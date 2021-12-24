Изменение налога на роскошь, 11-летний ВАЗ-2107 без пробега и знакомство с преемником культового Infiniti. Главное за день

Добрый вечер! Не лучшие новости для любителей «красивых» номеров: легализация продажи таких знаков отложена на неопределённый срок. Но у нас есть и хорошие новости для российских автомобилистов! Все они, а также классные статьи — в нашем ежедневном дайджесте.
Быть в курсе — это просто! Достаточно подписаться на нашу рассылку, и одно письмо в день расскажет обо всём самом главном.
Важное: власти решили изменить «налог на роскошь»
Минпромторг и Минфин начали работу по определению нового ценового порога, после которого к автомобилям применяется повышенная ставка транспортного налога. Делается это из-за того, что нынешние три миллиона рублей явно не соответствуют актуальным ценам на новые машины, из-за чего «роскошными» становятся вполне обычные модели.
Немного важных новостей
- На продажу выставлен ВАЗ-2107, который за 11 лет проехал 2,5 тысячи километров.
- Лады подорожают сразу после наступления нового года.
- Названы российские цены на обновлённый Kia Stinger с телематикой.
- Москва признана вторым по дороговизне парковок городом в мире.
Почитать перед сном
Машины далеко не всегда получают повреждения на дорогах или во дворах — то есть в привычной среде обитания. Иногда поцарапать или помять кузов можно, катаясь по полю или лесу. Но признают ли этот случай страховым по каско? Мы выяснили это у опытного юриста!
***
Продолжаем знакомить вас с удивительным миром китайских автопроизводителей. В предыдущей части нашего большого гида мы рассказали, какие бренды входят сегодня в корпорации BAIC, Brilliance, BYD, Changan и Chery. На очереди — ещё восемь концернов из КНР, владеющие десятками разных марок!
Кстати!
Наш сборник материалов, посвящённый проблемам подержанных машин, пополнился двумя отчётами: рассказываем о надёжности Chevrolet Niva и Opel Mokka первого поколения.