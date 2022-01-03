Итоги-2021: какие модели покинули Россию за последние 12 месяцев

Состояние российского авторынка в 2021 году лучше всего характеризуется словом «сумасшествие». Жёсткий локдаун 2020-го породил отложенный спрос, а проблемы с полупроводниками в частности и автомобилей вообще ограничили предложение. Всё это обернулось дефицитом машин и ошеломительным ростом цен. В таких условиях гонку за клиентов выдержали не все, поэтому множество моделей и модификаций в 2021 году в России продавать перестали. Сегодня мы вспоминаем ушедших, а чтобы вам было удобнее, мы распределили их по географическому признаку.