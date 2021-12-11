Какое наказание за езду в нетрезвом виде

Известный лозунг «Выпил — за руль не садись» актуален в любое время и при любых обстоятельствах. Вождение в нетрезвом виде подвергает огромному риску всех участников дорожного движения, поэтому езда на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения считается одним из самых серьёзных и опасных нарушений Правил дорожного движения. Давайте разберёмся, что будет с водителем, если инспектор ДПС оставовил его пьяным на дороге.
- Какое содержание алкоголя допустимо
- Что считается признаком алкогольного опьянения
- Как проводят освидетельствование
- Что сделают с автомобилем нетрезвого водителя
- Штраф за вождение в нетрезвом виде
- Штраф за езду в нетрезвом виде без прав
- Штраф за передачу управления нетрезвому водителю
- Штраф за употребление алкоголя после ДТП
- Штрафуют ли нетрезвых велосипедистов
- Как вернуть права по истечении срока лишения
Какое содержание алкоголя допустимо
Правила запрещают садиться за руль после употребления любого количества спиртного. Но для того, чтобы нивелировать погрешность измерений, законодательство установило максимально допустимое содержание алкоголя в организме водителей. Примечание к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) говорит о том, что водитель транспортного средства (ТС) не считается нарушителем, если абсолютное содержание спирта у него:
- Ниже 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе. Что в измеряемых алкотестерами величинах примерно соответствует 0,35 промилле алкоголя в крови.
- Ниже 0,3 г/л в крови.
А вот содержание наркотических или психотропных веществ и их следов в организме не допускается ни в каком виде.
Что считается признаком алкогольного опьянения
У сотрудника ГИБДД, остановившего водителя, должны быть основания для проверки содержания алкоголя или запрещённых веществ в организме. Достаточные критерии прописаны в пункте 6 Приказа Минздрава России от 18.12.2015 №933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». Там сказано, что водителя отправляют на освидетельствование если:
- Присутствует запах алкоголя;
- Нарушена устойчивость или походка «шаткая»;
- Нарушена речь;
- Кожа лица резко меняет цвет.
Приказ МВД дополняет этот список ещё одним пунктом:
- Поведение, не соответствующее ситуации.
Наличия хотя бы одного из этих признаков будет достаточно для обоснованного проведения проверки.
Как проводят освидетельствование
Проверка на состояние опьянения — не просто требование инспектора: «Дыхни». По закону освидетельствование водителя на алкогольное (или наркотическое) опьянение — строго регламентированная процедура, направленная на выявление и документирование содержания запрещённых веществ и их дозировок в организме.
При подозрении на опьянение водителя, сотрудник ГИБДД имеет право проверить его с соблюдением последовательности действий, которая описана в пунктах 223-233 главы «Применение мер административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях» Приказа МВД России от 23.08.2017 №664.
Порядок проверки должен быть таким:
- Остановка ТС.
- Первичное выявление признаков опьянения у водителя. При их наличии все следующие пункты процедуры проводятся при двух понятых или с применением видеофиксации.
- Составление протокола об отстранении от управления ТС. Он должен быть написан в 2 экземплярах и подписан сотрудником ГИБДД, который его оформил, и самим водителем. Отказ подписывать протокол не спасёт от возможных негативных последствий.
- Уведомление водителя о порядке проведения процедуры освидетельствования, действующей поверке прибора и его соответствии стандартам. На этом этапе водитель должен обязательно убедиться в том, что «пломба» на алкотестере не вскрывалась, а поверка не просрочена.
- Проба воздуха берётся в строгом соответствии с инструкцией к прибору. Процедуру могут проводить как на месте, так и на ближайшем посту/в отделении ГИБДД, в котором есть соответствующий измерительный прибор.
- Составляется акт с результатами исследования. Он должен быть подписан сотрудником, проводившим проверку и понятыми, если они были привлечены к процессу. Если водитель не согласен с результатами проверки, об этом делается соответствующая отметка.
- Когда проверка не выявила следов алкоголя и у инспектора больше нет повода для сомнений, выносится постановление о прекращении производства по делу.
- Если проверка показала, что водитель пьян и/или признаёт это, решение о наказании за езду в нетрезвом виде и его суровость определяет только суд. На месте инспектор лишь оформляет постановление об отстранении водителя от управления ТС, но «права» остаются у их владельца. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 32.7 КоАП РФ, ВУ нужно самостоятельно сдать на хранение в ГИБДД — после решения суда о «лишении» и в течение трёх дней со дня вступления его постановления в силу.
