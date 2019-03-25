Большой кроссовер Jaguar появится через два года

J-Pace построят на новейшей полностью алюминиевой архитектуре MLA – к 2025 году на неё переведут весь модельный ряд Jaguar Land Rover. Она рассчитана как под классические двигатели, так и под использование гибридных и полностью электрических силовых установок. Новая платформа станет заметно легче, чем нынешние тележки D7 и D8. Она же ляжет в основу пятого поколения внедорожника Range Rover.

В базовой версии кроссовер получит гибридную силовую установку с ДВС на передней оси и электромотором в приводе задних колёс. Жёсткой механической связи с задними колёсами не будет, а место кардана и раздатки займёт блок батарей. Поэтому J-Pace обещают просторный салон и низкий центр масс.

Базовым двигателем для гибрида станет рядная «турбошестёрка», хотя не исключён и вариант с четырёхцилиндровым турбомотором семейства Ingenium. Точные характеристики силовой установки пока не раскрываются.