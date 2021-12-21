Морозным утром последнее, с чем хочет столкнуться водитель — это разряженный аккумулятор. Пожалуй, самая распространённая причина отказа двигателя заводиться зимой. Мы уже подробно писали о том, как завести машину с севшим АКБ. Но проблему лучше предотвратить, чем разбираться с её последствиями. Рассказываем, как зарядить аккумулятор автомобиля.
Как работает аккумулятор
Двигателю автомобиля и многим другие его системам для нормального функционирования требуется электричество. Когда мотор заведён, проблем с этим обычно нет — через приводной ремень он вращает генератор, который поддерживает в бортовой электросети необходимое напряжение. Но чтобы запустить двигатель — тоже требуется электричество. Его и запасает аккумулятор. Он же помогает генератору при пиковых нагрузках на электросистему.
Автомобильный аккумулятор представляет собой корпус, который внутри разделён на секции («банки»). В 12-вольтовой батарее легкового автомобиля их шесть. Внутри каждой секции располагаются положительно и отрицательно заряженные пластины, погружённые в токопроводящую жидкость (электролит). При подключении нагрузки (потребителя электроэнергии) запускается реакция, в процессе которой химическая энергия преобразуется в электрическую благодаря распаду элементов. При зарядке — наоборот, под действием электричества восстанавливаются химические связи, что позволяет «накопить» заряд. О конструкции и типах автомобильных аккумуляторов мы уже подробно рассказывали. Важно помнить, что вне зависимости от вида кислотные аккумуляторы не любят полного разряда, заметно снижающего их ресурс.
Как проверить заряд аккумулятора
Неважно, какой АКБ установлен на вашей машине, его заряд нужно контролировать, особенно после долгой стоянки. Электричество из батареи постепенно расходуют охранная система и дополнительное оборудование вроде аудиосистемы. Неизбежен и саморазряд аккумулятора из-за протекающих в нём химических процессов, перепадов температуры и т.п.
В движении батарея подзаряжается от генератора, но при коротких поездках выдаваемого им тока может быть недостаточно для полноценного восстановления заряда АКБ — поэтому запас электричества в нём может постепенно «таять».
Для проверки заряда вам потребуется вольтметр или мультиметр. Заглушите автомобиль и выключите все потребители (фары, мультимедийную систему и пр.). Выставьте на приборе предел измеряемого напряжения на уровне 20 В (для стандартного легкового аккумулятора), снимите защитные колпачки с клемм АКБ и соедините щупы прибора с контактами батареи. Внимательно проследите за полярностью — её нельзя путать. На экране прибора появятся значения напряжения. Они будут выше номинальных 12 Вольт.
Измерения рекомендуется проводить при комнатной температуре электролита. Стоит учесть, что на холоде его плотность увеличивается (как и при заряде аккумулятора), а если батарея не успела остыть после работы, то наоборот — падает.
При нормальной температуре измерения 100-процентный заряд примерно соответствует напряжению 12,7-12,9 В на клеммах АКБ. Потеря каждой десятой доли Вольта соответствует уменьшению заряда примерно на 10%. То есть напряжение в 12,4 В сообщает о 70% заряда, а 12,2 В — о 50%.
Для АКБ с возможностью обслуживания можно воспользоваться прибором, измеряющим плотность жидкости — ареометром. Для проверки плотности электролита нужно дождаться его остывания (5-10 минут после нагрузки на батарею), выкрутить пробки и погрузить прибор в электролит каждой колбы согласно инструкции. Считайте показания с прибора: у исправной заряженной батареи плотность электролита должна составлять 1,27 г/см3. Падение плотности на 0,01г/см3 означает потерю около 6% заряда.
Во многих необслуживаемых аккумуляторах сбоку есть небольшое окошко. Его цвет меняется в зависимости от плотности электролита. Так тоже можно отслеживать уровень заряда, но этот метод очень неточный.
Когда батарею нужно заряжать
Небольшая «недозаряженность» аккумулятора ему не повредит — при следующей поездке его наверняка зарядит генератор автомобиля. Но если при проверке напряжения на батарее вы обнаружили, что заряд опустился ниже 85%, аккумулятор лучше зарядить. Особенно, если предполагается долгий (в течение недели и больше) простой машины без движения. Это продлит срок службы батареи и убережёт её электроды от необратимой сульфатации.
Сульфатация — процесс образования на пластинах сульфата свинца. Он образуется при реакции свинца с серной кислотой и оседает на электродах плёнкой, уменьшающей площадь контакта свинцовых пластин с электролитом. Что, в свою очередь, снижает ёмкость батареи в целом.
