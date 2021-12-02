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Как расшифровать VIN Toyota

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Редакция Авто.ру

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Каждый автомобиль имеет идентификаци­онную маркировку VIN (Vehicle identification number), представ­ляющую собой уникальную комбинацию, состоящую из 17 букв и цифр. VIN-код в зашифрованном виде содержит информацию, которая пригодится как текущему владельцу автомобиля, так и будущему, при его покупке. В этой статье мы расскажем, как расшифровать VIN автомобилей Toyota и какую информацию можно получить по его 17 символам о конкретном экземпляре.

Для чего нужен VIN

VIN, в отличие от документов и номерных знаков, даётся автомобилю изготовителем и не меняется в течение всей его «жизни». VIN одновременно выполняет две основные функции:

  • позволяет идентифицировать конкретный автомобиль, поскольку каждый 17-значный код уникален;
  • содержит в зашифрованном виде информацию о самом автомобиле.

Первая функция VIN полезна в том случае, если нужно проверить историю автомобиля. С помощью идентификационного кода возможно определить количество владельцев, ДТП в истории машины, обременение залогом и наличие ограничений на регистрационные действия. Также при помощи VIN легко установить, не числится ли автомобиль в розыске.

Вторая функция VIN-кода полезна самому владельцу автомобиля — например, при поиске подходящих запчастей. Кроме того, с его помощью можно понять, не подпадает ли автомобиль под отзывные кампании, объявленные производителем.

Где искать VIN-код в автомобилях Toyota

В современных машинах маркировку VIN, как правило, наносят в нескольких местах. Есть хорошо защищённый от подделывания или подмены основной код. Также его дублируют таблички, находящиеся в более удобных для считывания местах. Основной VIN-номер Toyota располагается под передним пассажирским сиденьем. А у рамных моделей — на раме.

Кроме того, табличка с VIN может располагаться под ветровым стеклом (в нижнем левом углу). Ещё одна маркировочная табличка, которая помимо VIN содержит и дополнительную информацию, находится на левой центральной стойке в водительском дверном проёме.

Что зашифровывает в VIN Toyota

Некоторую информацию по моделям Toyota можно получить, просто внимательно изучив символы VIN. Для всех автомобилей этой марки код формируется не произвольно, а по определённым правилам, и каждая позиция кода отвечает за свою часть данных. Таблица показывает, как можно расшифровать вин любой модели Toyota:

ПозицииДанныеОписание
1–3Код производителяJTE, JTJ, JT1, JTN — Toyota Motor Corporation (Япония), SB1 — завод в Великобритании, XW7 — российский завод Toyota
4Тип автомобиляКод для всех рынков
5Тип двигателяКод для всех рынков
6Номер серииКод для всех рынков
7Комплектация или система безопасностиКод для всех рынков
8Код семействаКод для всех рынков
9Контрольная сумма
10Постоянный символКак правило, 0
11-17НомерУникальный производственный номер машины

Пример: JTEBU29J101234567

Toyota (JTE) пассажирский (В) двигатель 1GR-FE (U) фронтальные и боковые подушки безопасности (9),  Land Cruiser Prado (J)

Как узнать комплектацию японской машины по VIN

Очевидно, что большая часть содержания VIN-кода даёт минимум сведений об автомобиле. Более подробный перечень оборудования и опций содержат последние 7 цифр — по ним ТС можно идентифи­цировать в базе производителя, которая хранит все данные о машине. Доступ к более подробной расшифровке дают специальные сервисы. Хотя ими могут воспользоваться и рядовые покупатели или владельцы.

Узнать комплектацию автомобиля Toyota можно, например, через крупный электронный каталог запчастей Elcats. После ввода VIN-кода машины появляется более полная информация о её комплектации и оснащении.

Среди более универсальных ресурсов — онлайн-сервис ПроАвто от Авто.ру. Его отчёт не бесплатный, зато совмещает в себе проверку с задейство­ванием обеих функций вин-кода. Посредством VIN покупатель получает не только сведения о комплектации автомобиля, но и его полную историю — включая периоды и количество регистраций в ГИБДД, наличие юридических ограничений, зафиксированные в базах аварии и расчёты страховых выплат с перечнем работ и необходимых деталей, а также посещения сервисов. ПроАвто подскажет, не был ли автомобиль в такси или в каршеринге. Все эти сведения будут полезны потенциаль­ному покупателю при подборе автомобиля, и небольшая плата за отчёт ПроАвто вполне себя оправдывает.

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