Как расшифровать VIN Volvo

Каждый автомобиль имеет идентификационную маркировку VIN (Vehicle identification number), представляющую собой уникальную комбинацию из семнадцати символов — букв и цифр. В вин-номере в зашифрованном виде содержится информация, которая может пригодиться как текущему владельцу автомобиля, так и будущему, при его покупке. В этом статье мы расскажем, как расшифровать VIN автомобилей Volvo, и о том, что по данным символам можно узнать о характеристиках конкретного экземпляра этой марки.
Для чего нужен VIN
VIN, в отличие от документов и номерных знаков, даётся автомобилю изготовителем и не меняется в течение всей его «жизни». VIN одновременно выполняет две основные функции:
- позволяет идентифицировать конкретный автомобиль, поскольку каждый 17-значный код уникален;
- содержит в зашифрованном виде информацию о самом автомобиле.
Первая функция VIN полезна в том случае, если нужно проверить историю автомобиля. С помощью идентификационного кода возможно определить количество владельцев, ДТП в истории машины, обременение залогом и наличие ограничений на регистрационные действия. Также при помощи VIN легко установить, не числится ли автомобиль в розыске.
Вторая функция VIN-кода полезна самому владельцу автомобиля — например, при поиске подходящих запчастей. Кроме того, с его помощью можно понять, не подпадает ли автомобиль под отзывные кампании, объявленные производителем.
Где искать VIN-код в Volvo
Как правило, в современных машинах маркировка VIN может находиться в нескольких местах. Но есть главный код, лучше защищённый от подделки или подмены. Также его дублируют таблички, которые размещают в более удобных для считывания местах.
Основное место нанесения VIN-номера у автомобилей Volvo — под креслом переднего пассажира на поперечном усилителе, к которому крепятся салазки. Символы на заводе наносят уже после окраски кузова, и номер, как правило, укрыт защитной плёнкой. Помимо характерного шрифта маркировку выделяют ограничительные знаки в виде фирменных эмблем перед и после номера.
Дополнительная маркировка с VIN может быть под ветровым стеклом. Также информационная табличка устанавливается на правой центральной стойке со стороны заднего дверного проёма.
Что зашифровано в VIN Volvo
Основную информацию по моделям Volvo можно получить, просто внимательно изучив VIN. Для всех автомобилей этой марки, как и для других, код формируется по строгим правилам, и каждая позиция кода отвечает за свою часть данных. Таблица показывает, как можно расшифровать вин любой модели Volvo:
|Позиции
|Данные
|Описание
|1–3
|Код производителя
|YV1 — Volvo Car Corporation
|4
|Серия
|Код для всех рынков
|5
|Тип кузова
|Код для всех рынков
|6-7
|Двигатель
|Код для всех рынков
|8
|Экологический класс
|Код для всех рынков
|9
|Тип трансмиссии и привода
|Код для всех рынков
|10
|Модельный год
|9 – 2009, А – 2010, B – 2011, C – 2012, D — 2013 и т.д. Может не совпадать с календарным годом выпуска
|11
|Код завода
|J — Уддевалла, Швеция, 2 — Гент, Бельгия и т.д.
|12-17
|Номер
|Уникальный производственный номер машины
Пример: YV1МS384972123456
Volvo (YV1), серия Р1 (Volvo S40/V50/С30/С70) (М), седан (S), двигатель бензиновый 2,4 л (38), Евро-4 (4), механическая коробка, 6 передач, полный привод (9), 2007 модельного года (7), произведён на заводе в Генте (2).
Как узнать комплектацию Volvo по VIN
Большая часть символов в вин-коде даёт только основную информацию об автомобиле. Более подробно комплектация конкретного экземпляра «зашита» в последние 6 цифр. По ним автомобиль можно идентифицировать в базе производителя, которая хранит все данные о машине. Доступ к таким сведениям дают специальные сервисы, но воспользоваться ими могут и обычные владельцы или покупатели.
Например, комплектацию автомобиля Volvo можно узнать через крупный электронный каталог запчастей Elcats. После ввода VIN-кода машины он выдаёт информацию о силовом агрегате и оснащении согласно спецификации.
Среди более универсальных ресурсов — онлайн-сервис ПроАвто от Авто.ру. Его отчёт не бесплатный, зато совмещает в себе проверку с задействованием обеих функций вин-кода. Посредством VIN покупатель получает не только сведения о комплектации автомобиля, но и его полную историю — включая периоды и количество регистраций в ГИБДД, наличие юридических ограничений, зафиксированные в базах аварии и расчёты страховых выплат с перечнем работ и необходимых деталей, а также посещения сервисов. ПроАвто подскажет, не был ли автомобиль в такси или в каршеринге. Все эти сведения будут полезны потенциальному покупателю при подборе автомобиля, и небольшая плата за отчёт ПроАвто вполне себя оправдывает.