Когда процент разряда невелик, оксида осаживается немного и затем он растворяется в процессе цикла зарядки. Если же АКБ разряжена сильно, то химическая реакция при накоплении заряда будет протекать не так активно, и плёнка не уйдёт целиком. К тому же, этот процесс имеет накопительный эффект и со временем может привести к тому, что батарея будет неспособна накопить достаточно заряда даже для одного запуска двигателя.
Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля
Правильная зарядка автомобильного аккумулятора продлит срок его службы. Эффективнее и быстрее АКБ зарядится при комнатной температуре, поэтому советуем выбрать тёплое помещение. Также нужно позаботиться о хорошей вентиляции — при протекании электрического тока через электролит начинают выделяться токсичные для человека пары. По этой причине лучше не ставить аккумуляторы на зарядку в квартире. Если другого места для этого нет, разместите батарею в нежилой комнате, закройте двери и откройте окно.
Перед тем, как приступить к зарядке, осмотрите аккумулятор на предмет наличия потёков и вздутия корпуса. Когда электролит вытекает или кожух деформирован, такой АКБ нельзя не только заряжать, но и эксплуатировать. Если признаков неисправности нет, нужно помыть его от пыли и грязи, лучше раствором соды, которая нейтрализует выделяющуюся из аккумулятора кислоту. Затем необходимо очистить контактные клеммы от окислов, если они образовались. Это можно аккуратно сделать с помощью наждачной бумаги.
Если вы принесли аккумуляторную батарею с холода, оставьте её в тепле на некоторое время, чтобы электролит прогрелся до комнатной температуры.
Восстановить заряд можно специальным зарядным устройством (ЗУ). Оно состоит из трансформатора и выпрямителя. Устройство преобразует переменный ток из бытовой электрической сети в постоянный. Для эффективной и безопасной зарядки лучше выбирать программируемое ЗУ, на котором можно вручную отрегулировать выдаваемый ток и напряжение.
Перед тем как приступить к процессу зарядки, нужно выбрать подходящий способ. Восстанавливать заряд можно в режимах постоянного значения тока или напряжения. Зарядка постоянным током быстрее, но требует регулярного вмешательства. Зарядка постоянным напряжением идёт дольше, зато не требует постоянного контроля параметров. А ещё она более щадящая для батареи.
Какой бы метод вы не выбрали, нужно внимательно изучить информацию о допустимом предельном токе и напряжении для вашего аккумулятора и не превышать эти значения. Их можно найти в инструкции или на корпусе батареи.
У «обслуживаемых» АКБ нужно выкрутить пробки из «банок». Совсем убирать их не надо. Выкрученные из резьбы и неплотно вставленные в гнёзда заглушки будут одновременно защищать электролит от попадания грязи и служить клапаном для сброса избыточного давления образовывающихся паров. В современных батареях есть специальный обратный клапан для стравливания лишнего давления.
Теперь можно присоединить зарядное устройство к АКБ и начать зарядку:
- Подключите провода ЗУ к клеммам аккумулятора соблюдая полярность. Сначала нужно закрепить плюсовой провод (обычно он красный), затем минусовой (чаще всего он чёрный).
- Включите прибор в сеть.
Зарядка постоянным током
- Установите на ЗУ защитное значение напряжения на уровне максимально допустимого для АКБ (если такая функция есть на устройстве).
- Отрегулируйте на ЗУ силу тока — в пределах 8-10 А. Чем ток меньше, тем дольше, но «безболезненнее» будет заряжаться батарея. Также это благотворно влияет на её фактическую ёмкость.
- Значение напряжения будет постепенно расти — его нужно контролировать на дисплее или шкале зарядного устройства.
- Когда значение напряжения станет равным предельно допустимому для АКБ, уменьшите подаваемый ток вдвое. В процессе зарядки электролит не должен перегреваться и кипеть. Если вы услышите характерное бульканье, нужно уменьшить ток, не дожидаясь критического увеличения напряжения.
- После уменьшения тока напряжение снизится, но через некоторое время снова начнёт расти. Продолжайте зарядку на этой силе тока пока напряжение вновь не достигнет порогового значения.
- Аккумулятор близок к полному заряду, когда ток будет необходимо снизить до минимальных 0,25-0,5 А. В этом режиме батарею стоит оставить ещё на 1-2 часа, напряжение при этом должно оставаться неизменным.
- АКБ заряжен, выключите ЗУ из розетки.
- Отсоедините сначала минусовой, а затем плюсовой провод ЗУ от контактов батареи.
- Дайте АКБ остыть до комнатной температуры.
- Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром или плотность электролита ареометром.
- Если плотность недостаточна, снова подключите ЗУ, выставьте на нём силу тока 0,25-0,5А и оставьте ещё на несколько часов.
- Обычно для зарядки требуется не более 12 часов.
