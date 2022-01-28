Из Apple ушёл ещё один руководитель, работавший над беспилотным автомобилем

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Дизайнеры по патентам воссоздали облик электрокара Apple
Трёхколёсный электрокар, который можно никогда не заряжать, вышел на финальные тесты
Проект Apple по разработке автономного автомобиля покинул очередной сотрудник — начальник отдела программного обеспечения Джо Басс, сообщает Bloomberg. Это уже седьмой руководитель, ушедший из команды.
В ноябре дизайнеры британской лизинговой компании Vanarama опубликовали собственную версию облика будущего электромобиля от Apple. Дизайн реализован с опорой на имеющиеся в открытом доступе патентные документы Apple.