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Jaguar не будет выпускать новые модели до 2025 года (всё из-за электромобилей)

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Дмитрий Елизаров

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Компания Jaguar до 2025 года решила не выпускать новые модели, чтобы сосредоточить усилия на создании машин на электротяге. Об этом пишет издание Le Monde. В будущем Jaguar рассчитывает стать действующим конкурентом марки Bentley, а до того момента планирует не только не обновлять, но и сокращать актуальную модельную линейку.

  • Отказ от различных рестайлингов и обновлений должен помочь компании сэкономить определённые средства, которые будут вложены в разработку принципиально новых моделей. Кроме того, экономить Jaguar собирается за счёт отказа от некоторых комплектаций и силовых установок для тех моделей, что продаются сейчас. Наконец, по данным издания, Jaguar будет сокращать штат.
  • В итоге примерно через три года модельная гамма Jaguar должна полностью обновиться. В неё войдут, как ожидается, два вседорожника и спорткар с электромоторами, цена на которые будет начинаться примерно от 100 тысяч фунтов: новые электрические Ягуары планируется позиционировать как сверхроскошные автомобили, сопоставимые с аналогами от Bentley.

Полный переход на электротягу подразумевает новая стратегия компании под названием Reimagine — её анонсировали ещё в феврале нынешнего года. При этом от некоторых электрических разработок, в которые уже были инвестированы крупные суммы, компания решила отказаться. В частности, заморожены проекты большого вседорожника J-Pace и преемника флагманского седана XJ.

Как считаете, способны Jaguar конкурировать с Bentley?

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