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Изменение налога на роскошь, 11-летний ВАЗ-2107 без пробега и знакомство с преемником культового Infiniti. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Важное: власти решили изменить «налог на роскошь»

Минпромторг и Минфин начали работу по определению нового ценового порога, после которого к автомобилям применяется повышенная ставка транспортного налога. Делается это из-за того, что нынешние три миллиона рублей явно не соответствуют актуальным ценам на новые машины, из-за чего «роскошными» становятся вполне обычные модели.

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