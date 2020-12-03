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Посмотрите, как можно зарядить батарею BMW i3 с помощью обычного Ford F-150

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Дмитрий Елизаров

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Необычный эксперимент провели авторы YouTube-канала The Fast Lane: они решили проверить, можно ли разрек­ламиро­ванный компанией Ford бортовой генератор пикапа F-150 использовать для подзарядки электро­мобилей. Оказалось, что можно.

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  • Со сменой поколений, произошедшей в начале лета, самый популярный пикап Америки обзавёлся гибридной моди­фикацией PowerBoost. Она комплектуется 3,5-литровым турбиро­ванным V6 в паре с компактными электро­мотором и батареей. А опционально для этого пикапа доступен бортовой генератор электри­чества, выдающий на максимуме 7,2 кВт плюс сразу пять розеток в кузове. Похожее оборудо­вание получил и дебютиро­вавший недавно электрический фургон Transit.

  • В Ford считают, что это полезная опция для тех, кто эксплуатирует грузовик в качестве «рабочей лошадки». К примеру, инструмент на строй­площадке легко запитать прямо от пикапа. Но авторы ролика решили проверить, может ли PowerBoost использоваться для реанимации электро­мобилей. В качестве пациента выбрали BMW i3: во-первых, потому, что он оказался под рукой, а во-вторых, потому, что у баварского электрокара относительно компактные аккуму­ляторы, всего на 22 кВт⋅ч.

  • При подключении электромобиля к генератору пикапа на сниженной до 3,8 кВт мощности расчётное время зарядки составило около 6 часов. Когда же генератор вывели на макси­мальный режим работы, бортовая электроника i3 заявила, что батареи зарядятся менее чем за 4 часа. В действи­тель­ности процесс занял 3 часа и 25 минут, но аккуму­ляторы смогли набрать энергии лишь на 18 кВт⋅ч. Нехватку экспери­ментаторы связали с возрастом электро­мобиля: за шесть лет эксплуатации его батарейки могли «просесть».

  • Во время эксперимента бензиновый мотор Ford F-150 работал на холостых оборотах, и исследова­телям даже удалось подсчитать, во сколько обойдётся подобная спасатель­ная операция. За время подзарядки BMW i3 силовая установка пикапа израсходо­вала 11,2 литра топлива.

Доводилось спасать кого-то на дороге?

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