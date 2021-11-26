Итальянец, которому стало скучно в Pininfarina. Великие дизайнеры, о которых вы не слышали: Пьетро Фруа

В Голливуде такое случается часто: слишком ранний успех или чересчур важная роль порой берут актеров в заложники. Не верите? Спросите у Марка Хэмилла или Дэниэла Рэдклиффа. Много ли шансов реализовать свои таланты у них было после Люка Скайуокера и Гарри Поттера? Вот и автомобильном дизайне тоже встречаются жертвы собственной популярности.

К примеру, итальянец Пьетро Фруа. Кем его считать — одним из главных маэстро 1950-х-1960-х, не до конца понятым и не полностью оценённым гением, или же мастером одной формы, недостойным стоять в ряду с Бертоне, Пининфариной и Джуджаро? Давайте разбираться!