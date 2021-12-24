Изменение налога на роскошь, 11-летний ВАЗ-2107 без пробега и знакомство с преемником культового Infiniti. Главное за день

Машины далеко не всегда получают повреждения на дорогах или во дворах — то есть в привычной среде обитания. Иногда поцарапать или помять кузов можно, катаясь по полю или лесу. Но признают ли этот случай страховым по каско? Мы выяснили это у опытного юриста!

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Продолжаем знакомить вас с удивительным миром китайских автопроизводителей. В предыдущей части нашего большого гида мы рассказали, какие бренды входят сегодня в корпорации BAIC, Brilliance, BYD, Changan и Chery. На очереди — ещё восемь концернов из КНР, владеющие десятками разных марок!