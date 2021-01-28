Планы марки Jeep на 2021 год: новинки будут, но мало

Что касается основной новинки Jeep в Европе, то ею станет обновлённая моди­фикация кроссовера Jeep Compass, пока пред­став­ленная только в Китае. Подроб­ности компания не разглашает, но сам авто­мобиль на презентации продемон­стриро­вала. Судя по показанному, обнов­ление пройдёт по той же схеме, что и в Поднебесной: вседорожник получит слегка моди­фи­циро­ванную внешность и радикально преображённый салон с новой передней панелью, мульти­медийной системой Uconnect и двумя мониторами на 10,25 и 10,1 дюйма.