Пикап Jeep Gladiator приедет в Россию только в самой крутой версии

Jeep Gladiator представили осенью 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На данный момент для него предусмотрен только 3,6-литровый бензиновый V6 мощностью 289 л.с. (353 Н·м). Мотор сочетается с шести­ступенчатой «механикой» и восьми­ступенчатым «автоматом». В следующем году у Гладиатора появится дизельный трёх­литровый V6, выдающий 264 л.с. (599 Н·м).

Соплатформенный Jeep Wrangler, помимо бензинового 3.6 V6, оснащается бензиновой двух­литровой «турбо­четвёркой» мощностью 272 л.с. (400 Н·м) – в России внедорожник предлагается только с таким двигателем.