья вертолёта. Лётчик сохранил контроль над полётом, КамАЗ отделался повреж­дением воздухо­заборников двигателя.

В вертолёт врезался КамАЗ-43509 Антона Шибалова. Экипаж завоевал второе место на заключи­тельном этапе и вторую же строчку в зачёте грузовиков по окончании марафона.

В этом году камазовцы заняли весь подиум гонки впервые с 2015 года. Первое место досталось экипажу Дмитрия Сотникова, на третьем — экипаж Айрата Мардеева. Победа стала для команды «КамАЗ-Мастер» пятой подряд и 18-й в истории «Дакара».