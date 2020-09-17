Бизнес-фитнес: Kia K5 против Toyota Camry и Volkswagen Arteon

Мы уже давно не те, кто есть. Мы — те, кем нас считают. В эпоху, когда каждый день начинается и заканчивается лентой инстаграма, имидж становится реальнее, чем сама жизнь. Наполняй соцсети картинками из фитнес-клубов и модных заведений, реагируй на актуальные тренды, не забывай как бы вскользь хвастаться новыми шмотками — и скоро никто не вспомнит, что ты просто офисный работник, день за днём делающий что-то скучное и бессмысленное ради зарплаты. Причём тут машины?
Посмотрите на путь, пройденный бизнес-седаном Kia. Когда-то он назывался Magentis, потом полюбился всем как Optima, а теперь отрёкся от имени собственного в пользу безликого шильдика K5. Вероятно, ради контраста — ведь сам автомобиль, наоборот, прошёл гигантский путь от унылой повозки до главного шеесворачивателя сезона. Даже во время съёмки в богом забытом углу Подмосковья нас постоянно донимали любопытные персонажи, появляющиеся не иначе как из-под ближайшего куста!
Да что там Kia. Даже Toyota Camry, этот стальной символ всего обезличенно-корпоративного, теперь не стесняется эмоций и заигрывает со спортивным имиджем. Особенно в нашем исполнении
колхозить заказывать у сторонних кудесников, то теперь он предлагается прямо с завода. И всё ради того, чтобы окружающие видели в вас личность, а не шестерёнку глобального экономического механизма.
Норматив по лайкам эти тачки выполняют с запасом, но что на самом деле скрывается за ширмой? Это мы сегодня и выясним!
Ах да, насчёт золотистого пятна на фотографиях. Разумеется, Volkswagen Arteon нельзя считать прямым конкурентом седанам Kia и Toyota: с ценой под три миллиона рублей он слишком дорог и обречён остаться нишевым вариантом для ценителей. Зато именно он, а точнее, его предшественник по имени Passat CC — один из первых бунтарей, посмевших сменить строгий офисный костюм на что-то более индивидуальное и стильное. Теперь Arteon и вовсе назначен отдельной моделью, и с его помощью мы поймём, получается ли у Camry и K5 быть, а не казаться. А пока — дуэль непобедимых титанов российского рынка.
K5 я помню ещё макетом, который нам показывали полтора года назад во время первого теста Селтоса в Корее. Не забуду, как по демонстрационному залу пронёсся удивлённый вздох, а кто-то от неожиданности даже восторженно выругался. В контексте циничных, многое повидавших журналистов это можно считать высшей похвалой — и нет ничего удивительного в том, что вы, наши читатели, загнали статистику прочтений материала о первом знакомстве в стратосферу. Дизайнеры Kia точно заслуживают солидную премию за свои последние работы, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что K5 не настолько революционна, как кажется.
Например, корейцы не стали тратиться на полное «пересчитывание» кузова и оставили автомобиль в привычном форм-факторе седана, пусть и талантливо стилизованного под лифтбек. Отсюда — узкий проём багажника, хотя полноценная пятая дверь могла сделать K5 самым практичным игроком в классе по эту сторону от дорогущей Skoda Superb.
С интерьером ситуация похожая. В Kia отважились на смелый дизайн и сногсшибательную, по меркам класса, электронику, но второстепенные дисциплины трогать не стали — по удобству для пассажиров и грузовым возможностям седан практически никуда не ушёл от прежней Оптимы. Это не хорошо и не плохо — это рационально: при знакомстве у дилера вы в любом случае купитесь на космолётный антураж, а ко всему остальному как-нибудь привыкнете уже в процессе эксплуатации. Тем более что ничего плохого там и нет.
