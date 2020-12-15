Китайский конкурент Skoda Octavia появился в России. Он «нафаршированный» и стоит намного дешевле

В начальную комплектацию Basic за 899 000 рублей включили светодиодные фары, обогрев и электро­привод зеркал, руль с кнопками, кондици­онер, две подушки безопас­ности, ESP, контроль давления в шинах, задний парктроник на два датчика, центральные подлокот­ники на спереди и сзади, мульти­медийную систему с Bluetooth и редкую для легковушек опцию — регулировку угла наклона спинки заднего сиденья. Коробка передач механическая.

В промежуточной комплектации Comfort за 999 000 рублей добавляются отделка сидений искус­ственной кожей, люк с электро­приводом, камера заднего вида с динамиче­ской разметкой, круиз-контроль и ещё два датчика заднего парк­троника. Трансмиссия остаётся ручной.

Топ-уровень Luxury богаче на электро­привод складыва­ния зеркал, датчики света и дождя, подсветку зеркал в солнце­защитных козырьках, отделку руля кожей, климат-контроль, боковые подушки безопасности. Появляется вариатор, а цена возрастает до 1 099 000 рублей.

Двигатель вне зависимости от комплектации один. Турбомотор 1.5 развивает 136 лошадиных сил. Привод — исключительно передний.