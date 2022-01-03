Оставить коммент

От Гроноса до Скорпиона: объявления новогодней недели на Авто.ру

Итоги-2021: какие модели покинули Россию за последние 12 месяцев

Подборки

Валерий Арутин

Комменты

Состояние российского авторынка в 2021 году лучше всего характеризуется словом «сумасшествие». Жёсткий локдаун 2020-го породил отложенный спрос, а проблемы с полупроводниками в частности и автомобилей вообще ограничили предложение. Всё это обернулось дефицитом машин и ошеломительным ростом цен. В таких условиях гонку за клиентов выдержали не все, поэтому множество моделей и модификаций в 2021 году в России продавать перестали. Сегодня мы вспоминаем ушедших, а чтобы вам было удобнее, мы распределили их по географическому признаку.

Россия

АвтоВАЗу нынешний кризис, кажется, оказался только на руку. Его модели сохранили высокие места в рейтингах продаж даже несмотря на постоянные повышения цен. Серьёзных потерь в модельной линейке тоже удалось избежать, хотя «полупроводниковый» кризис дотянулся и до Тольятти, спровоцировав остановки конвейера и отказ от некоторых комплектаций. И вот каких:

1/3

Lada XRAY

Прошлогодние слухи о кончине Lada XRAY оказались преувеличены. Но некоторые потери «полукроссовер» всё-таки понёс — ещё в начале 2021-го из конфигуратора исчез двигатель 1.8. Сегодня он доступен только для версии XRAY Cross

Южная Корея

Занимательный факт: сейчас в России продаётся больше корейских автомобилей, чем отечественных. То есть Kia и Hyundai на нашем рынке чувствуют себя замечательно. Оба бренда не сокращают, а наоборот наращивают список продаваемых моделей! Из прайс-листов исчезают только экзотические версии и комплектации, совсем не пользующиеся спросом — например, Ceed с «механикой».

Kia Proceed

Единственной и мало кем замеченной потерей 2021 года стал «дизайнерский» универсал Kia Proceed. Корейцы изначально не рассчитывали на серьёзные продажи, но спрос на довольно дорогой, но не очень премиальный автомобиль оказался совсем мизерным.

Америка

Чем дальше, тем большей экзотикой становятся в России американские автомобили. А ведь казалось что, терять уже нечего: сможете сходу назвать пять моделей американских марок, которые официально присутствуют в России? То-то же! Но даже в таких условиях мы фиксируем потери!

1/2

Chrysler Pacifica

Большой, динамичный и удобный минивэн Chrysler Pacifica продавался в России гомеопатическими дозами. Прежде всего из-за высокой цены. Концерн Stellantis решил прекратить его мучения (последние 2 машины купили в начале года), а заодно и дистрибуцию бренда Chrysler в целом

Европа

За 2021 год мы лишились и сразу нескольких европейских моделей. Одни покинули наш рынок в силу возраста, но большинство — из-за слишком высоких цен, убивших спрос даже на фоне общей нехватки новых автомобилей. И если по «американцам» никто плакать не будет, то здесь наверняка найдутся поводы для сожалений.

1/6

Mercedes-Benz X-класса

В том виде, в котором Mercedes-Benz X-класса продавался у нас, этот пикап казался довольно авантюрным проектом, рассчитанным на состоятельных автовладельцев на не самых ключевых для таких моделей рынках. Но «премиальный пикап» оказался не нужен даже им, причём не только в России. В итоге, в 2020 году производство пикапов было свёрнуто, а в 2021 году нам продали последние экземпляры

Япония

Команда японских автопроизводителей тоже понесла в России потери, но все они коснулись моделей и модификаций, не делающих компаниям серьёзную кассу. Проще говоря, их уход с рынка с большой вероятностью был просто оптимизацией бизнеса.

1/7

Mazda CX-30

Единственным исключением, пожалуй, можно считать едва успевшую дебютировать в России Mazda CX-30. Стильный компактный кроссовер подкосили не столько цена, подбиравшаяся к прайсу «старшей» СХ-5, сколько дефицит электронных компонентов и нехватка машин на других рынках. И это внушает некоторый оптимизм — когда полупроводников будет хватать, СХ-30 может вернуться!

Китай

У компаний из Китая традиционно высокая текучка кадров. Во-первых, и на родине их жизненный цикл обычно короче, чем у «европейцев» или «японцев». Во-вторых, многие китайские автомобили просто не заходят российским покупателям. Вот и среди потерь 2021 года есть такие машины, про которые большинство автовладельцев вряд ли слышали. Но есть и некогда успешные «китайцы».

1/6

Haval H5

Рамный внедорожник, ранее известный как Great Wall Hover, неплохо продавался в России. Настолько, что у нас даже организовали его сборку! И ушла с рынка модель с благородной целью — чтобы освободить конвейер для ещё более популярного кроссовера Jolion

Хотели купить что-то из ушедших моделей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я