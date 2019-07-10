Пикап Jeep Gladiator приедет в Россию только в самой крутой версии

Пикап Jeep Gladiator появится на российском рынке в 2020 году и будет предлагаться только с бензиновым 3.6 V6. Об этом нам рассказали представители компании Jeep.
Jeep Gladiator представили осенью 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На данный момент для него предусмотрен только
3,6-литровыйбензиновый V6 мощностью 289 л.с. (353 Н·м). Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» и восьмиступенчатым «автоматом». В следующем году у Гладиатора появится дизельный трёхлитровый V6, выдающий 264 л.с. (599 Н·м).
Соплатформенный Jeep Wrangler, помимо бензинового 3.6 V6, оснащается бензиновой двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 272 л.с. (400 Н·м) – в России внедорожник предлагается только с таким двигателем.
Так же, как и в случае Рэнглера, у Гладиатора легко снимаются двери и откидывается вперёд ветровое стекло. В топовой версии Rubicon пикап может похвастаться мостами Dana 44, понижающим рядом в трансмиссии, блокировками переднего и заднего дифференциалов, а также размыкаемым передним стабилизатором для увеличения ходов подвески. Дорожный просвет Jeep Gladiator составляет 282 миллиметра, глубина преодолеваемого брода – 762 мм.