Зарядка постоянным напряжением
- Проверьте, есть ли в ЗУ автоматическое ограничение силы тока. Оно должно быть на уровне до 25А. Если встроенной функции нет, выставьте ограничение вручную.
- Установите на ЗУ значение подаваемого напряжения на уровне предельно допустимого для аккумулятора.
- Ток резко возрастёт, затем значение начнёт быстро уменьшаться.
- Оставьте АКБ в таком состоянии. Сила тока будет самостоятельно снижаться по мере накопления заряда батареей.
- Время, необходимое для восстановления заряда, зависит от ёмкости и процента разрядки. Обычно процедура занимает больше суток, но состояние аккумулятора нужно периодически проверять.
- Когда ток зарядки упадёт до 0,25-0,5А, зарядку можно считать оконченной.
- Если в процессе электролит начнёт закипать, нужно отключить ЗУ, дать батарее остыть и после этого продолжить зарядку.
- После завершения зарядки отключите устройство от сети и отсоедините провода от клемм (сначала плюсовой, затем минусовой).
- Дайте батареи остыть и после этого измерьте заряд или плотность электролита.
- Если полученные цифры говорят о том, что АКБ зарядился менее чем на 90%, подключите ЗУ, выставьте предельное напряжение и дождитесь, пока потребляемый ток не снизится ещё на 0,1-0,2А.
Такими способами можно заряжать свинцово-кислотные аккумуляторы всех типов. Рекомендуется прекращать зарядку сразу по достижении требуемых значений тока или напряжения. Если пытаться дальше заряжать аккумулятор, то накопленный заряд не станет больше, а электролит перегреется. Это может привести падению его уровня (в необслуживаемых батареях его невозможно долить), а также к осыпанию пластин.
Многие современные зарядные устройства имеют встроенную автоматику, которая сама контролирует уровни тока и напряжения, существенно упрощая процесс подзарядки аккумулятора. По окончании процесса электроника отключает или уменьшает подачу электричества до минимума, также может подавать звуковой сигнал. И всё же рекомендуется периодически самостоятельно проверять показатели на дисплее или мультиметром — электроника может иногда сработать некорректно.
Техника безопасности при зарядке АКБ
Аккумуляторные батареи содержат опасную для человека и животных концентрированную кислоту, а при нагреве электролита выделяются токсичные и горючие пары. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
- Надевайте перчатки и защитные очки.
- Выберите одежду, полностью закрывающую кожу. Желательно такую, с которой потом не жалко расстаться — даже несколько капель кислоты быстро разрушают ткань.
- Исключите появление открытого огня и искр в помещении.
- Не трогайте клеммы и другие открытые токопроводящие элементы в процессе зарядки.
- Не переворачивайте и не трясите АКБ. Это особенно важно для батарей с жидким электролитом.
- В случае вытекания/разбрызгивания электролита не пытайтесь стереть его тряпкой. На такой случай стоит иметь под рукой концентрированный раствор соды или любой щёлочи — они нейтрализуют кислоту.
- Не накрывайте аккумулятор и зарядное устройство.
- Зарядку можно проводить без снятия батареи с автомобиля. При этом нельзя включать бортовую электронику и мощные потребители тока.
Итак, совсем коротко
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– Все АКБ со временем разряжаются. Их заряд можно проверить с помощью мультиметра или ареометра (для батарей со свободным доступом к электролиту).
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– Генератор не всегда может обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если вы обнаружили снижение заряда более чем на 15%, батарею лучше зарядить.
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– Сильный разряд АКБ приводит к сульфатации токопроводящих пластин. В итоге это снижает ёмкость батареи.
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– Заряжать можно только исправный аккумулятор. Это стоит делать при комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении.
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– АКБ можно заряжать с постоянным значением тока или напряжения. Зарядка постоянным током быстрее, но изнашивает батарею. При поддержании уровня напряжения потребуется больше времени, но процесс пройдёт эффективнее.
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– Перед тем, как начать зарядку, изучите характеристики своей батареи. Предельные допустимые значения тока и напряжения указаны на этикетке аккумулятора, их не стоит превышать.
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– Для зарядки используют специальные устройства, преобразующие напряжение и ток бытовой электрической сети в подходящие для АКБ значения. Для зарядки аккумулятора нужно вручную задать параметры тока или напряжения на ЗУ. Некоторые ЗУ могут работать в автоматическом режиме, но его лучше контролировать.
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– Контролируйте процесс — электролит не должен активно кипеть. Если это происходит, на время отключите зарядное устройство и дайте батарее остыть.
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– Не перезаряжайте аккумулятор, это может ему навредить.
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– АКБ можно заряжать на автомобиле. При этом не забудьте выключить бортовую электронику.
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– При работе обязательно используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте технику безопасности.