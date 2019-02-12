Nissan Juke: что в нём ломается?

1. Вариатор

Маленький и милый автомобильчик должен быть с двумя педалями, да? Увы, вариатор самой популярной версии кроссовера (117-сильный «атмосферник» 1.6 с передним приводом) – агрегат крайне нежный. На машинах первых лет выпуска его порой хватало всего на 30–40 тыс. километров! Затем агрегат модернизировали, но кардинально его ресурс не увеличился.

Что делать

Если вам достался совсем уже немолодой Juke, то стоит проверить у дилера «мозг» вариатора: первые версии софта были «сырыми». Масло в коробке тоже желательно заменить на свежее. А дальше – ездить максимально аккуратно, без резких стартов и мучительных для вариатора заездов на высокие бордюры. Ещё лучше поискать Juke с турбомотором: с ним Nissan устанавливал вариатор другой конструкции, способный проехать и 250 тыс. км до капремонта.