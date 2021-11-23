Как сэкономить на каско: шесть легальных способов снизить стоимость автостраховки

Телематика для оценки манеры езды

Снизить стоимость полиса каско можно, если оборудовать автомобиль теле­матиче­скими системами. Они собирают данные о манере вождения водителя: с какими скоростями он ездит, как часто резко трогается, интенсивно тормозит и насколько круто поворачи­вает. На основе этих данных вычисляется некий скоринговый балл, от которого зависит скидка: чем аккуратнее водитель, тем больше выгода.

Например, одна из уральских страховых компаний предлагает скидку 40 процентов на каско, если клиент установит телематику. Работает это так: авто­владелец заключает договор со страховщиком и платит 60 процентов стоимости полиса. Если он ездит аккуратно и его скоринговый балл низкий, то доплата не требуется. Если балл растёт, то придётся доплатить — тем больше, чем хуже он ездил.

Однако массовой такая система пока не стала, и страховщики не спешат её активно внедрять. Одна из страховых компаний начала было активно продвигать телематику, но при этом за само устройство и его установку должен был заплатить клиент. Стоимость оказывалась больше той скидки, которую давал страховщик, поэтому клиенты отказывались от невыгодного предложения. А когда страховщик взял траты на оборудование на себя, оказалось, что помимо них он должен терять деньги ещё и на скидке — в итоге идея себя не оправдала.

Как считает старший управляющий продуктом по автострахованию страховой компании «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев, страхование с телематикой выгодно компании только в том случае, если клиент ездит много и долго остаётся верен одному страховщику. «У каждой компании, поставляющей такие устройства на рынок, своя скоринговая модель. И высокой точности оценки водителя такие устройства не дают. В некоторых компаниях можно рассчитывать на скидку 10–15 процентов, не более», — добавляет эксперт.