Какое наказание за езду в нетрезвом виде

Какое содержание алкоголя допустимо

Правила запрещают садиться за руль после употребления любого количества спиртного. Но для того, чтобы нивелировать погрешность измерений, законодательство установило максимально допустимое содержание алкоголя в организме водителей. Примечание к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) говорит о том, что водитель транспортного средства (ТС) не считается нарушителем, если абсолютное содержание спирта у него:

Ниже 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе. Что в измеряемых алкотестерами величинах примерно соответствует 0,35 промилле алкоголя в крови.

Ниже 0,3 г/л в крови.

А вот содержание наркотических или психотропных веществ и их следов в организме не допускается ни в каком виде.