Как сэкономить на ОСАГО: четыре известных и один новый способ снизить стоимость страховки

Аккуратная езда в каршеринге

Эту систему запустили каршеринг Яндекс.Драйв и компания «Ренессанс Страхо­вание». Все машины Драйва оборудованы телемати­ческими системами, которые мониторят стиль управления каждого водителя: как резко он трогается с места, как часто резко тормозит и совершает резкие повороты. Скоринговая модель, которая строится на основе этих данных, показывает, насколько риско­ванная манера вождения у водителя — именно она напрямую влияет на внутренний рейтинг водителей Драйва, от которого зависят тарифы и ограничения. Оператор каршеринга может даже заблокировать агрессивного водителя!

Теперь рейтинг можно учесть и при оформлении полиса в «Ренессанс Страхование». Если водитель аккуратный, то он вправе рассчитывать на скидку у страховщика до 35 процентов от стоимости полиса, причём это касается и ОСАГО, и каско.

Впрочем, это не значит, что такую скидку предлагает именно страховщик. Тарифы ОСАГО и так форми­руются персонально для каждого клиента — но только в пределах коридора базовой ставки, установ­ленного Центробанком. Например, для легковых автомобилей физических лиц он лежит в пределах от 2471 до 5436 рублей. Именно этот тариф потом умножается на все коэффи­циенты, предусмотренные законом об ОСАГО. И именно в пределах этого коридора страховщик может менять стоимость полиса.