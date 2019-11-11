Итальянским карабинерам выдали Suzuki Jimny

Полицейские Suzuki Jimny получили фирменную окраску для карабинеров с красными полосами, средства связи, цепи противоскольжения и спецсигналы, включая проблесковые маячки, стробоскопы и фару-искатель на крыше. В салоне появились двухкилограммовый огнетушитель и защищённый отсек для табельного оружия.