К Тойоте текущего поколения мы неминуемо привыкли — могло ли быть иначе, если только по России таких седанов бегает уже больше ста тысяч? Даже в спортивном прикиде Camry слегка теряется на фоне K5, но концептуально она намного смелее. Японцы же натурально психанули, разом сменив одной из самых консервативных своих моделей и платформу, и имидж, и даже характер!
Кажется, крик «банзай!» слышен даже спустя годы, особенно когда рассматриваешь интерьер. Закрученная в застывший смерч центральная консоль, выставка всех материалов и текстур, которые только есть на тойотовских складах, разнобой непохожих друг на друга дизайнерских решений — многие резонно посчитают этот салон аляповатым, но что-то подсказывает, что удивлять он продолжит и дальше. В то время как выверенный дизайн Kia через пару лет останется просто хорошим.
Не сочтите это за критику! Объективно салон K5 удобнее и продуманнее, разве что исполнен не так основательно и монолитно. Но это мелочи по сравнению с откровенными анахронизмами Тойоты: графика дисплеев способна довести до восьмибитного инфаркта, а некоторые детали вызывают оторопь. Например, крышки разъёмов USB/AUX и
Тойота могла бы отыграться за счёт фирменной роскоши на втором ряду, только вот крутой пульт управления для задних пассажиров, диван с электрорегулировками и третья зона климата — прерогатива двух крутейших комплектаций, цены на которые начинаются от
Сколько вы готовы отдать за машину такого класса?
В общем, несмотря на серьёзное преимущество Kia по части комплектации и электроники, азиатские машины в этом тесте подобрались практически равные — как по стоимости, так и по имиджу. И, что ещё важнее, по железкам: у обоих седанов под капотом 2,5-литровые атмосферные моторы, развивающие 181 (Camry) и 194 (K5) лошадиные силы. Крутящий момент у Kia тоже повыше — 246 Нм против 231 — а заявленный разгон до сотни лучше сразу на 1,3 секунды: 8,6 против 9,9! Но…
Не верьте всему, что пишут в документах. Мы несколько раз подряд одновременно стартовали на четырёх машинах — этих двух, а ещё Артеоне и старой Оптиме. Расклад неизменно оказывался одним и тем же: турбированный Volkswagen предсказуемо уносился вдаль, следом за ним шла Тойота, полкорпуса ей проигрывала Оптима — и ещё немного позади ехала K5. Для чистоты эксперимента стартовали мы с двух педалей, а страхующую электронику не отключали, чтобы не влиял фактор пробуксовки.
Как же так вышло? Видимо, дело в «экологичных» настройках нового мотора серии Smartstream и в передаточных числах восьмиступенчатого «автомата» с длинной «первой». По крайней мере, заметнее всего K5 отстаёт именно на старте. Да и вообще к трансмиссии есть вопросы: в стандартном режиме она работает с почти фольксвагеновскими заминками, и даже «спорт» не всегда способен исправить ситуацию.
Например, в рваном городском ритме (нажал, передумал, всё-таки нажал) коробка периодически путается в передачах, суетится и дёргается. То же самое себе позволяет и новая Соната, но там на такие вещи обращаешь меньше внимания — имидж не тот. А вот с атлетичного седана, лицом похожего на «тот самый Galant восьмого поколения», спрос уже более серьёзный. Но в манерах K5, увы, ничего спортивного нет.
Саша Мирошкин уже рассказал, что даже по сравнению с Оптимой шасси новинки вышло намного более пресным, и мне лишь остаётся подтвердить его наблюдения. Только насчёт повышенной склонности к сносу не совсем соглашусь: если не заезжать в поворот «переруливая» и не с перегруженной передней осью, K5 вполне чётко и охотно встаёт на дугу, да и дальше за неё держится прилично. Но провоцировать эту машину на игры просто бесполезно: ни ухода на внутреннюю траекторию, ни тем более заноса вы от неё не получите. А Optima так умеет. Равно как и Camry.
Пальцы до сих пор отказываются это печатать, но Toyota едет интереснее!
