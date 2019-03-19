Дольше заряжаемся, чем едем? 700 зимних километров на электрокаре Jaguar I-Pace

С каждым годом в продаже появляется всё больше электромобилей, а заявленный запас хода у них всё растёт и растёт. Но готовы ли они на самом деле к выполнению базовых автомобильных задач – например, к путешествию между двумя крупными городами? Мы взяли новейший кроссовер Jaguar I-Pace и отправились на нём из Москвы в Санкт-Петербург.