Как зарядить аккумулятор автомобиля

Как проверить заряд аккумулятора

Неважно, какой АКБ установлен на вашей машине, его заряд нужно контролировать, особенно после долгой стоянки. Электричество из батареи постепенно расходуют охранная система и дополнительное оборудование вроде аудиосистемы. Неизбежен и саморазряд аккумулятора из-за протекающих в нём химических процессов, перепадов температуры и т.п.

В движении батарея подзаряжается от генератора, но при коротких поездках выдаваемого им тока может быть недостаточно для полноценного восстановления заряда АКБ — поэтому запас электричества в нём может постепенно «таять».

Для проверки заряда вам потребуется вольтметр или мультиметр. Заглушите автомобиль и выключите все потребители (фары, мультимедийную систему и пр.). Выставьте на приборе предел измеряемого напряжения на уровне 20 В (для стандартного легкового аккумулятора), снимите защитные колпачки с клемм АКБ и соедините щупы прибора с контактами батареи. Внимательно проследите за полярностью — её нельзя путать. На экране прибора появятся значения напряжения. Они будут выше номинальных 12 Вольт.