На руле Camry больше полезной информации, которая сочетается с приятной тяжестью, а процесс поворота она воспринимает не просто как задачу, которую надо качественно выполнить, но и как повод для получения удовольствия. Нет, это не чистокровный драйверский автомобиль — для таких эпитетов седан всё же слишком флегматичен и валок — но интерактивности и интереса здесь заметно больше. Примерно как в Оптиме.
Силовой агрегат тоже настроен гармоничнее, чем у K5: шестиступенчатый «автомат» не назвать эталоном расторопности, акселератор в известной степени задемпфирован, но работает всё понятно и естественно — привыкнуть к таким манерам не составляет труда. А главное, Toyota не позволяет себе неожиданной дерготни, которой периодически огорчает Kia. Единственное, на что можно посетовать: темперамент
И оно, пожалуй, к лучшему, ведь если бы японцы решили зажать подвеску, то седан утратил бы целостность характера. Да, Camry уже не сверхмягкая перина, которой была всю жизнь — но, став более плотной и собранной, она всё же не дошла до дискомфорта. Особенно на фоне тряской Kia. Характер K5 очень близок к сонатовскому: поступь самую малость легче, руль чуть прозрачнее, но корейский седан всё так же собирает дорожную мелочёвку и откровенно не жалует поперечную волну, даже не вздрагивая, а именно подпрыгивая на ней всем телом.
У K5 похвальная энергоёмкость, и в некоторых ситуациях она лучше Тойоты держит удар, однако в повседневной езде Camry напрягает всё равно намного меньше — здесь действительно можно расслабиться и переключиться на свои мысли, в то время как Kia постоянно держит в тонусе и тело, и мозг. Последний вообще отвлекается на всё подряд: ревущий под нагрузкой мотор, намного более громкий гул от шин, пиликание электронных помощников, мельтешение картинки на приборном щитке, когда при перестроениях включается картинка с камер…
Да, никто не заставляет вас заказывать всю эту электронику. К тому же большинство примочек входит только в топовые версии. Но чем без них окажется K5? Безумно стильным и желанным, но, в сущности, средненьким автомобилем, который кое-где уступает даже своему предшественнику. У него просто нет собственного характера — хотя поймёте это вы намного позже, чем уедете от дилера.
Действительно, выбрать Kia теперь гораздо проще, чем противоречивую, местами откровенно архаичную и на 200–300 тысяч более дорогую Тойоту. И я не удивлюсь, если вечная погоня корейцев за японцами именно теперь увенчается успехом — но впервые мне не хочется, чтобы это произошло. Я по-прежнему не считаю Камри лучшей машиной в классе, ведь пожилую Mazda6 по совокупности ощущений так никто и не превзошёл. Просто среди двух реальных лидеров продаж именно Toyota неожиданно оказалась самой честной и автомобильной.
И что же на это сможет ответить Артеон?
Он добирался до России бесконечно долго — настолько, что европейская версия даже успела обновиться. Впрочем, не слишком радикально, да и в изначальный дизайн немцы заложили солидный запас актуальности. Не стану отрицать — броский золотой цвет тоже делает своё дело, но и без него Arteon чертовски эффектен.
Сложное переплетение фар и решётки радиатора, громадный капот, накрывающий колёсные арки, благородный силуэт, безрамочные двери, здоровенные
В представительстве и так серьёзно постарались, чтобы не просто довезти до нас Артеон, но и придумать ему грамотное позиционирование. Все детали очень скоро распишем в подробном тесте — там действительно есть, о чём порассуждать, — а пока сконцентрируемся на том, что у Фольксвагена в России всего две фиксированные комплектации, и младшая стоит 2,6 миллиона рублей, то есть примерно как вожделенная многими Camry с мотором 3.5.
