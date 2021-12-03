Как правильно «прикурить» автомобиль

Если вы всё сделали правильно, автомобиль должен завестись без проблем. Если же стартёр активно крутится, но двигатель так и не завёлся, проблема может быть серьёзнее, чем севшая батарея. В таком случае лучше прекратить попытки «прикурить» автомобиль и отправить его в сервис.

Не глушите только что «оживший» автомобиль. Ведь почти весь приобретённый заряд АКБ израсходовала на запуск двигателя, поэтому на машине лучше поездить — и подольше. На ходу генератор вырабатывает больше энергии и быстрее заряжает аккумулятор.

А главное, не поленитесь положить пару проводов с «крокодилами» в багажник, не дожидаясь наступления сильных морозов — аккумулятор, особенно не самый свежий, может отказаться крутить стартер в самый неподходящий момент. Если комплекта для «прикуривания» у вас нет, подходящие провода можно подобрать на Авто.ру в разделе «Запчасти».