Итоги-2021: какие модели покинули Россию за последние 12 месяцев

Состояние российского авторынка в 2021 году лучше всего характеризуется словом «сумасшествие». Жёсткий локдаун 2020-го породил отложенный спрос, а проблемы с полупроводниками в частности и автомобилей вообще ограничили предложение. Всё это обернулось дефицитом машин и ошеломительным ростом цен. В таких условиях гонку за клиентов выдержали не все, поэтому множество моделей и модификаций в 2021 году в России продавать перестали. Сегодня мы вспоминаем ушедших, а чтобы вам было удобнее, мы распределили их по географическому признаку.
АвтоВАЗу нынешний кризис, кажется, оказался только на руку. Его модели сохранили высокие места в рейтингах продаж даже несмотря на постоянные повышения цен. Серьёзных потерь в модельной линейке тоже удалось избежать, хотя «полупроводниковый» кризис дотянулся и до Тольятти, спровоцировав остановки конвейера и отказ от некоторых комплектаций. И вот каких:
Занимательный факт: сейчас в России продаётся больше корейских автомобилей, чем отечественных. То есть Kia и Hyundai на нашем рынке чувствуют себя замечательно. Оба бренда не сокращают, а наоборот наращивают список продаваемых моделей! Из прайс-листов исчезают только экзотические версии и комплектации, совсем не пользующиеся спросом — например, Ceed с «механикой».
Чем дальше, тем большей экзотикой становятся в России американские автомобили. А ведь казалось что, терять уже нечего: сможете сходу назвать пять моделей американских марок, которые официально присутствуют в России? То-то же! Но даже в таких условиях мы фиксируем потери!
За 2021 год мы лишились и сразу нескольких европейских моделей. Одни покинули наш рынок в силу возраста, но большинство — из-за слишком высоких цен, убивших спрос даже на фоне общей нехватки новых автомобилей. И если по «американцам» никто плакать не будет, то здесь наверняка найдутся поводы для сожалений.
Команда японских автопроизводителей тоже понесла в России потери, но все они коснулись моделей и модификаций, не делающих компаниям серьёзную кассу. Проще говоря, их уход с рынка с большой вероятностью был просто оптимизацией бизнеса.
У компаний из Китая традиционно высокая текучка кадров. Во-первых, и на родине их жизненный цикл обычно короче, чем у «европейцев» или «японцев». Во-вторых, многие китайские автомобили просто не заходят российским покупателям. Вот и среди потерь 2021 года есть такие машины, про которые большинство автовладельцев вряд ли слышали. Но есть и некогда успешные «китайцы».