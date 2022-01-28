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Трёхколёсный электрокар, который можно никогда не заряжать, вышел на финальные тесты

Из Apple ушёл ещё один руководитель, работавший над беспилотным автомобилем

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Александр Шохинов

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Проект Apple по разработке автономного автомобиля покинул очередной сотрудник — начальник отдела программного обеспечения Джо Басс, сообщает Bloomberg. Это уже седьмой руководитель, ушедший из команды.

  • Басс покинул проект под названием «Титан» после семи лет работы. Теперь он возьмёт на себя руководство техническими программами в американской компании Meta.
  • Это далеко не первый случай, когда «Титан» остаётся без руководящих специалистов. В течение года команду покинул её главный руководитель Даг Филд, также поступили несколько ведущих инженеров и другие специалисты. За год проект оставили семь крупных руководителей.
  • Многие из ушедших покинули проект после смены курса. В последние несколько лет команда шла одно­временно двумя путями, работая над электрокаром с ограни­ченной автономией и моделью с полноценным автопилотом. После прихода на место Дага Филда исполнитель­ного директора Apple Watch Кевина Линча компания сконцентрировалась на втором варианте.
  • 2022 год должен стать решающим для «Титана»: или его удастся удержать на плаву, или он развалится окончательно. Перед Apple стоит амбициозная задача, которую компания хочет решить в короткий срок: создать автономную систему управления к 2025 году. Ранее инженеры, работающие над проектом, заявляли, что им потребуется от пяти до семи лет.
  • Предполагается, что автономный электрокар от Apple не будет оборудован ни рулевым колесом, ни педалями. Один из вариантов размещения кресел — по бокам, чтобы пассажиры сидели напротив друг друга, как в лимузине. В центре салона разместят сенсорный экран, напоминающий iPad.

В ноябре дизайнеры британской лизинговой компании Vanarama опубликовали собственную версию облика будущего электро­мобиля от Apple. Дизайн реализован с опорой на имеющиеся в открытом доступе патентные документы Apple.

Apple удастся создать автономный электрокар?

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