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Jaguar и Land Rover объявили войну бактериям

Новости

Николай Андреев

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Компания Jaguar Land Rover приступила к испытаниям технологии ультрафиолетового излучения, встроенной в систему вентиляции автомобилей. Таким способом британцы хотят бороться с распространением бактерий и инфекций, вроде простуды и гриппа.

  • Технология ультрафиолетового излучения, которая применяется в медицине более 70 лет, широко используется для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей с помощью световых волн в диапазоне 200−280 нанометров. Такое излучение приводит к разрушению молекулярной структуры ДНК вирусов.

  • Ультрафиолет способен бороться даже с супербактериями, которые устойчивы к действию антибиотиков, сокращая их распространение на 30 процентов. Как уверяют в Jaguar Land Rover, внедрение технологии позволит защитить пассажиров от угрозы заболеваний, что особенно важно в условиях роста популярности услуг каршеринга.

  • О сроках появления технологии на серийных автомобилях марок Jaguar и Land Rover в компании пока не сообщают.

Хотели бы иметь ультрафиолетовую лампу в своём автомобиле?

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