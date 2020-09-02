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В Италии на продажу выставили советский внедорожник ГАЗ-69

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Дмитрий Елизаров

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Внедорожник ГАЗ-69, выпущенный в 1973 году, продаёт туринская компания Nuova City Motors. Основательно доработанный автомобиль оценён в 6 тысяч евро (441 500 рублей). В России за аналогичную сумму можно купить, например, новую Lada Granta.

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  • По словам продавца, автомобиль появился в Италии новым и до сих пор располагает оригиналь­ными чёрными номерными знаками, при этом все документы на ГАЗ-69 в порядке, включая разреше­ние перевозить до 8 человек.

  • Как следует из описания, внедорожник оснащён механической коробкой и дизельным двигателем Perkins объёмом 1,8 литра — по всей види­мости, установ­ленным уже в Италии. Однако в характери­стиках указано, что автомобиль укомплектован 194-сильным бензиновым мотором и «автоматом». Заявленный пробег раритета — 336 500 километров.

  • В России ГАЗ-69 выпускался только в открытом трёхдверном кузове с тканевым тентом. Между тем, на фото­графиях, приложенных к объявлению, отчётливо видно, что у выстав­ленного на продажу образца кузов цельно­металлический. Происхож­дение этой доработки не поясняется.

  • ГАЗ-69 создали на рубеже 40-х и 50-х инженеры Горьковского автомобильного завода. На мощностях ГАЗа и УАЗа «шестьдесят девятый» производили в период с 1953 по 1973 год. В Италию попал экземпляр из одной из последних партий, имеющий ульяновское происхождение.

Встречали за рубежом отечественные автомобили?

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