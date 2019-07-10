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Пикап Jeep Gladiator приедет в Россию только в самой крутой версии

Новости

Николай Андреев

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Пикап Jeep Gladiator появится на российском рынке в 2020 году и будет предлагаться только с бензино­вым 3.6 V6. Об этом нам рассказали представители компании Jeep.

Jeep Gladiator
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Jeep Gladiator

  • Jeep Gladiator представили осенью 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На данный момент для него предусмотрен только 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 289 л.с. (353 Н·м). Мотор сочетается с шести­ступенчатой «механикой» и восьми­ступенчатым «автоматом». В следующем году у Гладиатора появится дизельный трёх­литровый V6, выдающий 264 л.с. (599 Н·м).

  • Соплатформенный Jeep Wrangler, помимо бензинового 3.6 V6, оснащается бензиновой двух­литровой «турбо­четвёркой» мощностью 272 л.с. (400 Н·м) – в России внедорожник предлагается только с таким двигателем.

  • Так же, как и в случае Рэнглера, у Гладиатора легко снимаются двери и откидывается вперёд ветровое стекло. В топовой версии Rubicon пикап может похвастаться мостами Dana 44, понижающим рядом в трансмиссии, блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также размыкаемым передним стабилизатором для увеличения ходов подвески. Дорожный просвет Jeep Gladiator составляет 282 милли­метра, глубина преодолеваемого брода – 762 мм.

Рады, что Jeep Gladiator появится в России?

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