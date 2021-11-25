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Ionity получила от инвесторов 785 миллионов долларов на быстрые зарядные станции в Европе

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Александр Шохинов

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Сеть быстрых зарядных станций Ionity получила от инвесторов 785 миллионов долларов на ускорение строительства электрозаправок. Планируется установить более пяти тысяч новых зарядок к 2025 году.

  • Зарядная сеть будет расширена более чем в четыре раза: с полутора до семи тысяч. Новые станции планируется установить не только на автомагистралях, но и на дорогах с большой загрузкой и неподалёку от крупных городов. На каждой станции будут расположены от 6 до 12 зарядных устройств. Уже существующие электрозаправки доукомплектуют по мере необходимости.
  • Ionity получила инвестиции от своих акционеров. Среди них крупнейшие автопроизводители — BMW, Ford, Hyundai, Kia, Merсedes-Benz и Volkswagen Group. Часть денег Ionity впервые выделила компания, не связанная с автопроизводством, — крупнейший международный инвестор BlackRock.
  • Кроме того, Ionity представила новую концепцию зарядных станций. Компания собирается приобрести землю в собственность и создать на ней полноценные электрозаправки вместо размещения зарядок на обычных автозаправочных станциях или парковках. На территории будет предусмотрен зелёный сад, в котором путешественники смогут передохнуть, пока их машина восстанавливает энергию. Концепт получил название «Оазис».
  • «Наш концепт «Оазис» показывает, как будет выглядеть процесс подзарядки в будущем. Закрытая станция или парк у кафе или магазина – мы хотим предложить нашим клиентам более комфортный опыт зарядки», — сказал операционный директор Ionity доктор Маркус Грол.
  • На сегодняшний день сеть Ionity покрывает 24 европейских страны и состоит из 386 станций с 1538 зарядками мощностью до 350 кВт с напряжением до 800 вольт. Восстановить энергию на них могут автомобили с гнездом CCS Combo 2.

В ноябре Tesla объявила в Twitter о том, что количество её зарядных станций по всему миру превысило 30 000 штук. При этом треть из них были построены за год.

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