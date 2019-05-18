Как продавались автомобили в России в апреле
Дмитрий СавостьянчикКомменты
Апрель 2019 года для российского закончился падением продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — минус 7,4% к марту и на 2,7% меньше, чем в апреле прошлого года — всего 148 296 автомобиля. С начала года дилеры реализовали 539 946 новых автомобилей, что на 1% меньше, чем годом ранее. Такие данные опубликованы Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).
Марки
Несмотря на то, что динамика роста продаж Lada в апреле замедлилась до 5% (в марте было плюс 10%), отечественный бренд продолжает доминировать над ближайшими конкурентами — Kia и Hyundai — 32 316 проданных автомобиля против 19 819 и 15 379 соответственно. Вероятно, мартовский скачок продаж Лады был обусловлен возобновлением программ господдержки «Первый/Семейный автомобиль», однако более доступные цены продолжают позитивно влиять на продажи Лад.
В целом десятка брендов так называемого «масс-маркета» по итогам апреля удержала продажи на прошлогоднем уровне (падение составило всего 0,7%), а суммарно за 4 месяца даже вышла в плюс — на 0,4%.
Лучший рост продаж уже третий месяц подряд показывает Geely — 261%! За первые 4 месяца было продано в четыре раза больше машин, чем годом раньше. Бестселлером марки стал кроссовер Atlas, вышедший на российский рынок только в марте 2018 года — это и стало одной из причин трёхзначного роста продаж в первые месяцы 2019 года. На эту модель приходится больше 80% продаж бренда.
Трёхкратный рост в апреле (плюс 186%) и за январь-апрель (плюс 192%) показал ещё один китайский бренд — Haval. Летом компания намерена запустить производство на собственном заводе в Тульской области, где планируют сборку кроссоверов F7, F7x и внедорожника H9, что, вероятно, усилит позиции бренда на российском рынке.
Несмотря на внушительные цифры, продажи китайских автомобилей в сумме выросли на 5% — сказалось падение продаж Lifan (минус 62%), который ещё в апреле 2018 года обеспечивал почти половину продаж автомобилей китайских брендов на российском рынке. Негативная динамика бренда связана с остановкой завода Derways в Черкесске, где выпускались Лифаны — сейчас у дилеров просто заканчиваются новые автомобили. По предварительной информации, в 2019 году компания намерена возобновить производство на одном из российских предприятий.
Худшую динамику продаж среди ТОП-20 брендов показал Nissan — минус 55%. Одна из причин, которую озвучивают дилеры — подготовка производства в Санкт-Петербурге к выпуску обновлённого Qashqai, который появился у дилеров только в апреле. Возможно, рестайлинговому кроссоверу необходимо ещё немного времени, чтобы «набрать обороты», после чего расстановка сил в рейтинге изменится.
Продажи японских автомобилей в России в апреле снизились на 18% относительно прошлого года и сразу на 35% относительно марта! Возможно, мартовский рост продаж в 9% оказался не совсем реальным — дилеры могли завысить итоги продаж, чтобы показать хорошие квартальные результаты, и теперь это сказывается на продажах апреля. По итогам четырёх месяцев снижение оказалось близким к динамике рынка — минус 3%.
Продажи в премиальном сегменте в апреле тоже упали — на 4%. Сильно просел Lexus, который занимает 15% сегмента — минус 22% (1904 автомобиля ). Падение продаж сказалось на рыночной доли марки: она сократилась на 3%. Продажи Audi, которые в январе-марте держались в плюсе, в по итогам четырёх месяцев вновь показали отрицательную динамику — минус 1% относительно аналогичного периода прошлого года.
Модели
Рекордный рост продаж среди 25 самых продаваемых автомобилей показала модель Lada Granta, вернувшая лидерство в абсолюте — 12 652 проданных автомобиля, на 70% больше, чем год назад! Стоит отметить, что такой рывок получился благодаря объединению семейств Granta и Kalina — в 2018 году они считались раздельно. Тем не менее, на новой Гранте остановили выбор на 34% больше покупателей, чем годом раньше на Калине-2 и Гранте предыдущего поколения вместе.
Антирекорд продаж показала другая тольяттинская модель — Xray потерял почти половину покупателей в апреле.
Снижающийся спрос на Hyundai Solaris позволил седану Volkswagen Polo подняться на пятую строчку рейтинга в апреле. Если динамика сохранится, то немецкий седан сможет оказаться выше конкурента уже в конце первого полугодия. Снижение спроса на бывшего лидера продаж можно объяснить более высокой ценой, чем у Рио или Поло. К тому же, часть покупателей седана пересаживаются на кроссоверы Creta или более дешёвую Ладу.
Рост продаж Toyota Camry в апреле замедлился — «всего» плюс 27% (максимальный рост был в январе — на 40%). В итоге, седан покинул первую десятку рейтинга по итогам четырех месяцев. Выше японского седана поднялись бюджетные Renault Logan и Skoda Rapid — за 4 месяца их продажи выросли относительно прошлого года на 10% и 2,5% соответственно.
Очень близко к апрельскому результату Камри подобрался её главный конкурент — седан Kia Optima. За месяц дилеры Kia реализовали 2 239 седана — это на 14% меньше, чем Камри, хотя ещё в марте разрыв достигал 35%.
Спрос на кроссоверы Nissan Qashqai и X-trail продолжает расти, однако это не помогло им удержаться в первой двадцатке рейтинга. Ещё один кроссовер — немолодой Mitsubishi Outlander — к концу года рискует выпасть из ТОП-25.
Новички апрельского рейтинга — Kia Ceed, Soul и Skoda Kodiaq — вытеснили из ТОП-25 Datsun on-Do, Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander. При этом продажи чешского кроссовера в апреле выросли в 4 раза — если темпы роста сохранятся, то к концу года кроссовер войдет в топ-15.
Несмотря на то, что рынок не смог сохранить положительная динамику марта (плюс 1,8%), причин для паники нет — во втором квартале спрос традиционно снижается. Ранее аналитики Авто.ру составили три варианта развития продаж в 2019 году. По оптимистичному, продажи вырастут примерно на 10 процентов, по пессимистичному — упадут на 6 процентов, а по наиболее реалистичному, ожидается незначительный рост — примерно на 3 процента.