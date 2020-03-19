Иранцы превратили старый Peugeot в электрокар

На передней оси установлен электродвигатель мощностью 122 л.с. (220 Н·м), а тяговая батарея ёмкостью 30 кВт·ч расположена под полом задней части салона и багажника. На одной зарядке Iran Khodro Runna Elecric способен проехать до 220 километров. Вся электрическая начинка утяжелила седан на 100 килограммов.

Планируется, что серийное производство Iran Khodro Runna Elecric начнётся в ближайшие два года. На проект выделено 9 миллиардов риалов (10,7 миллиона рублей).

Марка Iran Khodro с 2006 по 2009 год официально продавала в России седан Samand, построенный на базе Peugeot 405 1987 года. В прошлом году планировалось начать поставки в Россию седанов Khazar SD азербай­джанской сборки, которые являются обновлённой версией того же иранского седана. Однако этого так и не произошло.

Иран является второй страной в мире по дешевизне бензина. По данным Global Petrol Prices, литр топлива стоит в стране 7,66 рубля. Дешевле только в Венесуэле, где литр бензина обходится в восемь копеек.