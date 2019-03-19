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Владелец Теслы проверил автопилот на своей жене

Дольше заряжаемся, чем едем? 700 зимних километров на электрокаре Jaguar I-Pace

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С каждым годом в продаже появляется всё больше электромобилей, а заявленный запас хода у них всё растёт и растёт. Но готовы ли они на самом деле к выполнению базовых автомобильных задач – например, к путешествию между двумя крупными городами? Мы взяли новейший кроссовер Jaguar I-Pace и отправились на нём из Москвы в Санкт-Петербург.

Тест-драйв Jaguar I-Pace: https://mag.auto.ru/article/jaguaripace/ Все Jaguar I-Pace на Авто.ру: https://autoru.me/FNyYj С каждым годом появляется всё больше электромобилей, а заявленный запас хода у них всё растёт и растёт. Но готовы ли они на самом деле к выполнению элементарных автомобильных задач - например, к путешествию между двумя крупными городами? Мы взяли новейший кроссовер Jaguar I-Pace и отправились на нём из Москвы в Санкт-Петербург.

Силовая установка Jaguar I-Pace состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 400 л.с. при 696 Н•м крутящего момента и батареи, обеспечивающей заявленный запас хода по циклу WLTP до 470 километров. Но как оно на самом деле?

Jaguar I-Pace на Авто.ру

Рискнули бы прокатиться на электрокаре от Москвы до Санкт-Петербурга?

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