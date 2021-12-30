Как производят в Татарстане роскошные автомобили Аурус: виртуальный тур

На линию сборки поступает готовый — сваренный и окрашенный кузов, на который сначала устанавливается шумоизоляция, прокладывается проводка и интегрируются электронные блоки. После этого седан обзаводится стёклами: этот процесс частично роботизирован.

Следом Aurus Senat обзаводится полноценным интерьером и только после этого уже на своего рода подвесе поступает на участок сборки шасси: он дополнен тремя зонами подсбора, где компонуются отдельные агрегаты как силовой установки и трансмиссии, так и подвески.

После окончательной сборки седаны отправляют на участок проверки качества, где контролируется как функционирование электронных систем и двигателя, так и их характеристики: участок располагает, к примеру, диностендом, точкой проверки лакокрасочного покрытия и станцией контроля герметичности салона.

В снаряжение большинства операторов линии входят специальные планшеты с подробными инструкциями по конкретным участкам работы.

Сейчас прогуляться онлайн можно только по цеху сборки автомобилей, но Aurus планирует в будущем допустить «зрителей» и в те зоны, где сваривают и окрашивают кузова седанов. Кроме того, на этой же линии в скором времени планируется наладить выпуск ещё одной модели — внедорожника Komendant.