Как расшифровать VIN BMW

VIN (Vehicle identification number), или идентификационный код автомобиля, — это уникальная для каждой машины комбинация из 17 символов. В этих буквах и цифрах зашифрована масса информации, которая может быть полезна как покупателю автомобиля, так и его владельцу. В этой статье мы расскажем, как делается расшифровка вин-кода Ауди и что можно узнать по 17 символам о характеристиках конкретного экземпляра этой марки.
Для чего нужен VIN
VIN, в отличие от документов и номерных знаков, даётся автомобилю изготовителем и не меняется в течение всей его «жизни». VIN одновременно выполняет две основные функции:
- позволяет идентифицировать конкретный автомобиль, поскольку каждый 17-значный код уникален;
- содержит в зашифрованном виде информацию о самом автомобиле.
Первая функция VIN может быть полезна в том случае, если нужно проверить историю автомобиля. С помощью идентификационного кода возможно определить количество владельцев, ДТП в истории машины, обременение залогом и наличие ограничений на регистрационные действия. Также при помощи VIN можно установить, не числится ли автомобиль в розыске — а модели BMW, увы, нередко угоняют.
Вторая функция VIN-кода может быть полезной владельцу автомобиля — например, при поиске подходящих запчастей. Кроме того, с его помощью можно понять, не подпадает ли автомобиль под отзывные кампании, объявленные производителем.
Где искать VIN-код в Audi
Как правило, в современных автомобилях VIN находится в нескольких местах. Есть основной код, максимально защищённый от подделки. Его дублируют таблички, размещённые в иных, более удобных для считывания местах.
Основной VIN-номер BMW ровными и чёткими символами наносится твердосплавной иглой на уже окрашенный кузов. Он может быть укрыт прозрачной защитной пленкой (её отсутствие хоть и не считается однозначным признаком перебитого номера, но даёт весомый повод для более тщательной проверки автомобиля). Номер кузова находится под капотом справа на чашке подвески или полке крыла.
Для крепления дополнительных табличек в зависимости от страны производства и года выпуска использовалось несколько мест — левая и правая центральные стойки, усилитель под капотом с левой или правой стороны.
Что зашифровано в VIN Audi
Основную информацию по автомобилям BMW можно получить, просто внимательно прочитав их VIN. Для всех моделей этой марки код формируется не произвольно, а по строгим правилам, где каждая позиция кода отвечает за свои данные. Таблица показывает, как можно расшифровать VIN любой модели BMW:
|Позиции
|Данные
|Описание
|1–3
|Код производителя
|WBA, WBH, WBZ – BMW AG, Германия Х4Х — Автотор, Россия
|4–7
|Серия автомобиля и особенности исполнения
|Код для европейского рынка и других региональных рынков
|8
|Тип системы безопасности
|Код для рынка США и Канады
|8
|Свободный символ
|Для европейского рынка
|9
|Контрольный символ
|Число, которое по специальному алгоритму вычисляется из остальных символов
|10
|Свободный символ
|Для европейского рынка
|10
|Модельный год
|Код для рынка США и Канады
|11 или 11-12
|Код сборочного завода
|A, F, K, — Мюнхен; L, M — Спартанбург; B, C, G, D — Дингольфинг; V — Лейпциг и т.д.
|12-17 или 13-17
|Номер
|Уникальный производственный номер машины
Пример: WBAPD11080WF12345
BMW (WBA) E83 (PD1), левое расположение руля (1), завод–изготовитель Грац (W), комплектующие с завода в Мюнхене (F)
Как узнать комплектацию Audi по VIN
Как видно, большая часть символов в VIN-коде даёт небольшую долю информации об автомобиле. Тогда как более подробный перечень оборудования и опций «зашит» в последние 5-6 цифр. Посредством них машину можно идентифицировать в базе производителя, в которой хранятся все данные о машине. Доступ к этой информации дают специальные сервисы. Однако воспользоваться ими вполне могут все владельцы или покупатели.
Например, узнать комплектацию автомобиля BMW можно в крупном электронном каталоге запчастей Elcats. После ввода VIN-кода машины можно получить информацию о её комплектации и оснащении.
Среди более универсальных ресурсов — онлайн-сервис ПроАвто от Авто.ру. Его отчёт не бесплатный, зато совмещает в себе проверку с задействованием обеих функций вин-кода. Посредством VIN покупатель получает сведения не только о комплектации автомобиля, но и его полную историю — включая периоды и количество регистраций в ГИБДД, наличие юридических ограничений, зафиксированные в базах аварии и расчёты страховых выплат с перечнем работ и необходимых деталей, а так же посещения сервисов. ПроАвто подскажет, не был ли автомобиль в такси или в каршеринге. Все эти сведения будут полезны потенциальному покупателю при подборе автомобиля, и небольшая плата за отчёт ПроАвто вполне себя оправдывает.