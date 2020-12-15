Китайский конкурент Skoda Octavia появился в России. Он «нафаршированный» и стоит намного дешевле

Китайская компания JAC объявила российские цены на лифтбек J7. Пятидверку класса Шкоды Октавия можно купить за 899 000 —
В начальную комплектацию Basic за 899 000 рублей включили светодиодные фары, обогрев и электропривод зеркал, руль с кнопками, кондиционер, две подушки безопасности, ESP, контроль давления в шинах, задний парктроник на два датчика, центральные подлокотники на спереди и сзади, мультимедийную систему с Bluetooth и редкую для легковушек опцию — регулировку угла наклона спинки заднего сиденья. Коробка передач механическая.
В промежуточной комплектации Comfort за 999 000 рублей добавляются отделка сидений искусственной кожей, люк с электроприводом, камера заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль и ещё два датчика заднего парктроника. Трансмиссия остаётся ручной.
Топ-уровень Luxury богаче на электропривод складывания зеркал, датчики света и дождя, подсветку зеркал в солнцезащитных козырьках, отделку руля кожей, климат-контроль, боковые подушки безопасности. Появляется вариатор, а цена возрастает до
1 099 000рублей.
Двигатель вне зависимости от комплектации один. Турбомотор 1.5 развивает 136 лошадиных сил. Привод — исключительно передний.
JAC J7 относится к гольф-классу, и дешевле в России у него конкурентов нет. Так, седан Citroen C4 стартует с
1 099 000рублей на «механике», а сопоставимый по простору в салоне и объёму багажника лифтбек Skoda Octavia нового поколения оценивается от 1 409 000рублей (правда, уже с «автоматом» и 150 силами под капотом).