Как сэкономить на ОСАГО, Шкода против завышения цен и реальные истории про покупку машин. Главное за день

Недавно мы просили вас рассказать, как вы покупали новые машины в последние недели или месяцы — в условиях завышенных из-за дефицита цен. Вы откликнулись на наше предложение с большим энтузиазмом, за что мы очень благодарны! Теперь пришло время выбрать лучшие из них и рассказать всем пользователям Авто.ру!

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ОСАГО — обязательно для всех, кто собирается ездить на машине по российским дорогам общего пользования. Но можно ли как-то сэкономить на покупке полиса? Можно! Рассказываем, как это сделать.