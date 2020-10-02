Оставить коммент

Новое поколение седана Honda Civic: первые шпионские фото

Появились первые изображения совершенно нового внедорожника Isuzu

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Японское патентное ведомство опубликовало изображения внедорожника Isuzu MU-X нового поколения. Как уточняет Carscoops, базой для него станет пикап D-Max, сменивший поколение осенью прошлого года.

1/7

  • Судя по изображениям, для пассажир­ской версии D-Max разработают собственный дизайн кузова. Внедорожник получит отличные от пикапа радиаторную решётку, бампера и головную оптику. Оформ­ление задней части по понятным причинам будет полностью уникальным.

  • Isuzu MU-X, как ожидается, сохранит семи­местную компоновку, но платформу получит совер­шенно новую: архитектура Dynamic Drive дебюти­ровала вместе с пикапом. Она подразуме­вает более лёгкие и прочные раму и кузов, модерни­зированную подвеску и дисковые тормоза на всех колёсах.

  • Моторную гамму внедорожник может разделить с D-Max. В этом случае он будет оснащаться в зависи­мости от рынка несколькими вариантами дизельных двигателей объёмом от 1,9 до 3,0 л с отдачей от 150 до 190 л.с. и тяговыми показа­телями от 350 до 450 Нм крутящего момента. В трансмиссии задействуют систему полного привода с жёстким подключе­нием «передка» и блокировкой заднего дифферен­циала, а также раздаточную коробку.

  • Isuzu MU-X актуального поколения появился на свет в 2013 году и выпускается компанией для избранных рынков. В их числе, к примеру, Австралия, Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Сохранит ли эту локализацию новое поколение внедорож­ника, пока неизвестно.

  • А вот выпуск пикапов D-Max может быть налажен в России: эту перс­пективу подразуме­вает подписанный фирмой специнвест­контракт. Сборкой грузовиков, по предвари­тельным данным, займётся Ульяновский завод.

Нужен в России такой внедорожник?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я