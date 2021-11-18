Как расшифровать VIN BMW

Для чего нужен VIN

VIN, в отличие от документов и номерных знаков, даётся автомобилю изготовителем и не меняется в течение всей его «жизни». VIN одновременно выполняет две основные функции:

позволяет идентифицировать конкретный автомобиль, поскольку каждый 17-значный код уникален;

содержит в зашифрованном виде информацию о самом автомобиле.

Первая функция VIN может быть полезна в том случае, если нужно проверить историю автомобиля. С помощью идентификационного кода возможно определить количество владельцев, ДТП в истории машины, обременение залогом и наличие ограничений на регистрационные действия. Также при помощи VIN можно установить, не числится ли автомобиль в розыске — а модели BMW, увы, нередко угоняют.

Вторая функция VIN-кода может быть полезной владельцу автомобиля — например, при поиске подходящих запчастей. Кроме того, с его помощью можно понять, не подпадает ли автомобиль под отзывные кампании, объявленные производителем.