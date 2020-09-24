Hyundai показала концепт интерьера будущих электромобилей

Центр композиции — установ­ленный на потолке гибкий OLED-экран диагональю 77 дюймов. Левый и правый пассажиры заднего сиденья могут одно­временно смотреть на нём разные программы. Звук идёт через динамики в подголов­никах.

Актуальную ныне чистоту в салоне поддер­живает робот-пылесос. Ультра­фиолетовые LED-лампы на потолке контроли­руют качество его работы. Пресс-релиз упоминает бережное отношение интерьера к одежде и обуви, но не расшифро­вывает, что под этим понимается.

Hyundai отмечает, что внутреннее простран­ство будущих электро­мобилей можно будет кастоми­зировать, адапти­ровать под вкусы и нужды пассажиров. Это даст им допол­нительные удобства и уют.