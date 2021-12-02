Как расшифровать VIN Toyota

Каждый автомобиль имеет идентификационную маркировку VIN (Vehicle identification number), представляющую собой уникальную комбинацию, состоящую из 17 букв и цифр. VIN-код в зашифрованном виде содержит информацию, которая пригодится как текущему владельцу автомобиля, так и будущему, при его покупке. В этой статье мы расскажем, как расшифровать VIN автомобилей Toyota и какую информацию можно получить по его 17 символам о конкретном экземпляре.
Для чего нужен VIN
VIN, в отличие от документов и номерных знаков, даётся автомобилю изготовителем и не меняется в течение всей его «жизни». VIN одновременно выполняет две основные функции:
- позволяет идентифицировать конкретный автомобиль, поскольку каждый 17-значный код уникален;
- содержит в зашифрованном виде информацию о самом автомобиле.
Первая функция VIN полезна в том случае, если нужно проверить историю автомобиля. С помощью идентификационного кода возможно определить количество владельцев, ДТП в истории машины, обременение залогом и наличие ограничений на регистрационные действия. Также при помощи VIN легко установить, не числится ли автомобиль в розыске.
Вторая функция VIN-кода полезна самому владельцу автомобиля — например, при поиске подходящих запчастей. Кроме того, с его помощью можно понять, не подпадает ли автомобиль под отзывные кампании, объявленные производителем.
Где искать VIN-код в автомобилях Toyota
В современных машинах маркировку VIN, как правило, наносят в нескольких местах. Есть хорошо защищённый от подделывания или подмены основной код. Также его дублируют таблички, находящиеся в более удобных для считывания местах. Основной VIN-номер Toyota располагается под передним пассажирским сиденьем. А у рамных моделей — на раме.
Кроме того, табличка с VIN может располагаться под ветровым стеклом (в нижнем левом углу). Ещё одна маркировочная табличка, которая помимо VIN содержит и дополнительную информацию, находится на левой центральной стойке в водительском дверном проёме.
Что зашифровывает в VIN Toyota
Некоторую информацию по моделям Toyota можно получить, просто внимательно изучив символы VIN. Для всех автомобилей этой марки код формируется не произвольно, а по определённым правилам, и каждая позиция кода отвечает за свою часть данных. Таблица показывает, как можно расшифровать вин любой модели Toyota:
|Позиции
|Данные
|Описание
|1–3
|Код производителя
|JTE, JTJ, JT1, JTN — Toyota Motor Corporation (Япония), SB1 — завод в Великобритании, XW7 — российский завод Toyota
|4
|Тип автомобиля
|Код для всех рынков
|5
|Тип двигателя
|Код для всех рынков
|6
|Номер серии
|Код для всех рынков
|7
|Комплектация или система безопасности
|Код для всех рынков
|8
|Код семейства
|Код для всех рынков
|9
|Контрольная сумма
|10
|Постоянный символ
|Как правило, 0
|11-17
|Номер
|Уникальный производственный номер машины
Пример: JTEBU29J101234567
Toyota (JTE) пассажирский (В) двигатель 1GR-FE (U) фронтальные и боковые подушки безопасности (9), Land Cruiser Prado (J)
Как узнать комплектацию японской машины по VIN
Очевидно, что большая часть содержания VIN-кода даёт минимум сведений об автомобиле. Более подробный перечень оборудования и опций содержат последние 7 цифр — по ним ТС можно идентифицировать в базе производителя, которая хранит все данные о машине. Доступ к более подробной расшифровке дают специальные сервисы. Хотя ими могут воспользоваться и рядовые покупатели или владельцы.
Узнать комплектацию автомобиля Toyota можно, например, через крупный электронный каталог запчастей Elcats. После ввода VIN-кода машины появляется более полная информация о её комплектации и оснащении.
Среди более универсальных ресурсов — онлайн-сервис ПроАвто от Авто.ру. Его отчёт не бесплатный, зато совмещает в себе проверку с задействованием обеих функций вин-кода. Посредством VIN покупатель получает не только сведения о комплектации автомобиля, но и его полную историю — включая периоды и количество регистраций в ГИБДД, наличие юридических ограничений, зафиксированные в базах аварии и расчёты страховых выплат с перечнем работ и необходимых деталей, а также посещения сервисов. ПроАвто подскажет, не был ли автомобиль в такси или в каршеринге. Все эти сведения будут полезны потенциальному покупателю при подборе автомобиля, и небольшая плата за отчёт ПроАвто вполне себя оправдывает.