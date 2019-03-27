Jaguar и Land Rover объявили войну бактериям

Компания Jaguar Land Rover приступила к испытаниям технологии ультрафиолетового излучения, встроенной в систему вентиляции автомобилей. Таким способом британцы хотят бороться с распространением бактерий и инфекций, вроде простуды и гриппа.

Технология ультрафиолетового излучения, которая применяется в медицине более 70 лет, широко используется для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей с помощью световых волн в диапазоне 200−280 нанометров. Такое излучение приводит к разрушению молекулярной структуры ДНК вирусов.

Ультрафиолет способен бороться даже с супербактериями, которые устойчивы к действию антибиотиков, сокращая их распространение на 30 процентов. Как уверяют в Jaguar Land Rover, внедрение технологии позволит защитить пассажиров от угрозы заболеваний, что особенно важно в условиях роста популярности услуг каршеринга.