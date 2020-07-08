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Китайский аналог Kia Stinger анонсирован в России

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Артем Шахнович

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Компания JAC намерена запустить на российском рынке продажи лифтбека J7. Сообщение об этом появилось в паблике китайского автопроиз­водителя в Facebook.

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  • В Китае J7 представлен под именем A5. Его длина равна 4772 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1492 мм. Таким образом, по габаритам он примерно соответ­ствует Kia Stinger или Audi A5 Sportback. 

  • Над внешним видом машины трудился итальянский шеф-дизайнер Даниэле Гальоне, который в своё время успел поработать в Maserati и Alfa Romeo.

  • Двигатель — бензиновый турбонаддувный, объёмом 1,5 л. Его мощность — 150 л.с. В паре с ним может работать либо шести­ступен­чатая механи­ческая коробка передач, либо вариатор.

  • В оснащение входят цифровая панель приборов, мульти­медийная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, установ­ленным вертикально (как в Тесле или авто­мобилях Volvo), бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, система кругового обзора, панорамная крыша, подсветка салона с выбором из 64 цветов, голосовое управ­ление медиа­системой и дистанци­онное открывание багажника.

  • Сроки появления новинки на российском рынке и цены пока не называются.

Как вам китайский аналог Стингера?

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