Nissan Juke: что в нём ломается?

Несмотря на репутацию «неведомой зверушки», покупаемой за красивые глазки (на самом деле нет), Nissan Juke стал одним из самых популярных компактных кроссоверов. Однако его надёжность не столь хороша, как внешность.
1. Вариатор
Маленький и милый автомобильчик должен быть с двумя педалями, да? Увы, вариатор самой популярной версии кроссовера (117-сильный «атмосферник» 1.6 с передним приводом) – агрегат крайне нежный. На машинах первых лет выпуска его порой хватало всего на 30–40 тыс. километров! Затем агрегат модернизировали, но кардинально его ресурс не увеличился.
Что делать
Если вам достался совсем уже немолодой Juke, то стоит проверить у дилера «мозг» вариатора: первые версии софта были «сырыми». Масло в коробке тоже желательно заменить на свежее. А дальше – ездить максимально аккуратно, без резких стартов и мучительных для вариатора заездов на высокие бордюры. Ещё лучше поискать Juke с турбомотором: с ним Nissan устанавливал вариатор другой конструкции, способный проехать и 250 тыс. км до капремонта.
2. Турбомотор
К сожалению, самый мощный 192-сильный Juke тоже не гарантирует его владельцу беззаботного существования. В отличие от атмосферного двигателя, турбированный 1.6 может огорчить грохотом растянувшейся цепи, а также проблемами с системой непосредственного впрыска.
Что делать
За замену цепи придётся выложить около 50 тысяч рублей, но, по счастью, всего раз: её современная итерация уже надёжна. Чтобы не иметь неприятностей с топливной системой, стоит заправляться только на проверенных АЗС, а также периодически (например, при смене свечей каждые 30 тыс. км) промывать топливные форсунки. Цена вопроса всего 3–4 тысячи рублей.
3. Радиаторы
За передним бампером их сразу несколько – радиаторы двигателя, вариатора, кондиционера… А у турбомотора – ещё и интеркулер. Их общие враги – грязь и коррозия, подгоняемая дорожными реагентами. В мегаполисе радиатор кондиционера может сгнить за 3–4 года, немногим дольше служат трубки охлаждения вариатора.
Что делать
Радиаторы желательно периодически мыть и чистить. И не только зимой. Забитый грязью основной радиатор приводит к перегреву двигателя в пробках. А закипевший мотор – что турбированный, что атмосферный – может потребовать дорогостоящего ремонта покоробившейся ГБЦ.
Радиатор вариатора вместе с трубками в клубных сервисах меняют на более производительные и долговечные – с ними и коробка прослужит дольше.
4. Опора силового агрегата
Ещё одна беда, преследующая подержанный Nissan Juke вне зависимости от версии мотора, – вибрации автомобиля на холостых оборотах. Виновна в них задняя опора двигателя, выходящая из строя через 60–70 тысяч километров.
Что делать
Изношенную опору придётся заменить. К счастью, она стоит не очень дорого – около 3 тысяч рублей. А чтобы новая прослужила дольше, лучше избегать рывков при старте.
5. Детали подвески
Маленький Nissan Juke выглядит крепко сбитым, однако его шасси высокой надёжностью не отличается. Список того, что почти наверняка придётся заменить на пробеге 100 тысяч километров, довольно длинный: амортизаторы (задние раньше, чем передние), стойки и втулки стабилизатора, передние ступичные подшипники. Из экзотики – изнашивающиеся к 50–60 тысячам сайлентблоки, через которые передний подрамник крепится к кузову.
Что делать
Хотя Juke записан как кроссовер, плохие дороги он не любит. Ресурс одних и тех же деталей у «городской» машины и той, что ездит в глубинке, может отличаться в разы. Это стоит учитывать, выбирая себе Juke. И, конечно же, дальше – во время эксплуатации.
6. Хром и лак
Маленький кроссовер красят по-японски – довольно тонким слоем, который легко царапается или скалывается. В первую очередь страдают арки, капот, дверь багажника. Бывали и случаи, когда с кузовных элементов слезал лак. А хром на немногочисленных элементах может помутнеть в первую же зиму.
Что делать
Ухаживать за кузовом. Защитные восковые составы не будут лишними. А зимой стоит почаще смывать с машины соль и реагенты. Только автомойку выбирайте с умом – ту, где машину меньше трут и тщательно смывают грязь и пену.
7. Скрипы в салоне
Интерьер «Джука» эмоциональный – под стать внешности. А ещё в нем много гладкого и жёсткого пластика, который через 2–3 года начинает скрипеть. Особенно к этому склонен большой «колпак» центральной консоли. Другой, чуть менее тривиальный источник шума – уплотнение рулевого вала, скрипящее при повороте руля.
Что делать
Советы банальны: относиться к пластику с аккуратностью, избегая его контакта с твёрдыми предметами вроде ключей. Его скрип устраняется подкладками, а уплотнение руля достаточно смазать силиконовой смазкой. Правда, помогает она не навсегда – периодически эту простую процедуру нужно будет повторять.