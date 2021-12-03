Знакомая ситуация: холодным зимним утром вы очень куда-то спешите, но стартер лениво проворачивает пару раз коленвал — и двигатель окончательно отказывается заводиться. Что делать? Мы уже разбирали все возможные методы принудительного пуска, а самый простой и быстрый из них — «прикуривание» севшего аккумулятора от другого автомобиля. Быстрый, но не самый безопасный. Давайте, не дожидаясь трескучих морозов, вспомним — как правильно «прикурить» автомобиль от другого автомобиля.
Почему садится аккумулятор
Чаще всего аккумуляторная батарея (АКБ) автомобиля оказывается разряженной по одной из четырёх причин или их совокупности:
- Возрастной износ батареи. При зарядке-разрядке АКБ в ней происходят химические процессы, которые постепенно теряют свою обратимость. Из-за этого со временем способность батареи накапливать заряд снижается. За 4-5 лет эксплуатации ёмкость автомобильного аккумулятора может уменьшиться примерно на 40 процентов. И если летом это не так критично, то в холода запаса электричества может и не хватить.
- Включённые потребители электричества в заглушенном автомобиле. Невыключенные габаритные огни или лампочка освещения салона, оставленное в разъёме зарядное устройство для смартфона и прочие мелочи, которые водитель может легко пропустить, выключив мотор. Все они будут питаться от аккумулятора — и за ночь способны израсходовать его заряд целиком.
- Некорректное подключение мощных потребителей. Сигнализация, видеорегистратор или навигатор, неправильно интегрированные в проводку автомобиля, способны регулярно разряжать батарею. Из-за ошибок в подключении эти приборы могут активно расходовать заряд даже после того, как вы заглушили машину.
- Неисправность генератора. При работающем двигателе генератор не только питает электрооборудование автомобиля, но и заряжает АКБ. Неисправный генератор может не выдавать достаточный ток для зарядки батареи на ходу — к «недозаряду» может привести даже изношенный приводной ремень. В итоге даже после длительной поездки заряд аккумулятора, израсходованный на предыдущий запуск автомобиля, восстанавливается не полностью.
Какие машины нельзя «прикуривать»
Вне зависимости от того, нужно оживить ваш автомобиль или вы решили помочь соседу, сначала надо оценить — не нанесёт ли он вред каждой из машин.
«Прикуривать» автомобиль противопоказано в следующих случаях:
- Одна из АКБ неисправна. Это может быть потеря герметичности (об этом сообщат потёки электролита на стенках и подиуме аккумулятора), вздутие батареи, повреждение её клемм или силовых проводов.
- Несоответствие напряжений в сети машин. Современные легковые автомобили питаются от 12-вольтового аккумулятора, но в грузовиках и старых внедорожниках можно встретить АКБ, выдающие напряжение 24 вольт. Соединять два аккумулятора с разным номинальным напряжением категорически запрещено.
- Существенная разница в мощности и ёмкости АКБ. «Оживление» крупного и/или мощного автомобиля от городской малолитражки чревато уже не одной, а двумя разряженными машинами. Аккумулятор большей ёмкости способен забрать себе значительную часть заряда, которого при этом может всё равно не хватить для запуска.
- Слишком высокий пусковой ток. Автомобилей разных классов отличаются не только размерами аккумуляторов, но и мощностью стартеров. Стартеру большого дизельного внедорожника требуется пусковой ток, который может создать слишком высокую нагрузку на маленький аккумулятор бензиновой малолитражки. То есть заводить небольшой мотор с помощью мощной машины можно, а вот наоборот — не всегда.
- Разряженный автомобиль неисправен. Если севшая АКБ — следствие длительных попыток завести мотор, то «прикуривание» не поможет. Скорее всего, проблема кроется не в низком заряде батареи, а в неисправности топливной системы или зажигания.
- Процедура «прикуривания» запрещена инструкцией по эксплуатации одного из автомобилей. Такое может быть, если у машины сложная электроника, для которой фатальны резкие скачки напряжения в сети.
