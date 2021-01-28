Планы марки Jeep на 2021 год: новинки будут, но мало

Европейское подразделение компании Jeep в рамках онлайн-презентации обнародовало свои планы на ближайший год. Компания запустит особую программу лояльности для особо преданных клиентов под названием JeepWave, отпразднует
Акцент на собственном дне рождения фирма Jeep сделает посредством выпуска особых исполнений под названием 80th Anniversary для каждой из моделей, продающихся в Европе. Базироваться они будут на самых востребованных комплектациях, а среди внешних отличий названы особые элементы декора кузова и салона, включая тематические шильдики. Для глобального рынка эту версию получат Renegade, Compass, Cherokee и Grand Cherokee, а также пикап Gladiator.
По предварительным данным, одна из таких юбилейных модификаций доберётся и до России — это особое исполнение внедорожника Wrangler.
В рамках программы лояльности JeepWave клиентам откроют доступ к бонусам при покупке, особым условиям заводской гарантии, а также системе помощи на дорогах.
Что касается основной новинки Jeep в Европе, то ею станет обновлённая модификация кроссовера Jeep Compass, пока представленная только в Китае. Подробности компания не разглашает, но сам автомобиль на презентации продемонстрировала. Судя по показанному, обновление пройдёт по той же схеме, что и в Поднебесной: вседорожник получит слегка модифицированную внешность и радикально преображённый салон с новой передней панелью, мультимедийной системой Uconnect и двумя мониторами на 10,25 и 10,1 дюйма.
Изменится ли моторная гамма Jeep Compass для европейского рынка, пока неизвестно. В России кроссовер предлагается по цене от
2 619 000рублей за версию со 150-сильным атмосферным мотором объёмом 2,4 литра, 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Подготовленная для бездорожья модификация Trailhawk по цене 2 719 000рублей располагает уже 175-сильной версией того же мотора.