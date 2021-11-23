Как сэкономить на каско: шесть легальных способов снизить стоимость автостраховки

Полис каско — единственный способ избежать крупных денежных потерь в случае ДТП. Но при этом довольно затратный. Самый простой способ сэкономить — отказаться от покупки полиса в надежде, что ничего с автомобилем не случится. Но что делать, если автомобиль в лидерах рейтингов по угонам или хранится в неблагополучном районе? Или покупается в кредит? В последнем случае выбора в принципе нет: полис каско является одним из условий предоставления займа. Впрочем, сэкономить можно — рассказываем, как именно и чем для этого придётся пожертвовать.
Телематика для оценки манеры езды
Снизить стоимость полиса каско можно, если оборудовать автомобиль телематическими системами. Они собирают данные о манере вождения водителя: с какими скоростями он ездит, как часто резко трогается, интенсивно тормозит и насколько круто поворачивает. На основе этих данных вычисляется некий скоринговый балл, от которого зависит скидка: чем аккуратнее водитель, тем больше выгода.
Например, одна из уральских страховых компаний предлагает скидку 40 процентов на каско, если клиент установит телематику. Работает это так: автовладелец заключает договор со страховщиком и платит 60 процентов стоимости полиса. Если он ездит аккуратно и его скоринговый балл низкий, то доплата не требуется. Если балл растёт, то придётся доплатить — тем больше, чем хуже он ездил.
Однако массовой такая система пока не стала, и страховщики не спешат её активно внедрять. Одна из страховых компаний начала было активно продвигать телематику, но при этом за само устройство и его установку должен был заплатить клиент. Стоимость оказывалась больше той скидки, которую давал страховщик, поэтому клиенты отказывались от невыгодного предложения. А когда страховщик взял траты на оборудование на себя, оказалось, что помимо них он должен терять деньги ещё и на скидке — в итоге идея себя не оправдала.
Как считает старший управляющий продуктом по автострахованию страховой компании «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев, страхование с телематикой выгодно компании только в том случае, если клиент ездит много и долго остаётся верен одному страховщику. «У каждой компании, поставляющей такие устройства на рынок, своя скоринговая модель. И высокой точности оценки водителя такие устройства не дают. В некоторых компаниях можно рассчитывать на скидку 10–15 процентов, не более», — добавляет эксперт.
Телематика для оценки маршрутов
Некоторые компании пытаются построить другие скоринговые модели для использования телематики и следят не за манерой езды, а за тем, где именно ездит водитель. Буквально: рисуют карты дорог и оценивают их аварийность.
Как поясняет Павел Яковлев, клиент указывает, где живёт, где работает и где проходят его основные маршруты. Если они пролегают через места с высокой аварийностью, то страховка будет стоить дороже. Если водитель ездит на небольшие расстояния и аварийные точки в эти маршруты не входят, то страховка будет дешевле. Впрочем, эксперт не уверен в перспективности этого метода. Требуется, чтобы клиенты добровольно сообщали о том, где они ездят, а люди пока не готовы доверять эти данные никому — даже страховщикам.
Ограничение пробега
Самый простой и легко реализуемый способ сэкономить на каско — заключить договор с ограничением пробега. Он подойдёт тем, кто пользуется автомобилем нечасто и ездит на небольшие расстояния. Или тем, у кого есть ещё один автомобиль для ежедневных поездок, попроще и подешевле.
Считается, что чем меньше пробег автомобиля, тем ниже риски попадания в ДТП. Поэтому в полисе сразу указывается пробег — например, не больше 6 тысяч километров в год. Страховые компании, которые предлагают подобные условия, делают скидки в размере 10–15 процентов от стоимости полиса. Но если страховой случай произошёл за пределами оговоренного пробега, то выплаты не будет. Либо клиенту для выплаты потребуется компенсировать страховщику скидку — всё зависит от условий договора.
Противоугонные системы
Хорошую скидку можно получить и за то, что автомобиль оборудован современными противоугонными системами. Размер скидки зависит от того, что именно установлено на машине. Обычно скидка составляет 20 или 30%, но иногда доходит и до 70 процентов. Однако, как поясняет Павел Яковлев, эта скидка чаще всего предоставляется не на весь полис, а только по риску хищения.
Если автомобиль малоугоняемый, то и стоимость страховки по этому риску будет невысокая и общую сумму полиса снизит незначительно. Но, например, в случае корейских автомобилей масс-маркета, которые в последнее время пользуются всё большим спросом у преступников, спутниковый противоугонный комплекс может дать очень существенную скидку — в некоторых случаях до 50% общей стоимости полиса каско!
«Угон + тотал» и другие способы сокращения рисков
Экономные автомобилисты используют частичную страховку — только от угона или угона и тотального уничтожения автомобиля. А все остальные виды ущерба оплачивают сами. Правда, экономия в таких случаях часто получается мнимой.