Какие провода взять для «прикуривания»
Если прямых противопоказаний к «прикуриванию» нет, то дальше вам понадобятся мощные провода. При выборе «крокодилов» надо обратить внимание на несколько важных аспектов:
- Материал самого провода и зажимов. Они должны быть медные — этот металл имеет низкое удельное сопротивление, а значит при протекании по ним мощного тока потери будут меньше.
- Сечение проводов. Слишком тонкие жилы будут быстро нагреваться из-за высокого сопротивления, что небезопасно. Оптимальное сечение проводника — 14-16 мм в квадрате. Вместе с изоляцией он должен быть примерно с мизинец толщиной.
- Изоляция. Ручки зажимов и сами провода должны быть хорошо заизолированы. Обычно это самое слабое место дешёвых и некачественных проводов. У хороших изолирующий материал достаточно мягкий, чтобы не трескаться и не «каменеть» на морозе.
- Тугие зажимы. «Крокодилы» должны надёжно фиксироваться на клеммах аккумулятора. Для этого пружина под ручкой должна быть тугой, а контактная поверхность должна иметь зазубрины, не позволяющие зажиму соскользнуть с клеммы.
- Длина проводов. При выборе проводов надо ориентироваться на расположение аккумулятора в вашей машине — так, чтобы они могли спокойно дотянуться до стоящего рядом автомобиля. С другой стороны, в слишком длинных проводах потери энергии будут выше.
Как правильно «прикуривать» автомобиль
Даже если прямых противопоказаний к принудительному пуску двигателя нет, риск испортить машину, заводя её при помощи второго автомобиля остаётся. Поэтому проводить эту операцию надо внимательно и аккуратно. Дальше по тексту машину с заряженной АКБ будем называть донором, а разряженный автомобиль — получатель.
Свести угрозу для обоих транспортных средств к минимуму можно строго соблюдая схему «прикуривания» автомобиля:
- Найдите клеммы АКБ на получателе и доноре. Аккумулятор может располагаться не только в моторном отсеке, но и в багажнике или под сиденьем в салоне (у фургона или минивэна). В таких случаях обычно под капотом сделаны специальные клеммы для запуска — найти их поможет инструкция к машине. Если выводы окислены или заржавели, перед тем, как «накидывать» провода надо очистить наждачной бумагой.
- Проверьте провода для «прикуривания». Изоляция должна быть целой, а зажимы — надёжно фиксироваться.
- Припаркуйте машины рядом. Провода должны легко дотягиваться до клемм обоих автомобилей. Лучше, чтобы они немного провисали, так меньше шансов на то, что один из зажимов соскочит из-за натяжения.
- Заглушите донора и выключите зажигание на обоих автомобилях. Если в одной из машин механическая коробка передач, переведите её в нейтральное положение и затяните «ручник».
- Не оставляйте ключи в автомобиле и откройте одну из дверей. При подаче напряжения могут сработать сигнализация или центральный замок, и машина неожиданно закроется.
- Всё готово к тому, чтобы соединить электрические системы автомобилей. На последующих этапах важно не путать полярности клемм, не касаться плюсовыми проводами кузова и металлических частей в подкапотном пространстве и не замыкать плюсовую клемму с минусовой. Обычно провода делают разных цветов: плюсовым традиционно считают красный, минусовым — чёрный. В остальном оба провода одинаковые, и если поменять их местами, ничего не случится. Но лучше придерживаться цветовой маркировки — тогда меньше шансов ошибиться и закоротить батареи.
- Закрепите зажим на плюсовой клемме донора. Другой конец провода закрепите на плюсовой клемме получателя. Перед тем, как надеть «крокодил» на клемму, ещё раз проверьте её полярность. Помните, что у разных аккумуляторов она может располагаться как слева, так и справа.
