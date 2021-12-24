Как правильно подобрать масло для замены в двигателе

Какое масло требует заливать производитель автомобиля

Выбор масла для очередного ТО логично начать с изучения «Руководства по эксплуатации», прилагаемого к автомобилю производителем. Там обязательно будет указано, какое масло разрешается заливать в двигатель и сколько его там должно быть.

Официальная позиция относительно моторных масел зависит от конкретной марки автомобиля. Одни компании, например, некоторые японские бренды, в инструкциях указывают только общие характеристики и стандарты качества масла, которое допустимо заливать в их двигатели. Марку масла владелец автомобиля волен выбирать сам.

Другие компании в дополнение к стандартным требованиям рекомендуют использовать масло определённого бренда. Часто такой «совет» дублируется наклейкой — прямо на крышке заливной горловины двигателя. Но большинство автопроизводителей, среди которых и такие гиганты, как Volkswagen, Ford, Toyota, предлагают моторные масла под собственными брендами. Ими в оптовых объёмах централизованно снабжают официальных дилеров, и именно такие масла прописаны в инструкциях к автомобилям.