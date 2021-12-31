Итоги-2021: самые интересные статьи Журнала Авто.ру

Ещё одно важное событие для Журнала Авто.ру в 2021 году: запуск рубрики «Путешествия»! Мы рассказывали о том, что посмотреть по пути в Крым и где интересно провести выходные неподалёку от Мо сквы. А ещё мы составили подробный план о том, что посмотреть на Кольском полуострове, если вы решите отправиться в Мурманск на машине. Достопримечательностей в этом суровом регионе больше, чем вы могли бы подумать.