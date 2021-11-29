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Страховщик предлагает деньги вместо ремонта: как заставить его починить машину

Как сэкономить на ОСАГО: четыре известных и один новый способ снизить стоимость страховки

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Влад Зенин

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Неделю назад мы выясняли, как можно снизить стоимость полиса каско, а сейчас попробуем сэкономить на ОСАГО. Недавно у аккуратных пользователей каршеринга Яндекс.Драйв появилась возможность сэкономить при покупке полиса ОСАГО. Разбираемся, как работает эта система и какие ещё существуют способы экономии на обязательной страховке.

Аккуратная езда в каршеринге

Эту систему запустили каршеринг Яндекс.Драйв и компания «Ренессанс Страхо­вание». Все машины Драйва оборудованы телемати­ческими системами, которые мониторят стиль управления каждого водителя: как резко он трогается с места, как часто резко тормозит и совершает резкие повороты. Скоринговая модель, которая строится на основе этих данных, показывает, насколько риско­ванная манера вождения у водителя — именно она напрямую влияет на внутренний рейтинг водителей Драйва, от которого зависят тарифы и ограничения. Оператор каршеринга может даже заблокировать агрессивного водителя!

Теперь рейтинг можно учесть и при оформлении полиса в «Ренессанс Страхование». Если водитель аккуратный, то он вправе рассчитывать на скидку у страховщика до 35 процентов от стоимости полиса, причём это касается и ОСАГО, и каско.

Впрочем, это не значит, что такую скидку предлагает именно страховщик. Тарифы ОСАГО и так форми­руются персонально для каждого клиента — но только в пределах коридора базовой ставки, установ­ленного Центробанком. Например, для легковых автомобилей физических лиц он лежит в пределах от 2471 до 5436 рублей. Именно этот тариф потом умножается на все коэффи­циенты, предусмотренные законом об ОСАГО. И именно в пределах этого коридора страховщик может менять стоимость полиса.

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Запросы в разные страховые компании

Главный способ снижения стоимости полиса ОСАГО — езда без аварий и чистая страховая история. Таких клиентов, по данным исполнитель­ного директора РСА Евгения Уфимцева, около 70 процентов от всех заключающих договоры.

За аккуратных водителей, которые не приносят страховщикам убытки, компании готовы бороться, поэтому имеет смысл запросить стоимость полиса в разных местах и выбрать то, где страховка будет дешевле. Это можно сделать и при помощи онлайн-агрегаторов, которые сразу выдадут различные предложения.

Впрочем, по словам Евгения Уфимцева, хорошо работает и принцип верности одной компании. Она действительно будет держаться за хорошо знакомого безубыточного клиента и сможет предложить ему лучшие варианты.

Бережливое отношение к КБМ

Коэффициент бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса, зависит от аварий­ности. Новый коэффициент назначается 1 апреля и действует до 31 марта следующего года. Каждый год КБМ безубыточного водителя понижается на 5 процентов вплоть до минималь­ного значения 0,5. Если в течение десяти лет авто­владелец не приносил страховщику убытков, то есть не совершал ДТП по собственной вине, его страховка будет дешевле на 50%. А сейчас Центробанк подготовил новое правило, согласно которому нижнее значение КБМ может достичь 0,46, то есть полис для аккуратных водителей будет ещё дешевле.

Но что делать, если такой водитель вдруг стал виновником ДТП? Если повреждения не очень серьёзные, то лучше оплатить ремонт пострадав­шему из своего кармана! Иначе на следующий год КБМ вырастет до 0,8, а снижаться обратно он будет в течение следующих шести лет! Всё это время платить за полис придётся больше, и в сумме переплата окажется дороже ремонта одной царапины.

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Закрытый полис без молодых водителей

Полис с ограниченным количеством водителей, допущенных к управлению автомобилем, стоит дешевле «безлимит­ного». Если количество водителей не ограничено, то тариф для физических лиц умножается на коэффициент 1,94 — это даже больше, чем если вы впишете в полис водителя возрастом до 21 года с нулевым стажем управления (его коэффи­циент составит 1,93).

Впрочем, если нет необходимости допускать до руля молодых и неопытных водителей, то этого лучше не делать. А когда появится такая необходимость, их можно будет включить в полис, доплатив соответ­ствующую сумму. И потом вновь исключить, вернув остаток, — по схожей схеме можно временно менять и условия полиса каско.

Перерегистрация в другом регионе

Если вы переехали в другой регион, то поинтересуйтесь, каков территори­альный коэффи­циент в этой местности. Возможно, будет выгоднее пере­оформить полис на новый адрес. Например, в Москве тариф умножается на территори­альный коэффи­циент 1,9, а в Московской области — на 1,63. В Санкт-Петербурге коэффи­циент составляет 1,72, а в Ленин­градской области — 1,27.

Однако обманывать страховщика с адресом регистрации не стоит. Обычно страховщики назначают коэффи­циент по адресу прописки в паспорте. Но бывает так, что человек переехал, но не пере­регистрировал авто­мобиль по новому месту житель­ства. Страховщик может прекратить договор ОСАГО на основании того, что авто­владелец предоставил недосто­верные данные: адрес регистрации в паспорте один, а машина записана по другому.

После ряда подобных разбирательств Центробанк разъяснил, что, в соответ­ствии с законом об ОСАГО, территория преимуще­ственного использования транспорта определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника машины, указанного в паспорте транспортного средства или свидетель­стве о регистрации, либо в паспорте гражданина. Закон не преду­сматривает преимущества одного документа над другим. Поэтому сейчас одно­стороннее расторжение договоров ОСАГО страховщиком возможно только в том случае, если есть подтверж­дённый факт о предо­ставлении ложных или неполных сведений: например, водитель не дал агенту паспорт с пропиской, но показал СТС со старым адресом.

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Сезонный полис

Если автовладелец ездит только летом, это тоже стоит учесть при оформлении полиса. Например, при использовании автомобиля три месяца в году коэффи­циент будет равен 0,5 — страховка подешевеет в два раза. А при использовании машины в течение 9 месяцев коэффициент будет равен 0,95.

Впрочем, как отметил Евгений Уфимцев, на практике этот коэффи­циент практически не применяется. Сейчас абсолютное большинство автовладельцев оформляет кругло­годичный полис. Даже у тех, кто не собирается ездить на машине зимой, иногда возникают ситуации, когда сесть за руль необходимо. А поэтому собственноручно ограничивать право использования машины мало кто решается.

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