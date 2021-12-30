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Как производят в Татарстане роскошные автомобили Аурус: виртуальный тур

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Дмитрий Елизаров

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На сайте российского премиального бренда Aurus появился виртуальный тур по сборочной линии завода в «Алабуге» (Татарстан), где выпускают седаны Aurus Senat. «Экскурсия» состоит из нескольких десятков 360-градусных панорам, детализирующих процесс сборки седанов. Можно посмотреть, к примеру, как собирают интерьеры роскошных четырёхдверок, устанавливают силовые агрегаты и проверяют итоговое качество.

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  • На линию сборки поступает готовый — сваренный и окрашенный кузов, на который сначала устанавливается шумоизоляция, прокладывается проводка и интегрируются электронные блоки. После этого седан обзаводится стёклами: этот процесс частично роботизирован.
  • Следом Aurus Senat обзаводится полноценным интерьером и только после этого уже на своего рода подвесе поступает на участок сборки шасси: он дополнен тремя зонами подсбора, где компонуются отдельные агрегаты как силовой установки и трансмиссии, так и подвески.
  • После окончательной сборки седаны отправляют на участок проверки качества, где контролируется как функционирование электронных систем и двигателя, так и их характеристики: участок располагает, к примеру, диностендом, точкой проверки лакокрасочного покрытия и станцией контроля герметичности салона.
  • В снаряжение большинства операторов линии входят специальные планшеты с подробными инструкциями по конкретным участкам работы.

Сейчас прогуляться онлайн можно только по цеху сборки автомобилей, но Aurus планирует в будущем допустить «зрителей» и в те зоны, где сваривают и окрашивают кузова седанов. Кроме того, на этой же линии в скором времени планируется наладить выпуск ещё одной модели — внедорожника Komendant.

Любопытно, верно?

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