- Если проверка выявила следы алкоголя, но водитель не согласен с результатами освидетельствования или у инспектора есть основания полагать, что в организме есть следы запрещённых веществ при отрицательном результате пробы на алкоголь, составляется ещё один протокол — о направлении на медицинское освидетельствование.
Водитель также имеет право отказаться проходить освидетельствование на месте и попросить сразу направить его в медучреждение для проведения процедуры врачами. Об этом в протоколе будет сделана соответствующая запись. А вот полный отказ от освидетельствования законодательно приравнивается к положительному результату тестирования на наличие алкоголя в организме и ведёт к изъятию прав.
Медицинское освидетельствование проводят в стационарных и передвижных пунктах. Туда водителя доставляют сотрудники ГИБДД. Вся процедура регламентирована главой 3 Приказа Минздрава России от 18.12.2015 N 933н:
- На месте медицинского освидетельствования оформляется акт, в который вносятся персональные данные и все последующие результаты исследований.
- Делается исследование на содержание паров спирта в выдыхаемом воздухе.
- Проводится осмотр водителя врачом-специалистом.
- В случае положительного результата первого теста на алкоголь, повторная проба берётся через 20 минут после первой. Если результат отрицательный, повторное исследование не проводят.
- Берут анализ крови и/или мочи для химико-токсикологической экспертизы.
- Получение результатов теста может занять несколько дней. На это время водитель отстраняется от управления транспортным средством.
- По результатам экспертизы выдаётся справка о наличии/отсутствии в организме запрещённых веществ.
Что сделают с автомобилем нетрезвого водителя
В тот момент, когда водителя отстраняют от управление автомобилем, транспорт задерживают в соответствии с пунктом 1 статьи 27.13 КоАП РФ. Если рядом есть человек, который может управлять машиной, задержание прекращают на месте. Если доверить управление некому, машину эвакуируют.
В случае, если освидетельствование в медучреждении показало, что нарушения нет (водитель трезв), за эвакуацию платить не придётся. Это закреплено в пункте 12 той же статьи КоАП. Главное проследить, чтобы списание расходов на счёт Федерального бюджета было отражено в постановлении о прекращении производства по делу. Если же результаты тестов покажут содержание алкоголя, эвакуацию и хранение водителю придётся оплатить самостоятельно.
Штраф за вождение в нетрезвом виде
При положительных результатах тестов наказание будет достаточно серьёзным, а его градация зависит от тяжести нарушения.
Если водителя первый раз поймали пьяным за рулём, и при этом он не успел никому навредить, ему накажут по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Штраф составит 30 тысяч рублей. Кроме того, водителя лишат «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.
Тем, кто нарушил «сухой закон» повторно в течение года после возвращения ВУ, грозит уже не административная, а уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). В этом случае применяют одно из возможных наказаний:
- штраф от 200 до 300 тысяч рублей;
- обязательные работы до 480 часов;
- принудительные работы на срок до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет.
Нарушителя также лишают права занимать определённые должности на 3 года.
Для тех, кто уже был судим за уголовные преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения, и снова сел за руль пьяным, перечень возможных наказаний ещё строже:
- штраф от 300 до 500 тысяч рублей;
- исправительные работы до 2 лет;
- ограничение свободы на срок до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 3 лет.
Дополнительно такого водителя лишают права занимать определённые должности до 6 лет.
Штраф за езду в нетрезвом виде без прав
Если водитель ТС никогда не получал водительское удостоверение или лишён права на управление автомобилем, но при этом сел за руль в нетрезвом виде, ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток. Для тех категорий граждан, которых в соответствии с частью 2 статьи 3.9. КоАП РФ нельзя заключать под стражу, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.
При этом когда водителя уже подвергли административному наказанию в виде лишения права управления ТС, это не значит, что в период отстранения от вождения его не могут лишить ВУ повторно. Такие случаи описывает пункт 3 статьи 32.7 КоАП РФ . Сев за руль и совершив любое нарушение, влекущее за собой лишение прав, в период когда он уже был подвергнут такому наказанию, водитель просто удлиняет срок своего «бесправия» — новое лишение начнётся по истечении текущего. Никаких ограничений на суммарный срок отстранения от вождения нет — это может быть и 5, и 50 лет.
