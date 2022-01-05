Итоги-2021: интересные машины, которые продавали на Авто.ру в 2021 году
Александр МирошкинКомменты
Если честно, мы очень хотели посчитать общее количество автомобилей, которые продавались на Авто.ру в 2021 году, но сбились где-то на пятой сотни тысяч. Поэтому предлагаем посмотреть на 12 самых интересных машин прошедшего года, которые вы выбирали лучшими по итогам каждого месяца ушедшего года.
Кстати, прямо сейчас идёт голосование за главную новинку 2021 года. Её выбираете вы! Хотите поддержать лидирующий Land Cruiser 300? Или проголосовать за другую модель?Вперед!
Если, глядя на фотографии этого автомобиля, вы думаете только о том, что не так с этой «Волгой», то сейчас мы избавим вас от смятений. На самом деле, никакая это не «Волга», а Mercedes-Benz CLS, который ловко стилизовали под отечественный седан. Проект строили в Германии, а под капотом у машины стоит 600-сильный двигатель от Mercedes-AMG. Неплохо начался 2021 год, не правда ли?
Последний месяц зимы ознаменовался победой в голосовании потрясающего спорткара Alfa Romeo 8C Competizione. Всего было выпущено 500 таких автомобилей, а в России, по словам продавца, такая машина вообще одна! Бонусом к эксклюзивности идёт скромный пробег (всего семь тысяч километров) и 450-сильный мотор. Тот самый случай, когда на машине хочется и ездить, и любоваться ей. К слову, это не единственная потрясающая «итальянка» в нашем списке...
Porsche 911 в 964-м кузове — мечта каждого второго автомобильного фаната (а то и каждого первого). И именно такой спорткар, да ещё и со складывающимся верхом, стал лучшим на Авто.ру в марте. Идеальное состояние объясняется тем, что машина прошла тщательную и бережную реставрацию, а все её этапы продавец фиксировал и фотографировал.
В месяц, который начинается с шуток, первое место в нашем голосовании досталось потрясающему Ford Thunderbird 1963 года выпуска. Огромное, но стильное купе приехало в Россию более семи лет назад, но эксплуатировалось редко, а между выездами хранилось в тёплом и сухом гараже. Но, кажется, отказать себе в удовольствии прокатится на этом красавце будет очень сложно. Хотя бы из-за того, что под капотом у него стоит 340-сильный мотор 6.4.
Знакомьтесь, лучшая машина мая на Авто.ру — BMW 7 серии в легендарном кузове E38. Этот седан произвели в 2000 году и сразу упаковали его по полной программе: перед вами машина в исполнении Individual! По комфорту для задних пассажиров с этой «семёркой» не сравнятся многие современные лимузины. А в довесок к этой красоте продавец отдавал ещё и сногсшибательные колёса Alpina диаметром 21 дюйм.
Лето началось с победы другой модели BMW, куда более озорной и горячей. Речь про купе 1 серии в M-версии: 340 лошадиных сил, механическая коробка передач, задний привод. Кажется, всё это звучит как мечта петролхэда! Плюс ко всему, у машины скромный пробег — каких-то 25 000 километров. И никакого тюнинга — настоящий, первозданный сток!
Снова американская классика и снова Ford. Впрочем, мы тоже не понимаем, как можно было не проголосовать за этот Мустанг! Ведь это ещё и вариант, доработанный легендарной компанией Shelby. Наконец, этот кабриолет не знает, что такое реагенты, нечищеные российские дороги и гордо возвышающиеся над асфальтом канализационные люки: ведь он жил в Европе.
При виде этого Nissan Skyline GT-R в кузове R34 у каждого фаната JDM и франшизы «Форсаж» должны вспотеть ладони и участиться сердцебиение. Стокового в купе 1999 года выпуска осталось немного, но прокачали его самым правильным способом: мотор форсировали до 650 сил, трансмиссию подготовили к возросшей отдаче, шасси перенастроили, а снаружи всё украсили агрессивным обвесом. Машина с плаката, не иначе.
Первый отечественный автомобиль в списке лучших машин на Авто.ру в 2021 году. Да какой! Это — укороченный ЗиЛ-41041, созданный для политической элиты Совесткого Союза. С 1986 по 2000 год собрали всего 26 таких машин. Плюсуем к этому идеальное состояние с мизерным пробегом и получаем отличного претендента на звание лучшей машины прошедших 12 месяцев, не так ли?
Ещё одна очень редкая машина в продаже на Авто.ру, но на этот раз родом из Италии. Перед вами купе Maserati Ghibli 1997 года выпуска, и не простое, а в специальной версии Primatist. Во всём мире 60 таких машин, а в России — одна! Состояние, цвет и дизайн — пушка!
Осень закончилась победой в голосовании грациозного купе Mercedes-Benz 190 SL 1960 года выпуска. Да, это не легендарный 300 SL и двери у этой машины попроще. Однако поставить такой экземпляр в коллекцию или выезжать на нём на тематические мероприятия — одно удовольствие. Да и цифры на одометре говорят о том, что запас прочности у спорткара имеется: он проехал всего пять с половиной тысяч километров!
Закончился 2021-й победой великолепной Ferrari F355 1994 года выпуска. Несмотря на внушительный пробег в 70 000 километров, автомобиль нашёл нового владельца всего за неделю! Впрочем, такие цифры на одометре вполне оправданы: как можно отказать себе в удовольствии и не ездить на 380-сильном купе с шестиступенчатой «механикой», которое, к том же, выглядит, как олицетворение автомобильной красоты?!