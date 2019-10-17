Посмотрите на карету, которую оснастили реактивным двигателем

Два друга из американского штата Огайо построили одно из самых абсурдных транспортных средств. Они взяли карету общины амишей (живут в изоляции и отказываются от современных технологий и удобств) и установили на неё реактивный двигатель. Из других доработок — светодиодная оптика и нормальное рулевое управление.

Подвеска и тоненькие колёса остались стандартными, поэтому создатели не разгоняются на карете быстрее 100 км/ч. По их словам, им нравится не ставить рекорды скорости, а удивлять посетителей различных выставок.