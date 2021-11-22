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Калифорнийский стартап задумал небольшой электрический седан с ретродизайном

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Михаил Кондратьев

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Калифорнийский стартап Alpha анонсировал третью модель в своей линейке (пока исключительно виртуальной). Это небольшой электрический седан Saga, дизайн которого местами напоминает четырёхдверки из 1970-х.

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  • Модель обладает 4700, 1910 и 1450 миллиметрами длины, ширины и высоты соответ­ственно, то есть по габаритам сопо­ставима с «трёшкой» BMW. Во внешности Saga ретродетали сочетаются с карбоновыми элементами и скрытыми дверными ручками.
  • В салоне тоже соседствуют блок климат-контроля, стилизованный под старую радиолу, и большой «парящий» тачскрин мульти­медийной системы. А приборная панель одновременно содержит и дисплеи, и старомодные сигнальные лампы. Салон отделан кожей, внутренние ручки дверей заменены ремешками.
  • Предполагается, что Saga будет предлагаться с задним и полным приводом, весить 1905 кило­граммов (с каким типом привода — не уточняется) и оснащаться батареей ёмкостью 85 кВт·ч. Разгон до «сотни» займёт около шести секунд, а максимальная скорость составит 200 км﻿/﻿ч. Запас хода будет равен 483 километрам.
  • Прогнозируемая стоимость электроседана — 50–60 тысяч долларов (2,9–3,7 миллиона рублей). Пока фирма принимает предзаказы, о сроках начала выпуска информации нет.

Ранее компания показывала купе Ace в винтажном стиле и относительно небольшой пикап Wolf с двухместной кабиной. Обе модели тоже задуманы электрическими, но ещё не выпускаются.

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