Дольше заряжаемся, чем едем? 700 зимних километров на электрокаре Jaguar I-Pace

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Запас хода электрокаров сильно снижается даже при небольшом морозе. Это доказали
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С каждым годом в продаже появляется всё больше электромобилей, а заявленный запас хода у них всё растёт и растёт. Но готовы ли они на самом деле к выполнению базовых автомобильных задач – например, к путешествию между двумя крупными городами? Мы взяли новейший кроссовер Jaguar I-Pace и отправились на нём из Москвы в Санкт-Петербург.
Силовая установка Jaguar I-Pace состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 400 л.с. при 696 Н•м крутящего момента и батареи, обеспечивающей заявленный запас хода по циклу WLTP до 470 километров. Но как оно на самом деле?