Посмотрите, как можно зарядить батарею BMW i3 с помощью обычного Ford F-150

Необычный эксперимент провели авторы YouTube-канала The Fast Lane: они решили проверить, можно ли разрекламированный компанией Ford бортовой генератор пикапа
Со сменой поколений, произошедшей в начале лета, самый популярный пикап Америки обзавёлся гибридной модификацией PowerBoost. Она комплектуется 3,5-литровым турбированным V6 в паре с компактными электромотором и батареей. А опционально для этого пикапа доступен бортовой генератор электричества, выдающий на максимуме 7,2 кВт плюс сразу пять розеток в кузове. Похожее оборудование получил и дебютировавший недавно электрический фургон Transit.
В Ford считают, что это полезная опция для тех, кто эксплуатирует грузовик в качестве «рабочей лошадки». К примеру, инструмент на стройплощадке легко запитать прямо от пикапа. Но авторы ролика решили проверить, может ли PowerBoost использоваться для реанимации электромобилей. В качестве пациента выбрали BMW i3: во-первых, потому, что он оказался под рукой, а во-вторых, потому, что у баварского электрокара относительно компактные аккумуляторы, всего на 22 кВт⋅ч.
При подключении электромобиля к генератору пикапа на сниженной до 3,8 кВт мощности расчётное время зарядки составило около 6 часов. Когда же генератор вывели на максимальный режим работы, бортовая электроника i3 заявила, что батареи зарядятся менее чем за 4 часа. В действительности процесс занял 3 часа и 25 минут, но аккумуляторы смогли набрать энергии лишь на 18 кВт⋅ч. Нехватку экспериментаторы связали с возрастом электромобиля: за шесть лет эксплуатации его батарейки могли «просесть».
Во время эксперимента бензиновый мотор Ford F-150 работал на холостых оборотах, и исследователям даже удалось подсчитать, во сколько обойдётся подобная спасательная операция. За время подзарядки BMW i3 силовая установка пикапа израсходовала 11,2 литра топлива.