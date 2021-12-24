Как правильно подобрать масло для замены в двигателе

Какое масло лучше всего применять в двигателе своего автомобиля? Поиски ответов стоит начать с изучения нашего материала, в котором мы рассказали о предназначении, составе и маркировках моторных масел. После этого автовладельцу, подкованному теорией, будет проще разобраться с практическими вопросами, которые обычно возникают накануне очередного ТО, а то и прямо у прилавка в автомагазине. Надо ли лить в двигатель только «оригинальные» масла? Если нет, то какое масло лучше купить на замену? Можно ли использовать масло без допуска автопроизводителя? Вместе с компанией «Роснефть», производящей моторные масла Rosneft Magnum, разбираемся в этом вопросе по порядку.
Какое масло требует заливать производитель автомобиля
Выбор масла для очередного ТО логично начать с изучения «Руководства по эксплуатации», прилагаемого к автомобилю производителем. Там обязательно будет указано, какое масло разрешается заливать в двигатель и сколько его там должно быть.
Официальная позиция относительно моторных масел зависит от конкретной марки автомобиля. Одни компании, например, некоторые японские бренды, в инструкциях указывают только общие характеристики и стандарты качества масла, которое допустимо заливать в их двигатели. Марку масла владелец автомобиля волен выбирать сам.
Другие компании в дополнение к стандартным требованиям рекомендуют использовать масло определённого бренда. Часто такой «совет» дублируется наклейкой — прямо на крышке заливной горловины двигателя. Но большинство автопроизводителей, среди которых и такие гиганты, как Volkswagen, Ford, Toyota, предлагают моторные масла под собственными брендами. Ими в оптовых объёмах централизованно снабжают официальных дилеров, и именно такие масла прописаны в инструкциях к автомобилям.
Иногда в «Руководстве» может быть указано, что в случае крайней необходимости можно долить в двигатель масло без фирменного допуска, но подходящей категории, и только один раз. Такие требования содержатся, например, в руководстве по эксплуатации автомобилей Skoda и Volkswagen.
Надо ли безоговорочно следовать инструкциям автопроизводителей
Использование исключительно «оригинального» масла — самый очевидный, но не всегда оптимальный вариант. Пока действует гарантия на автомобиль, для замены масла действительно придётся ездить к дилеру. Но после эту процедуру часто быстрее и дешевле выполнить в стороннем сервисе или самостоятельно — для многих автовладельцев в ней нет ничего сложного.
И хотя «оригинальное» масло выпускается не только бочками, но и в более мелкой таре, купить его сложнее — нужная канистра продаётся далеко не в каждом магазине автомобильной химии. А если найдётся, то скорее всего будет стоить дороже других масел с теми же характеристиками.
Ведь Volkswagen, Mercedes-Benz и другие автопроизводители не имеют собственных химических заводов: в бочки, канистры и баночки с фирменным логотипом разлито масло, произведённое одним из крупных химических концернов. Те же смазочные материалы, выпущенные под собственным брендом, будут как минимум не хуже.
Кроме того, автопроизводители заинтересованы в снижении затрат на обслуживание выпущенных машин — это делает их более конкурентоспособными. Поэтому в банке с фирменным логотипом может быть масло, лишь минимально удовлетворяющее требованиям к качеству. Известен пример с маслом Ford, которое дилерам предписывалось заливать в двигатели автомобилей Ford Focus II поколения. Оно являлось простой «полусинтетикой», хотя в те годы уже были широко распространены масла на полностью синтетической основе. В результате многие автовладельцы сталкивались с повышенным расходом (угаром) масла даже в новых, совершенно исправных моторах. Но стоило с «оригинального» масла перейти на альтернативную «синтетику» той же вязкости — и расход приходил в норму.
Как подобрать правильную альтернативу фирменному маслу
Стоит снова заглянуть в инструкцию к автомобилю и выписать оттуда основные характеристики требуемого масла. Что они обозначают и как их расшифровывать, мы уже рассказывали в теоретической части, теперь давайте разберём, как их использовать на практике — при выборе масла на замену.
Вязкость. Каждый двигатель рассчитан на работу с маслом определённой вязкости, указываемой в виде двух параметров по классификации SAE (Ассоциации автомобильных инженеров США) — например, 5W-40. При подборе масла лучше не отклоняться от требуемых значений. Более густое масло будет хуже прокачиваться через узкие каналы и масляный фильтр, что может вызвать масляное голодание в двигателе, особенно при холодном пуске. А слишком жидкое не сможет обеспечить надёжный масляный клин в подшипниках коленвала при повышенных нагрузках.
Но если в инструкции к автомобилю указано несколько разрешённых сочетаний вязкости, среди них можно выбрать наиболее подходящее условиям эксплуатации. В северных районах России стоит предпочесть масло, которое меньше густеет на морозе и облегчает холодный пуск мотора. На жарком юге или при исключительно летней езде лучше подойдёт более вязкий сорт.
