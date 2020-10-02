Появились первые изображения совершенно нового внедорожника Isuzu

Японское патентное ведомство опубликовало изображения внедорожника Isuzu
Судя по изображениям, для пассажирской версии
D-Maxразработают собственный дизайн кузова. Внедорожник получит отличные от пикапа радиаторную решётку, бампера и головную оптику. Оформление задней части по понятным причинам будет полностью уникальным.
Isuzu MU-X, как ожидается, сохранит семиместную компоновку, но платформу получит совершенно новую: архитектура Dynamic Drive дебютировала вместе с пикапом. Она подразумевает более лёгкие и прочные раму и кузов, модернизированную подвеску и дисковые тормоза на всех колёсах.
Моторную гамму внедорожник может разделить с
D-Max.В этом случае он будет оснащаться в зависимости от рынка несколькими вариантами дизельных двигателей объёмом от 1,9 до 3,0 л с отдачей от 150 до 190 л.с. и тяговыми показателями от 350 до 450 Нм крутящего момента. В трансмиссии задействуют систему полного привода с жёстким подключением «передка» и блокировкой заднего дифференциала, а также раздаточную коробку.
Isuzu MU-X актуального поколения появился на свет в 2013 году и выпускается компанией для избранных рынков. В их числе, к примеру, Австралия, Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Сохранит ли эту локализацию новое поколение внедорожника, пока неизвестно.
А вот выпуск пикапов D-Max может быть налажен в России: эту перспективу подразумевает подписанный фирмой специнвестконтракт. Сборкой грузовиков, по предварительным данным, займётся Ульяновский завод.