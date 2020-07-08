Китайский аналог Kia Stinger анонсирован в России

Компания JAC намерена запустить на российском рынке продажи лифтбека J7. Сообщение об этом появилось в паблике китайского автопроизводителя в Facebook.
В Китае J7 представлен под именем A5. Его длина равна 4772 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1492 мм. Таким образом, по габаритам он примерно соответствует Kia Stinger или Audi A5 Sportback.
Над внешним видом машины трудился итальянский шеф-дизайнер Даниэле Гальоне, который в своё время успел поработать в Maserati и Alfa Romeo.
Двигатель — бензиновый турбонаддувный, объёмом 1,5 л. Его мощность — 150 л.с. В паре с ним может работать либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор.
В оснащение входят цифровая панель приборов, мультимедийная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, установленным вертикально (как в Тесле или автомобилях Volvo), бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, система кругового обзора, панорамная крыша, подсветка салона с выбором из 64 цветов, голосовое управление медиасистемой и дистанционное открывание багажника.
Сроки появления новинки на российском рынке и цены пока не называются.