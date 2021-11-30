Электрокар «Калашникова» из стали и пластика: опубликованы патенты

В открытой базе Федерального института промышленной собственности опубликованы патентные изображения электромобиля, разработанного концерном «Калашников». Они дают представление о внешнем облике и интерьере предполагаемого серийного образца. Прототип электрокара с пластиковыми кузовными панелями «Калашников» показал ещё в 2019 году, но заявка на патент подана в мае 2021 года, а зарегистрирована 17 ноября.
- Насколько можно судить по изображениям, запатентованный облик электрокара не отличается от того экстерьера, с которым он дебютировал два года назад. Схожи и детали минималистичного интерьера: автомобильчик получит цифровую панель приборов и небольшой экран в центральной части пластикового торпедо. На патентных изображениях также фигурируют ковшеобразные передние кресла с интегрированными подголовниками.
- В 2019 году электрокар дебютировал под названием ОВУМ, хотя в патентных документах проходит как «промышленный образец квадрицикла». При длине 3,4 метра, ширине 1,5 метра и высоте 1,7 метра электромобиль, который производитель также называет UV‑4, способен перевозить четверых взрослых.
- Модель комплектуется 50-киловаттным мотором, способна разгоняться до 80 км/ч и проезжать без подзарядки до 150 километров. О возможностях серийного производства электрокара концерн не сообщал, хотя ещё в 2018 году «Калашников» обещал наладить поставки UV‑4 на экспорт — в первую очередь в страны Ближнего Востока.
В ноябре прошлого года концерн аналогичным образом запатентовал внешний вид ещё одной электрической разработки — внедорожного мотоцикла. Эта модель уже располагает ОТТС, но действует сертификат до апреля 2022 года. О старте сборки мотоцикла также не сообщалось. При этом в проекте Концепции развития электротранспорта в России, которая предусматривает в том числе старт массового производства электрокаров, «Калашников» среди других возможных производителей не упоминается.