Категория масла по API. Классификация масел, введённая Американским институтом нефти (API). Первая её буква указывает на применяемость масла (S — для бензиновых моторов, С — для дизелей), вторая с дополнительными символами или цифрами характеризует уровень его эксплуатационных характеристик. Сейчас на рынке распространены моторные масла классов SL, SM, SN, SN+ и SP. Для дизелей, соответственно, CF, CF-4, CJ-4 и т.д. Чем дальше по алфавиту вторая буква, тем лучше масло справляется со своими обязанностями. И тем оно, как правило, дороже. Но экономить на качестве нельзя: чтобы мотор надёжно работал, API должно быть не ниже требуемого автопроизводителем. А лучше — выше.
Категории масла по ACEA и ILSAC. Европейская и японско-американские классификации моторных масел. Как правило, категории масла по ILSAC и ACEA указываются совместно с его соответствием по API. Примеры обозначений на канистре: ILSAC GF-5, ACEA A3/B4. В классификации ACEA важно обращать внимание на буквы в кодировке. Современные масла могут соответствовать как требованиям А/В (бензин/дизель), так и С, которые рассчитаны на бензиновые и дизельные автомобили с многокомпонентными нейтрализаторами и сажевыми фильтрами.
Должно ли масло иметь допуск автопроизводителя
В «Руководстве по эксплуатации» корейского или японского автомобиля требования к моторному маслу, как правило, ограничиваются вышеописанными параметрами, если только автомобили не оснащены двигателями европейских автомобильных концернов, например Infiniti QX30 с двигателем от Mercedes-Benz. Но европейские и американские автопроизводители ставят дополнительные условия, которым должен соответствовать продукт, — причём каждый свои. Если в ходе испытаний масло выполняет и их, то компании вроде Mercedes-Benz, Volkswagen или GM выдают ему специальное одобрение — допуск. Последний фактически уравнивает такое масло в правах с «оригинальным». Например, при его использовании у автомобиля сохраняется заводская гарантия. Такие масла, как альтернативу «фирменному», часто предлагает клиентам даже официальный дилер. А автовладелец может быть уверен, что они точно не повредят двигателю.
Поэтому, выбирая масло на замену, лучше купить то, что имеет соответствующий допуск. Для популярных марок автомобилей найти такое не составит труда: производители масел не экономят на доработках, испытаниях и получении допусков на свою продукцию от крупных концернов. А вот экзотические требования автопроизводителей (например, для высокофорсированных двигателей спортивных моделей) готовы выполнять далеко не все — так что заводское одобрение может быть только у того сорта масла, которое продаётся и под видом «оригинального». Понятно, что в этом случае поиски альтернативы просто теряют смысл, да и дешевле она вряд ли будет.
Что делать, если не получается найти масло с нужным допуском
В использовании масла без соответствующего допуска, конечно, есть некоторый риск. Однако неприятных последствий можно избежать. Существует несколько вариантов, в зависимости от требований вашего автопроизводителя.
Первый: автопроизводитель указывает в «Руководстве по эксплуатации» только спецификацию API или спецификации API и ILSAC. Можно купить масло указанной классификации или выше. Например, вместо API SL использовать SN. По спецификации ILSAC необходимо следовать той же логике.
Второй: автопроизводитель предписывает спецификацию ACEA. В таком случае следует заливать масло только указанной спецификации.
Третий: автопроизводитель предписывает конкретный допуск (например, допуск Mercedes-Benz MB 229.5). В этом случае в «Руководстве по эксплуатации» указывается также спецификация ACEA. И если вы не нашли продукт с допуском автопроизводителя, покупайте масло с нужной классификацией ACEA.
Но во всех случаях важно не пренебрегать предписанием автопроизводителя относительно вязкости масла: в современных моторах ради экономии топлива используют всё более жидкие масла, которые не пойдут на пользу пожилому двигателю.
Важно также не перепутать «бензиновые» и «дизельные» допуски и запомнить: не надо лить масло со старым допуском в более современный двигатель.
Компания «Роснефть», вместе с которой мы подготовили этот материал, — крупнейший изготовитель смазочных материалов в России. После запуска в 2017 году собственного производства синтетической базовой основы компания разработала линейку высокотехнологичных масел Rosneft Magnum. В её основу лёг принцип кастомизации: каждое масло линейки создаётся в расчёте на определённую специфику эксплуатации или требований автопроизводителей.
Magnum Ultratec A3 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для европейских автомобилей: Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Renault, BMW и других. Имеет класс API SN и одобрено ведущими европейскими автопроизводителями: Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Porsche.
Magnum Ultratec FE 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных японских и корейских двигателей, атмосферных и с наддувом. Обеспечивает экономию топлива и надёжную защиту деталей двигателя от износа. Имеет классы API SN и ILSAC GF-5.
Magnum Ultratec C3 5W-30
Малозольное (Low SAPS), полностью синтетическое моторное масло для современных европейских автомобилей. Совместимо с системами доочистки выхлопных газов и фильтрами сажевых частиц. Имеет класс API SN и одобрено ведущими европейскими автопроизводителями: Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Porsche.
Magnum Ultratec A5 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей Ford и Jaguar Land Rover. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах и экономию топлива. Имеет класс API SL и ACEA A5/B5.
Подобрать масло, подходящее именно вашему автомобилю, можно тут.