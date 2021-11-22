Калифорнийский стартап задумал небольшой электрический седан с ретродизайном

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Hyundai превратила классический седан Grandeur в роскошный рестомод
В Китае представили футуристичные минивэны Buick. В салоне одного из них есть 50-дюймовый экран, но нет руля
Калифорнийский стартап Alpha анонсировал третью модель в своей линейке (пока исключительно виртуальной). Это небольшой электрический седан Saga, дизайн которого местами напоминает четырёхдверки из 1970-х.
Ранее компания показывала купе Ace в винтажном стиле и относительно небольшой пикап Wolf с двухместной кабиной. Обе модели тоже задуманы электрическими, но ещё не выпускаются.