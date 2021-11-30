Электрокар «Калашникова» из стали и пластика: опубликованы патенты

Насколько можно судить по изображениям, запатенто­ванный облик электрокара не отличается от того экстерьера, с которым он дебюти­ровал два года назад. Схожи и детали минимали­стичного интерьера: авто­мобильчик получит цифровую панель приборов и небольшой экран в центральной части пластико­вого торпедо. На патентных изображе­ниях также фигурируют ковше­образные передние кресла с интегри­рованными подголовниками.

В 2019 году электрокар дебютировал под названием ОВУМ, хотя в патентных документах проходит как «промыш­ленный образец квадрицикла». При длине 3,4 метра, ширине 1,5 метра и высоте 1,7 метра электро­мобиль, который производитель также называет UV‑4, способен перевозить четверых взрослых.

Модель комплектуется 50-киловаттным мотором, способна разгоняться до 80 км﻿/﻿ч и проезжать без подзарядки до 150 километров. О возмож­ностях серийного производства электрокара концерн не сообщал, хотя ещё в 2018 году «Калашников» обещал наладить поставки UV‑4 на экспорт — в первую очередь в страны Ближнего Востока.

В ноябре прошлого года концерн аналогичным образом запатентовал внешний вид ещё одной электрической разработки — внедорожного мотоцикла. Эта модель уже располагает ОТТС, но действует сертификат до апреля 2022 года. О старте сборки мотоцикла также не сообщалось. При этом в проекте Концепции развития электро­транспорта в России, которая предусматривает в том числе старт массового производства электрокаров, «Калашников» среди других возможных произ­водителей не упоминается.