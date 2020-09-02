В Италии на продажу выставили советский внедорожник ГАЗ-69

Внедорожник ГАЗ-69, выпущенный в 1973 году, продаёт туринская компания Nuova City Motors. Основательно доработанный автомобиль оценён в 6 тысяч евро (441 500 рублей). В России за аналогичную сумму можно купить, например, новую Lada Granta.
По словам продавца, автомобиль появился в Италии новым и до сих пор располагает оригинальными чёрными номерными знаками, при этом все документы на
ГАЗ-69в порядке, включая разрешение перевозить до 8 человек.
Как следует из описания, внедорожник оснащён механической коробкой и дизельным двигателем Perkins объёмом 1,8 литра — по всей видимости, установленным уже в Италии. Однако в характеристиках указано, что автомобиль укомплектован 194-сильным бензиновым мотором и «автоматом». Заявленный пробег раритета — 336 500 километров.
В России ГАЗ-69 выпускался только в открытом трёхдверном кузове с тканевым тентом. Между тем, на фотографиях, приложенных к объявлению, отчётливо видно, что у выставленного на продажу образца кузов цельнометаллический. Происхождение этой доработки не поясняется.
ГАЗ-69 создали на рубеже
40-хи 50-хинженеры Горьковского автомобильного завода. На мощностях ГАЗа и УАЗа «шестьдесят девятый» производили в период с 1953 по 1973 год. В Италию попал экземпляр из одной из последних партий, имеющий ульяновское происхождение.