Да, здесь всего два литра и 190 лошадиных сил, но с турбонаддувом — а паспортный разгон до сотни вообще идентичный с топовой Camry: 7,7 секунды. При этом в оснащение сразу входят и трёхзонный климат-контроль, и цифровая приборка, и много других полезных штук, а наша топ-комплектация
Вы правы, три миллиона — это всё равно три миллиона, и такой Volkswagen, как у нас, справедливее рассматривать как альтернативу «попсовым» Audi, BMW и Mercedes-Benz. А вот над вопросом «Топовая Kia за 2,2 или начальный Arteon за 2,6» я бы крепко задумался.
Хотя бы потому, что в начальную комплектацию Фольксвагена, помимо дизайна, простора и практичности, включены адаптивные амортизаторы DCC — и они реально меняют характер машины до неузнаваемости! Почти такие же можно заказать на Passat: те же избыточные 43 режима работы, та же возможность уйти ниже «комфорта» и выше «спорта» — только здесь всё работает лучше.
В максимально расслабленном состоянии Arteon напоминает Camry из прежних времён: не стесняется вертикальной раскачки, полностью игнорирует все неровности, от мелких до средних, и, что ещё важнее, сохраняет лицо на крупных. Фирменных фольксвагеновских ударов на отбой тут, считайте, и нет. А зажмёшь стойки в позицию «суперспорт» — и получишь самую подробную машину в классе, которая будет подскакивать даже при переезде тени от дерева на обочине.
Не то чтобы эта способность была реально нужна — скорее, это хороший индикатор того, что каждый сможет настроить Артеон под чувствительность конкретно своей пятой точки. Я остановился на трёх четвертях пути от «комфорта» до «нормы», да на том блаженно и успокоился. И принялся кайфовать от напористого разгона, прекрасно подобранного усилия на руле и грамотно настроенного шасси.
Тут, надо сказать, в дело вступают совсем тонкие материи. Фольксваген не так податлив и игрив, как Тойота, — он нейтрален и, формально рассуждая, по балансу гораздо ближе к Kia. Но именно что формально: если K5 просто пишет траекторию, то Arteon даёт чётко почувствовать, как он опирается на оба внешних колеса, — и посмаковать грань, которая отделяет их от скольжения. Нюансы, мало применимые к обычной эксплуатации? Безусловно. Но нюансы для некоторых очень важные.
Именно эти нюансы и создают ощущение продукта более высокого класса и, в сочетании с изящным дизайном, способны оправдать разорительный ценник. Toyota Camry, в свою очередь, от ампутации спортивного обвеса только выиграет, вернувшись к изначальной гармонии формы и сути. А Kia K5, помимо этой самой формы, предложить толком и нечего. Но есть подозрение, что большинству современных покупателей это уже не важно. И в том корейцы уж точно не виноваты.
Кто же круче в классе?
Kia K5
- — Дизайн, который хочется выложить в инстаграм
- — Передовые электронные примочки
- — Гуманный ценник
- — Пресное шасси
- — Сыроватый дуэт мотора и коробки
- — Отсутствие фундаментального прогресса
Комплектация2.5 AT (194 л.с.)
Двигатель2.5 / 194 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива7.1
Разгон до 100 км/ч8.6
Цена, ₽1 974 900
Toyota Camry
- — Плавный ход
- — Интересный ездовой характер
- — Непререкаемый имидж
- — Допотопная электроника
- — Высокие цены
- — Надуманный спорт-антураж
Комплектация2.5 AT (181 л.с.)
Двигатель2.5 / 181 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива8.3
Разгон до 100 км/ч9.9
Цена, ₽2 220 000
Volkswagen Arteon
- — Порода и грация
- — Благородный характер
- — Неожиданная практичность
- — Отставание от европейской версии
- — Рекордная для класса цена
- — Слишком банальный салон
Комплектация2.0 AMT (190 л.с.)
Двигатель2.0 / 190 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовЛифтбек
Расход топлива6.4
Разгон до 100 км/ч7.7
Цена, ₽2 999 000