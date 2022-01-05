Итоги-2021: интересные машины, которые продавали на Авто.ру в 2021 году

Если, глядя на фотографии этого автомобиля, вы думаете только о том, что не так с этой «Волгой», то сейчас мы избавим вас от смятений. На самом деле, никакая это не «Волга», а Mercedes-Benz CLS, который ловко стилизовали под отечественный седан. Проект строили в Германии, а под капотом у машины стоит 600-сильный двигатель от Mercedes-AMG. Неплохо начался 2021 год, не правда ли?