Бизнес-фитнес: Kia K5 против Toyota Camry и Volkswagen Arteon

Мы уже давно не те, кто есть. Мы — те, кем нас считают. В эпоху, когда каждый день начинается и заканчи­вается лентой инстаграма, имидж становится реальнее, чем сама жизнь. Наполняй соцсети картинками из фитнес-клубов и модных заведений, реагируй на актуальные тренды, не забывай как бы вскользь хвастаться новыми шмотками — и скоро никто не вспомнит, что ты просто офисный работник, день за днём делающий что-то скучное и бессмыс­ленное ради зарплаты. Причём тут машины?

Посмотрите на путь, пройденный бизнес-седаном Kia. Когда-то он назывался Magentis, потом полюбился всем как Optima, а теперь отрёкся от имени собственного в пользу безликого шильдика K5. Вероятно, ради контраста — ведь сам автомобиль, наоборот, прошёл гигантский путь от унылой повозки до главного шеесворачи­вателя сезона. Даже во время съёмки в богом забытом углу Подмосковья нас постоянно донимали любопытные персонажи, появля­ющиеся не иначе как из-под ближайшего куста!