Итоги-2021: самые интересные статьи Журнала Авто.ру

Важное сообщение для тех, кто уже не может смотреть «Иронию судьбы», устал от «Голубых огоньков» и затёк, нарезая оливье. В преддверии Нового года мы вспоминаем самые интересные материалы, которые вышли в Журнале Авто.ру за прошедшие 12 месяцев. Это как «Старые песни о главном», только лучше.
В 2021 году до Росси наконец-то добрался бешеный универсал Audi RS6 нового поколения. Грозный вид, 600 лошадиных сил, полный привод, огромный багажник. Кажется, перед нами мечта любого настоящего петролхэда! Так ли это на самом деле, мы выяснили, пожив с «эрэской» обычной жизнью, а когда нам надоели пробки и светфоры, то отправились на профессиональные дрэг-соревнования!
Поднимаем градус безумия! Ведь в 2021 году мы поездили не только на RS6, но ещё и на Tesla Model S Plaid — одном из самых мощных и самых быстрых электрокаров в мире, который на разгоне не оставит камня на камне от большинства современных суперкаров (да и гиперкаров тоже). Кстати, вместо обыкновенно руля у этой машины — штурвал!
В уходящем году мы запустили цикл «Герои дизайна». И одним из самых ярких его героев стал Джованни Микелотти — автор более 1200 автомобилей! Он не гнушался браться за любую работу: рисовал легковушки, грузовики и автобусы, но куда важнее, что с каждой задачей Микелотти справлялся великолепно. Не будем спойлерить — обязательно почитайте историю маэстро и посмотрите на лучшие из его творений.
Раньше деревья были выше, трава зеленее, а универсалы — безбашеннее! Мы вспомнили пять потрясающих универсалов из 1950-х и 1960-х, которые упакованы настолько круто, что в них хочется жить даже в 2021 году. Как вам, например, полнценная выдвижная кухня в багажнике?
Этой марки уже фактически не существует, но количество её поклонников, кажется, и не думает сокращаться. Скорбя вместе с ними по легендарному Саабу, мы вспомнили самые яркие и интересные факты из истории шведского автопроизводителя, которые могли не знать даже самые преданные фанаты.
Есть мнение, что лучшие автомобили в мире делает Mercedes-Benz. Проверить, так ли это на самом деле — очень трудно и, скорее всего, просто невозможно. Но узнать, какой из Мерседесов самый-самый — можно! Мы взяли S-класс, «Гелик» и V-класс и постарались понять — для кого придуман каждый из них. Думаете, в них нет ничего общего? Заблуждаетесь!
Признайтесь, вы ведь уже забыли о том, что кто-то где-то в России пытается продавать минивэны? Ситуацию в корне изменило появление в продаже Kia Carnival нового поколения! Корейский микроавтобус взял с места в карьер и начал продаваться сотнями единиц в месяц, чего не было уже очень давно. Но лучше ли он по сравнению с подзабытыми конкурентами? Мы это выяснили!
Слова «кроссовер» и «внедорожник» в сознании большинства автомобилистов стали тождественными. Поэтому для обозначения автомобиля действительно повышенной проходимости, к слову внедорожник начали добавлять уточняющие прилагательные. Например, «настоящий внедорожник». Мы взяли три таких настоящих внедорожника и погрузили в снег по самые зеркала, чтобы выяснить, кто из них действительно достоин этого титула.
А ещё в 2021 году мы выпустили несколько грустных, но очень важных и интересных материалов про Великую Отечественную войну. Один из них посвящён «Дороге жизни» — одной из самых важных и страшных трасс войны, по которой в оцепленный Ленинград доставляли необходимое продовольствие.
Ещё одно важное событие для Журнала Авто.ру в 2021 году: запуск рубрики «Путешествия»! Мы рассказывали о том, что посмотреть по пути в Крым и где интересно провести выходные неподалёку от Мо сквы. А ещё мы составили подробный план о том, что посмотреть на Кольском полуострове, если вы решите отправиться в Мурманск на машине. Достопримечательностей в этом суровом регионе больше, чем вы могли бы подумать.
И ещё одна новая рубрика — «Дневник трат». В ней реальные владельцы интересных автомобилей рассказывают, во сколько им обходится содержание любимых машин: от бюджетных седанов до тяжёлого люкса. Вот, например, дневник горячо любимого россиянами Lexus LX 570.
Ну и как же мы без игр?! Вот, например, отличная викторина, в которой модель надо опознать по фразе из посвящённого ей пресс-релиза...
... а в этом квизе нужно внимательно посмотреть на шильдики на багажниках машин, а потом ответить, на какой мотор они указывают. Готовьтесь, это — сложнее, чем кажется!
И напоследок — пара видео, которые точно сделают ожидание полуночи намного более приятным. Первое посвящено одному из самых красивых японских спорткаров — Datsun 240Z. И здесь интересна не только история самой машины, но и её владельца.
А это — ЮНА. Уникальная советская самоделка, которая до сих пор неплохо себя чувствует и даже эксплуатируется. И про неё вам расскажет сам создатель!