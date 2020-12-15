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Китайский конкурент Skoda Octavia появился в России. Он «нафаршированный» и стоит намного дешевле

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Кирилл Малышев

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Китайская компания JAC объявила российские цены на лифтбек J7. Пятидверку класса Шкоды Октавия можно купить за 899 000 — 1 099 000 рублей.

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  • В начальную комплектацию Basic за 899 000 рублей включили светодиодные фары, обогрев и электро­привод зеркал, руль с кнопками, кондици­онер, две подушки безопас­ности, ESP, контроль давления в шинах, задний парктроник на два датчика, центральные подлокот­ники на спереди и сзади, мульти­медийную систему с Bluetooth и редкую для легковушек опцию — регулировку угла наклона спинки заднего сиденья. Коробка передач механическая.

  • В промежуточной комплектации Comfort за 999 000 рублей добавляются отделка сидений искус­ственной кожей, люк с электро­приводом, камера заднего вида с динамиче­ской разметкой, круиз-контроль и ещё два датчика заднего парк­троника. Трансмиссия остаётся ручной.

  • Топ-уровень Luxury богаче на электро­привод складыва­ния зеркал, датчики света и дождя, подсветку зеркал в солнце­защитных козырьках, отделку руля кожей, климат-контроль, боковые подушки безопасности. Появляется вариатор, а цена возрастает до 1 099 000 рублей.

  • Двигатель вне зависимости от комплектации один. Турбомотор 1.5 развивает 136 лошадиных сил. Привод — исключительно передний.

  • JAC J7 относится к гольф-классу, и дешевле в России у него конкурентов нет. Так, седан Citroen C4 стартует с 1 099 000 рублей на «механике», а сопо­ставимый по простору в салоне и объёму багажника лифтбек Skoda Octavia нового поколения оценива­ется от 1 409 000 рублей (правда, уже с «автоматом» и 150 силами под капотом).

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