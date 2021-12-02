Jaguar не будет выпускать новые модели до 2025 года (всё из-за электромобилей)

Компания Jaguar до 2025 года решила не выпускать новые модели, чтобы сосредоточить усилия на создании машин на электротяге. Об этом пишет издание Le Monde. В будущем Jaguar рассчитывает стать действующим конкурентом марки Bentley, а до того момента планирует не только не обновлять, но и сокращать актуальную модельную линейку.