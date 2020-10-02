Появились первые изображения совершенно нового внедорожника Isuzu

Судя по изображениям, для пассажир­ской версии D-Max разработают собственный дизайн кузова. Внедорожник получит отличные от пикапа радиаторную решётку, бампера и головную оптику. Оформ­ление задней части по понятным причинам будет полностью уникальным.

Isuzu MU-X, как ожидается, сохранит семи­местную компоновку, но платформу получит совер­шенно новую: архитектура Dynamic Drive дебюти­ровала вместе с пикапом. Она подразуме­вает более лёгкие и прочные раму и кузов, модерни­зированную подвеску и дисковые тормоза на всех колёсах.

Моторную гамму внедорожник может разделить с D-Max. В этом случае он будет оснащаться в зависи­мости от рынка несколькими вариантами дизельных двигателей объёмом от 1,9 до 3,0 л с отдачей от 150 до 190 л.с. и тяговыми показа­телями от 350 до 450 Нм крутящего момента. В трансмиссии задействуют систему полного привода с жёстким подключе­нием «передка» и блокировкой заднего дифферен­циала, а также раздаточную коробку.

Isuzu MU-X актуального поколения появился на свет в 2013 году и выпускается компанией для избранных рынков. В их числе, к примеру, Австралия, Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Сохранит ли эту локализацию новое поколение внедорож­ника, пока неизвестно.