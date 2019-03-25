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Большой кроссовер Jaguar появится через два года

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Андрей Шульдешов

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Компания Jaguar готовит новую модель под названием J-Pace – флагманский кроссовер длиной около 4,9 метра. На рынок новая модель, как пишет британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники, выйдет в течение двух лет.

Рендер Autocar

  • J-Pace построят на новейшей полностью алюминиевой архитектуре MLA – к 2025 году на неё переведут весь модельный ряд Jaguar Land Rover. Она рассчитана как под классические двигатели, так и под использование гибридных и полностью электрических силовых установок. Новая платформа станет заметно легче, чем нынешние тележки D7 и D8. Она же ляжет в основу пятого поколения внедорожника Range Rover. 

  • В базовой версии кроссовер получит гибридную силовую установку с ДВС на передней оси и электромотором в приводе задних колёс. Жёсткой механической связи с задними колёсами не будет, а место кардана и раздатки займёт блок батарей. Поэтому J-Pace обещают просторный салон и низкий центр масс.

  • Базовым двигателем для гибрида станет рядная «турбошестёрка», хотя не исключён и вариант с четырёхцилиндровым турбомотором семейства Ingenium. Точные характеристики силовой установки пока не раскрываются.

  • У Jaguar J-Pace может появиться и электрическая версия, хотя в Jaguar Land Rover не считают такие модификации приоритетными: по подсчётам компании, к 2025 году продажи электрокаров будут составлять всего 20 процентов рынка, так как покупатели всё ещё относятся к чистой электротяге скептически. В приоритете – гибриды, способные проехать на электричестве ограниченную дистанцию (достаточную для городских поездок). В случае с J-Pace эта дистанция составит минимум 80 километров.

Что лучше: гибриды или электрокары?

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