Штраф за передачу управления нетрезвому водителю
Перед тем, как пусть за руль своего автомобиля другого водителя, нужно убедиться не только в наличии у него прав, но и в том, что человек абсолютно трезв. Если это не так, то отвечать перед законом будет не только водитель, но и владелец машины. По части 2 статьи 12.8 КоАП РФ, передача управления ТС пьяному водителю наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Штраф за употребление алкоголя после ДТП
Не стоит забывать о том, что попав в ДТП и ожидая сотрудников полиции, водителю нельзя употреблять алкоголь ни при каких обстоятельствах — несмотря на то, что в дальнейшем он не собирается управлять автомобилем. Это прописано в пункте 2.7 главы 2 Правил дорожного движения РФ (ПДД). Дело в том, что при выяснении обстоятельств аварии инспектор должен принять решение о необходимости проведения освидетельствования или об освобождении от него. Если водитель нарушит это правило, ему грозит наказание по пункту 3 статьи 12.27 КоАП РФ. Оно такое же, как и за нетрезвую езду — штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.
Штрафуют ли нетрезвых велосипедистов
Велосипедисты тоже являются участниками дорожного движения, поэтому наказать за нарушение ПДД его тоже могут. В пункте 3 статьи 12.29 КоАП предусмотрен отдельный штраф для нетрезвых велосипедистов, нарушающих правила движения. Он составляет от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Для удобства мы собрали все меры наказания в таблицу:
|Нарушение
|Штраф
|Вождение в нетрезвом виде (первое нарушение)
|Штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года
|Повторное нарушение в течение года
|Штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или принудительные работы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет
|Повторное нарушение в течение года лицом, судимым за уголовное преступление, совершённое в состоянии алкогольного опьянения
|Штраф от 300 до 500 тысяч рублей, или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или принудительные работы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет
|Вождение в нетрезвом виде без прав
|Арест на 10-15 суток. При невозможности ареста - штраф 30 тысяч рублей
|Передача управления нетрезвому водителю
|Штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года
|Употребление алкоголя после ДТП до освидетельствования или вынесения решения об освобождении от процедуры
|Штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года
|Нарушение ПДД нетрезвым велосипедистом
|Штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей
Как вернуть права по истечении срока лишения
После вступления в силу постановления о лишении, водитель должен сдать водительское удостоверение (ВУ) в ГИБДД в течение 3 рабочих дней, оно будет храниться там весь отведённый судом срок. Но по истечении срока наказания просто прийти и забрать удостоверение не получится. Пункт 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ обязывает водителей, лишённых прав за езду в нетрезвом виде, повторно сдать экзамен на знание ПДД и пройти внеочередную медкомиссию. Также к моменту выдачи ВУ все ранее наложенные штрафы должны быть оплачены. Только после того, как все условия будут выполнены, отбывший наказание сможет получить права назад и законно вернуться за руль. Подробнее о процедуре лишения и возвращения водительского удостоверения мы рассказывали в отдельном материале.
Итак, совсем коротко
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– Разрешённое содержание алкоголя в организме — не выше 0,16 мг/л (до 0,35 промилле) в выдыхаемом воздухе и не выше 0,3 г/л в крови.
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– Если при остановке инспектор ГИБДД почувствует запах алкоголя, увидит нарушение речи или координации, обратит внимание на резкое изменение цвета кожи или неадекватное поведение водителя, то он имеет право провести освидетельствование.
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– Освидетельствование должны проводить в присутствии 2 понятых или с использованием видеозаписи. Если водитель не согласен с результатами теста, его должны направить в медучреждение для повторного исследования.
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– Если в крови найдена повышенная доза алкоголя или следы наркотиков, водителя ждёт серьёзный штраф и лишение прав.
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– За первый случай вождения в нетрезвом виде штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет.
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– Если в течение года нарушение повторится, то грозит уже уголовная ответственность. Могут выписать штраф 200-300 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 2 лет.
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– Наказание за пьяную езду без прав - арест на 15 суток. Тем, кого по закону нельзя арестовывать придётся заплатить 30 тысяч рублей.
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– Если вы передали управление нетрезвому водителю, оштрафуют так же, как если бы вы были за рулём - 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.
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– Если вы выпили после ДТП, а инспектор ещё не принял решение об освобождении от освидетельствования, вас ждёт штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года.
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– Лишать прав можно даже тогда, когда они уже изъяты. В таком случае срок нового лишения добавляют к уже имеющемуся.
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– Для того чтобы вернуть ВУ после лишения, нужно сдать экзамен на знание ПДД, пройти медкомиссию и оплатить все штрафы.