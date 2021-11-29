Как сэкономить на ОСАГО, Шкода против завышения цен и реальные истории про покупку машин. Главное за день

Добрый вечер! В Японии назвали цены на новый Lexus LX, и он оказался в полтора раза дороже соплатформенного Toyota Land Cruiser 300. Чтобы быстро и безболезненно отойти от этой шокирующей информации, почитайте наш свежий дайджест со всем самым важным и интересным за прошедшие 24 часа.
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Умер Фрэнк Уильямс
Основатель команды Формулы-1 Williams, на счету которой девять побед в Кубке конструкторов, ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Его госпитализировали в пятницу, а скончался он в воскресенье. Причина смерти пока не называется.
Лучшие объявления недели
Пришло время для лучших объявлений недели на Авто.ру! Среди них — пара старых, но очень сочных Мерседесов, BMW, идеально вписывающаяся в осень, дорогущая «девяносто девятая» и ещё несколько автомобилей, которые точно не оставят вас равнодушными.
Немного важных новостей
- АвтоВАЗ пообещал не навязывать «допы».
- Российский офис Skoda запретил дилерам завышать цены.
- Объявлены комплектации большого премиального «китайца» для России.
- Xiaomi построит завод для выпуска электромобилей в Пекине.
Почитать перед сном
Недавно мы просили вас рассказать, как вы покупали новые машины в последние недели или месяцы — в условиях завышенных из-за дефицита цен. Вы откликнулись на наше предложение с большим энтузиазмом, за что мы очень благодарны! Теперь пришло время выбрать лучшие из них и рассказать всем пользователям Авто.ру!
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ОСАГО — обязательно для всех, кто собирается ездить на машине по российским дорогам общего пользования. Но можно ли как-то сэкономить на покупке полиса? Можно! Рассказываем, как это сделать.
Кстати!
Жюри «Европейского автомобиля года» назвало семь претендентов на главный приз. Среди них — лишь одна модель с ДВС!