В Италии на продажу выставили советский внедорожник ГАЗ-69

По словам продавца, автомобиль появился в Италии новым и до сих пор располагает оригиналь­ными чёрными номерными знаками, при этом все документы на ГАЗ-69 в порядке, включая разреше­ние перевозить до 8 человек.

Как следует из описания, внедорожник оснащён механической коробкой и дизельным двигателем Perkins объёмом 1,8 литра — по всей види­мости, установ­ленным уже в Италии. Однако в характери­стиках указано, что автомобиль укомплектован 194-сильным бензиновым мотором и «автоматом». Заявленный пробег раритета — 336 500 километров.

В России ГАЗ-69 выпускался только в открытом трёхдверном кузове с тканевым тентом. Между тем, на фото­графиях, приложенных к объявлению, отчётливо видно, что у выстав­ленного на продажу образца кузов цельно­металлический. Происхож­дение этой доработки не поясняется.