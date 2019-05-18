Как продавались автомобили в России в апреле

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Несмотря на то, что динамика роста продаж Lada в апреле замедлилась до 5% (в марте было плюс 10%), отечественный бренд продолжает доминировать над ближайшими конкурентами — Kia и Hyundai — 32 316 проданных автомобиля против 19 819 и 15 379 соответственно. Вероятно, мартовский скачок продаж Лады был обусловлен возобновлением программ господдержки «Первый/Семейный автомобиль», однако более доступные цены продолжают позитивно влиять на продажи Лад.

В целом десятка брендов так называемого «масс-маркета» по итогам апреля удержала продажи на прошлогоднем уровне (падение составило всего 0,7%), а суммарно за 4 месяца даже вышла в плюс — на 0,4%.

Лучший рост продаж уже третий месяц подряд показывает Geely — 261%! За первые 4 месяца было продано в четыре раза больше машин, чем годом раньше. Бестселлером марки стал кроссовер Atlas, вышедший на российский рынок только в марте 2018 года — это и стало одной из причин трёхзначного роста продаж в первые месяцы 2019 года. На эту модель приходится больше 80% продаж бренда.

Трёхкратный рост в апреле (плюс 186%) и за январь-апрель (плюс 192%) показал ещё один китайский бренд — Haval. Летом компания намерена запустить производство на собственном заводе в Тульской области, где планируют сборку кроссоверов F7, F7x и внедорожника H9, что, вероятно, усилит позиции бренда на российском рынке.

Несмотря на внушительные цифры, продажи китайских автомобилей в сумме выросли на 5% — сказалось падение продаж Lifan (минус 62%), который ещё в апреле 2018 года обеспечивал почти половину продаж автомобилей китайских брендов на российском рынке. Негативная динамика бренда связана с остановкой завода Derways в Черкесске, где выпускались Лифаны — сейчас у дилеров просто заканчиваются новые автомобили. По предварительной информации, в 2019 году компания намерена возобновить производство на одном из российских предприятий.