В реальности очень мало компаний предлагают страховку только от хищения, объясняет Павел Яковлев. А в случае серьёзной аварии такая страховка вообще никак не поможет. «Если страховать и хищение, и ущерб, то каждый из рисков обойдётся значительно дешевле, чем по отдельности. Ущерб плюс тотальное уничтожение чаще всего используют для банков — чтобы была хоть какая-то страховка для получения кредита. Но в ситуации, когда автовладелец попал в аварию по собственной вине с суммой ущерба, например, 500 тысяч рублей, она никак не поможет: до тотального уничтожения сумма не дотягивает, и за ремонт придётся заплатить самому», — объясняет эксперт.
Франшиза
Франшиза — самый простой и распространённый способ снизить стоимость каско. Существует два вида франшизы: условная и безусловная. Вторая встречается чаще — это сумма, которую страховщик не выплачивает в любом случае. Например, если размер безусловной франшизы составляет 30 тысяч рублей, то в случае ДТП страховая компания возместит ущерб за вычетом этой суммы. При такой схеме страховщику не нужно платить компенсацию за мелкие повреждения. Например, за разбитое стекло или фару на автомобилях масс-маркета.
В случае условной франшизы она является лишь порогом, который определяет сам факт выплаты. Если автомобиль застрахован с условной франшизой в размере 30 тысяч рублей, то при ущербе в ДТП ниже этой суммы страховщик не заплатит ничего. А если ущерб больше — то возместит ремонт полностью. Впрочем, такой вариант встречается всё реже и большой скидки обычно не даёт.
Кроме того, существует условно-безусловная франшиза. Она очень похожа на безусловную, но отличается тем, что если в ДТП установлен виновник и это не владелец застрахованного автомобиля, то пострадавшему выплачивается полная стоимость ремонта. При этом страховщик выставит регресс виновнику и возместит собственные потери.
Наличие другой страховки в той же компании
Иногда страховщики предлагают скидки на каско, если у собственника уже есть другой полис этой компании — например, на дом, здоровье или ОСАГО. Однако, как объяснил Павел Яковлев, чаще всё происходит наоборот: «При наличии каско в компании она скорее даст скидку на страхование дома. Но не наоборот! Просто потому, что даже 5‑процентная скидка на каско по сумме может оказаться в размере премии страхования целого дома. И получается, что вторую страховку в этом случае просто подарили».
Впрочем, эксперт вспомнил случаи, когда клиент страховал и то, и другое вместе — тогда предоставлялась сравнительно небольшая скидка на оба вида страхования. В таких ситуациях важнее оказывается личное отношение: во многих случаях страховой агент может предоставить индивидуальную скидку для давнего и постоянного клиента.
Рассрочка платежа и половинный платёж
В страховании каско также применяется рассрочка платежа, но это не означает, что полис обойдётся дешевле. Скорее, наоборот: рассрочка повышает премию, но делает расчёты удобнее для клиента. Однако если произойдёт страховой случай, то для получения выплаты или направления на ремонт клиенту придётся погасить задолженность полностью. Но экономия возможна и здесь — правда, не слишком существенная.
«Если произошла гибель автомобиля или его угнали, мы не будем требовать погашения долга, — поясняет Павел Яковлев. — Мы просто вычтем его из суммы, которую выплатим автовладельцу в качестве компенсации». Если повреждения в аварии небольшие и с ними можно ездить дальше, то также можно не спешить гасить долг перед компанией и сдать машину в ремонт позже, накопив нужную сумму для погашения остатка долга по рассрочке.
Есть и более выгодная схема рассрочки, принципиально похожая на… франшизу наоборот. Идея в том, что безаварийный клиент изначально оплачивает только половину полиса и не выплачивает вторую, если страховой период прошёл без аварий. А если всё-таки попал в ДТП, то может выбрать: либо доплатить вторую половину суммы и получить страховую выплату, либо возместить ущерб самостоятельно и сохранить 50-процентную скидку на следующий год. Всё зависит от того, какой именно вариант в итоге окажется менее затратным.
На чем ещё можно сэкономить
Простой способ сэкономить — согласиться на ремонт автомобиля в случае ДТП не у официального дилера, а в автосервисе, с которым у страховщика заключен договор. Это даст примерно 20-процентную скидку.
Если машиной вместе с опытным водителем иногда пользуется водитель с маленьким стажем, то его можно включать в полис временно. Например, внести его в полис перед дальней поездкой, а после неё исключить: в этом случае часть доплаты за начинающего можно вернуть.
А вот снижать страховую сумму ниже реальной стоимости автомобиля не стоит даже в том случае, если страховщик готов на такой шаг. Из‑за роста цен может случиться так, что при сравнительно небольших повреждениях стоимость ремонта превысит 75% страховой суммы и автомобиль будет признан не подлежащим восстановлению. В результате страхователь получит небольшую сумму и останется без автомобиля. Именно по этой причине при перезаключении договоров каско надо обязательно вписывать актуальную стоимость автомобиля на момент подписания документов.