Итальянским карабинерам выдали Suzuki Jimny

Карабинеры, являющиеся элитным подразделением итальянской полиции, закупили 20 экземпляров Suzuki Jimny, доработанных местной фирмой Focaccia Group. Компактные внедорожники отправят на службу в труднодоступные горные районы Альп и Апеннин.
Полицейские Suzuki Jimny получили фирменную окраску для карабинеров с красными полосами, средства связи, цепи противоскольжения и спецсигналы, включая проблесковые маячки, стробоскопы и фару-искатель на крыше. В салоне появились двухкилограммовый огнетушитель и защищённый отсек для табельного оружия.
Компактный рамный Suzuki Jimny оснащается бензиновым мотором 1.5 мощностью 102 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырёхступенчатым «автоматом». У внедорожника есть два неразрезных моста, жёстко подключаемый полный привод и понижайка.
Помимо Jimny, служба карабинеров закупила 55 хэтчбеков Suzuki Ignis для работы в сельской местности. В крупных городах сотрудники ведомства патрулируют улицы на седанах Alfa Romeo Giulia и внедорожниках Jeep Grand Cherokee.