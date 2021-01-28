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Планы марки Jeep на 2021 год: новинки будут, но мало

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Дмитрий Елизаров

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Европейское подразделение компании Jeep в рамках онлайн-презентации обнародо­вало свои планы на ближайший год. Компания запустит особую программу лояль­ности для особо преданных клиентов под назва­нием JeepWave, отпразднует 80-летний юбилей и начнёт продажи обновлённого Jeep Compass.

Коллекция Jeep 80th Anniversary
Коллекция Jeep 80th Anniversary
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Коллекция Jeep 80th Anniversary

  • Акцент на собственном дне рождения фирма Jeep сделает посред­ством выпуска особых испол­нений под названием 80th Anniversary для каждой из моделей, продающихся в Европе. Базиро­ваться они будут на самых востребо­ванных комп­лектациях, а среди внешних отличий названы особые элементы декора кузова и салона, включая темати­ческие шильдики. Для глобаль­ного рынка эту версию получат Renegade, Compass, Cherokee и Grand Cherokee, а также пикап Gladiator.

  • По предварительным данным, одна из таких юбилейных моди­фикаций доберётся и до России — это особое испол­нение внедорожника Wrangler.

  • В рамках программы лояль­ности JeepWave клиентам откроют доступ к бонусам при покупке, особым условиям заводской гарантии, а также системе помощи на дорогах.

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  • Что касается основной новинки Jeep в Европе, то ею станет обновлённая моди­фикация кроссовера Jeep Compass, пока пред­став­ленная только в Китае. Подроб­ности компания не разглашает, но сам авто­мобиль на презентации продемон­стриро­вала. Судя по показанному, обнов­ление пройдёт по той же схеме, что и в Поднебесной: вседорожник получит слегка моди­фи­циро­ванную внешность и радикально преображённый салон с новой передней панелью, мульти­медийной системой Uconnect и двумя мониторами на 10,25 и 10,1 дюйма.

  • Изменится ли моторная гамма Jeep Compass для европейского рынка, пока неизвестно. В России кроссовер предлагается по цене от 2 619 000 рублей за версию со 150-сильным атмосферным мотором объёмом 2,4 литра, 9-диа­пазонным «автоматом» и полным приводом. Подготов­ленная для бездорожья моди­фикация Trailhawk по цене 2 719 000 рублей располагает уже 175-сильной версией того же мотора.

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