- Закрепите зажим второго провода на минусовой клемме донора. Подсоедините конец «минусового» провода к «массе» получателя. Ею может служить любая неокрашенная металлическая деталь под капотом, а ещё лучше — непосредственно на двигателе. Удобнее всего крепить зажим к болтам, шпилькам или головке блока цилиндров. На всякий случай сверьтесь с инструкцией получателя, там может быть указана наиболее удобная точка для крепления минусового контакта. Убедитесь что провода не задевают приводные ремни, вентилятор и другие подвижные элементы под капотом.
- Подождите 10-15 минут. За это время часть заряда с АКБ донора «стечёт» получателю. Все потребители энергии в «оживляемом» автомобиле должны быть выключены — так процесс будет эффективнее.
- Не отсоединяя проводов попробуйте завести машину с севшим аккумулятором. Когда автомобиль завёлся, дайте ему поработать ещё 5-10 минут с присоединёнными проводами. Это поможет ему не заглохнуть, если генератор не совсем исправен. После этого можно переходить к шагу 15.
- Если двигатель не завелся, можно попробовать чуть более агрессивный метод.
- Выключите зажигание получателя. Не снимая проводов, заведите двигатель донора. Дайте мотору поработать около 10 минут. Можно ограничиться и холостым ходом, но эффективнее поддерживать обороты около 2 тысяч, так генератор сможет вырабатывать больше энергии и быстрее зарядит батарею реципиента.
- Заглушите донора и выключите зажигание. Ни в коем случае не пытайтесь завести машину с севшим аккумулятором при работающем двигателе донора!
- Попробуйте завести получателя. Не крутите стартёр слишком долго, это может разрядить аккумулятор донора. Делать больше трёх-четырёх попыток смысла нет.
- Если автомобиль завёлся, дайте ему поработать около 10 минут не снимая проводов. Так он точно не заглохнет, и процедуру не придётся повторять с начала.
- Глушить машину с севшим аккумулятором не требуется, однако отсоединять провода нужно в определённой последовательности:
- Снимите «крокодил» с массы получателя.
- Снимите провод с минуса донора.
- Отсоедините зажим от плюса получателя.
- Отсоедините зажим от плюсовой клеммы донора.
Если вы всё сделали правильно, автомобиль должен завестись без проблем. Если же стартёр активно крутится, но двигатель так и не завёлся, проблема может быть серьёзнее, чем севшая батарея. В таком случае лучше прекратить попытки «прикурить» автомобиль и отправить его в сервис.
Не глушите только что «оживший» автомобиль. Ведь почти весь приобретённый заряд АКБ израсходовала на запуск двигателя, поэтому на машине лучше поездить — и подольше. На ходу генератор вырабатывает больше энергии и быстрее заряжает аккумулятор.
А главное, не поленитесь положить пару проводов с «крокодилами» в багажник, не дожидаясь наступления сильных морозов — аккумулятор, особенно не самый свежий, может отказаться крутить стартер в самый неподходящий момент. Если комплекта для «прикуривания» у вас нет, подходящие провода можно подобрать на Авто.ру в разделе «Запчасти».
Итак, совсем коротко
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– Аккумулятор чаще всего разряжается из-за возраста, лишних потребителей энергии, проблем в проводке или перебоев в работе генератора.
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– Перед тем, как «прикуривать» машину, нужно убедиться, что система зажигания исправна и донор вам подходит.
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– Нужно использовать «правильные» надёжные провода, которые выдержат пусковой ток и хорошо изолированы.
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– Подсоединять зажимы нужно в следующей последовательности: плюс донора, плюс получателя, минус донора, «масса» получателя. При этом оба двигателя должны быть заглушены.
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– Нужно подождать пока АКБ подзарядится, и попробовать запустить двигатель.
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– Если это не помогло, надо выключить зажигание получателя и после этого завести донора. Двигатель должен поработать около 10 минут и зарядить аккумулятор.
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– Повторить попытку запуска можно после того, как двигатель донора заглушен.
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– Когда получатель завёлся, нужно дать ему недолго поработать и после этого снять провода.
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– Отсоединять провода нужно в обратной последовательностин.
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– Для того чтобы подзарядить аккумулятор, на автомобиле нужно поездить.