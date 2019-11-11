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Итальянским карабинерам выдали Suzuki Jimny

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Николай Андреев

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Карабинеры, являющиеся элитным подразделением итальянской полиции, закупили 20 экземпляров Suzuki Jimny, доработанных местной фирмой Focaccia Group. Компактные внедорожники отправят на службу в труднодоступные горные районы Альп и Апеннин.

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  • Полицейские Suzuki Jimny получили фирменную окраску для карабинеров с красными полосами, средства связи, цепи противоскольжения и спецсигналы, включая проблесковые маячки, стробоскопы и фару-искатель на крыше. В салоне появились двухкилограммовый огнетушитель и защищённый отсек для табельного оружия.

  • Компактный рамный Suzuki Jimny оснащается бензиновым мотором 1.5 мощностью 102 л.с., который работает в паре с пяти­ступенчатой «механикой» или четырёх­ступенчатым «автоматом». У внедорожника есть два неразрезных моста, жёстко подключа­емый полный привод и понижайка.

Помимо Jimny, служба карабинеров закупила 55 хэтчбеков Suzuki Ignis для работы в сельской местности. В крупных городах сотрудники ведомства патрулируют улицы на седанах Alfa Romeo Giulia и внедорожниках Jeep Grand Cherokee.

Suzuki Jimny идёт ливрея карабинеров?

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