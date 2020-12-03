Посмотрите, как можно зарядить батарею BMW i3 с помощью обычного Ford F-150

Со сменой поколений, произошедшей в начале лета, самый популярный пикап Америки обзавёлся гибридной моди­фикацией PowerBoost . Она комплектуется 3,5-литровым турбиро­ванным V6 в паре с компактными электро­мотором и батареей. А опционально для этого пикапа доступен бортовой генератор электри­чества, выдающий на максимуме 7,2 кВт плюс сразу пять розеток в кузове. Похожее оборудо­вание получил и дебютиро­вавший недавно электрический фургон Transit .

В Ford считают, что это полезная опция для тех, кто эксплуатирует грузовик в качестве «рабочей лошадки». К примеру, инструмент на строй­площадке легко запитать прямо от пикапа. Но авторы ролика решили проверить, может ли PowerBoost использоваться для реанимации электро­мобилей. В качестве пациента выбрали BMW i3: во-первых, потому, что он оказался под рукой, а во-вторых, потому, что у баварского электрокара относительно компактные аккуму­ляторы, всего на 22 кВт⋅ч.