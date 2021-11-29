Как сэкономить на ОСАГО: четыре известных и один новый способ снизить стоимость страховки

Неделю назад мы выясняли, как можно снизить стоимость полиса каско, а сейчас попробуем сэкономить на ОСАГО. Недавно у аккуратных пользователей каршеринга Яндекс.Драйв появилась возможность сэкономить при покупке полиса ОСАГО. Разбираемся, как работает эта система и какие ещё существуют способы экономии на обязательной страховке.
Аккуратная езда в каршеринге
Эту систему запустили каршеринг Яндекс.Драйв и компания «Ренессанс Страхование». Все машины Драйва оборудованы телематическими системами, которые мониторят стиль управления каждого водителя: как резко он трогается с места, как часто резко тормозит и совершает резкие повороты. Скоринговая модель, которая строится на основе этих данных, показывает, насколько рискованная манера вождения у водителя — именно она напрямую влияет на внутренний рейтинг водителей Драйва, от которого зависят тарифы и ограничения. Оператор каршеринга может даже заблокировать агрессивного водителя!
Теперь рейтинг можно учесть и при оформлении полиса в «Ренессанс Страхование». Если водитель аккуратный, то он вправе рассчитывать на скидку у страховщика до 35 процентов от стоимости полиса, причём это касается и ОСАГО, и каско.
Впрочем, это не значит, что такую скидку предлагает именно страховщик. Тарифы ОСАГО и так формируются персонально для каждого клиента — но только в пределах коридора базовой ставки, установленного Центробанком. Например, для легковых автомобилей физических лиц он лежит в пределах от 2471 до 5436 рублей. Именно этот тариф потом умножается на все коэффициенты, предусмотренные законом об ОСАГО. И именно в пределах этого коридора страховщик может менять стоимость полиса.
Запросы в разные страховые компании
Главный способ снижения стоимости полиса ОСАГО — езда без аварий и чистая страховая история. Таких клиентов, по данным исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, около 70 процентов от всех заключающих договоры.
За аккуратных водителей, которые не приносят страховщикам убытки, компании готовы бороться, поэтому имеет смысл запросить стоимость полиса в разных местах и выбрать то, где страховка будет дешевле. Это можно сделать и при помощи онлайн-агрегаторов, которые сразу выдадут различные предложения.
Впрочем, по словам Евгения Уфимцева, хорошо работает и принцип верности одной компании. Она действительно будет держаться за хорошо знакомого безубыточного клиента и сможет предложить ему лучшие варианты.
Бережливое отношение к КБМ
Коэффициент бонус-малус (КБМ), который напрямую влияет на стоимость полиса, зависит от аварийности. Новый коэффициент назначается 1 апреля и действует до 31 марта следующего года. Каждый год КБМ безубыточного водителя понижается на 5 процентов вплоть до минимального значения 0,5. Если в течение десяти лет автовладелец не приносил страховщику убытков, то есть не совершал ДТП по собственной вине, его страховка будет дешевле на 50%. А сейчас Центробанк подготовил новое правило, согласно которому нижнее значение КБМ может достичь 0,46, то есть полис для аккуратных водителей будет ещё дешевле.
Но что делать, если такой водитель вдруг стал виновником ДТП? Если повреждения не очень серьёзные, то лучше оплатить ремонт пострадавшему из своего кармана! Иначе на следующий год КБМ вырастет до 0,8, а снижаться обратно он будет в течение следующих шести лет! Всё это время платить за полис придётся больше, и в сумме переплата окажется дороже ремонта одной царапины.
Закрытый полис без молодых водителей
Полис с ограниченным количеством водителей, допущенных к управлению автомобилем, стоит дешевле «безлимитного». Если количество водителей не ограничено, то тариф для физических лиц умножается на коэффициент 1,94 — это даже больше, чем если вы впишете в полис водителя возрастом до 21 года с нулевым стажем управления (его коэффициент составит 1,93).
Впрочем, если нет необходимости допускать до руля молодых и неопытных водителей, то этого лучше не делать. А когда появится такая необходимость, их можно будет включить в полис, доплатив соответствующую сумму. И потом вновь исключить, вернув остаток, — по схожей схеме можно временно менять и условия полиса каско.
Перерегистрация в другом регионе
Если вы переехали в другой регион, то поинтересуйтесь, каков территориальный коэффициент в этой местности. Возможно, будет выгоднее переоформить полис на новый адрес. Например, в Москве тариф умножается на территориальный коэффициент 1,9, а в Московской области — на 1,63. В Санкт-Петербурге коэффициент составляет 1,72, а в Ленинградской области — 1,27.
Однако обманывать страховщика с адресом регистрации не стоит. Обычно страховщики назначают коэффициент по адресу прописки в паспорте. Но бывает так, что человек переехал, но не перерегистрировал автомобиль по новому месту жительства. Страховщик может прекратить договор ОСАГО на основании того, что автовладелец предоставил недостоверные данные: адрес регистрации в паспорте один, а машина записана по другому.
После ряда подобных разбирательств Центробанк разъяснил, что, в соответствии с законом об ОСАГО, территория преимущественного использования транспорта определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника машины, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации, либо в паспорте гражданина. Закон не предусматривает преимущества одного документа над другим. Поэтому сейчас одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховщиком возможно только в том случае, если есть подтверждённый факт о предоставлении ложных или неполных сведений: например, водитель не дал агенту паспорт с пропиской, но показал СТС со старым адресом.
Сезонный полис
Если автовладелец ездит только летом, это тоже стоит учесть при оформлении полиса. Например, при использовании автомобиля три месяца в году коэффициент будет равен 0,5 — страховка подешевеет в два раза. А при использовании машины в течение 9 месяцев коэффициент будет равен 0,95.
Впрочем, как отметил Евгений Уфимцев, на практике этот коэффициент практически не применяется. Сейчас абсолютное большинство автовладельцев оформляет круглогодичный полис. Даже у тех, кто не собирается ездить на машине зимой, иногда возникают ситуации, когда сесть за руль необходимо. А поэтому собственноручно ограничивать право использования машины мало кто решается.