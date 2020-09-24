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Hyundai показала концепт интерьера будущих электромобилей

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Кирилл Малышев

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Южнокорейская компания Hyundai пред­ставила концепт интерьера будущих электро­мобилей бренда Ioniq. Салон под названием Ioniq Concept Cabin был разработан при участии произво­дителя электроники LG.

  • Центр композиции — установ­ленный на потолке гибкий OLED-экран диагональю 77 дюймов. Левый и правый пассажиры заднего сиденья могут одно­временно смотреть на нём разные программы. Звук идёт через динамики в подголов­никах.

  • Актуальную ныне чистоту в салоне поддер­живает робот-пылесос. Ультра­фиолетовые LED-лампы на потолке контроли­руют качество его работы. Пресс-релиз упоминает бережное отношение интерьера к одежде и обуви, но не расшифро­вывает, что под этим понимается.

  • Hyundai отмечает, что внутреннее простран­ство будущих электро­мобилей можно будет кастоми­зировать, адапти­ровать под вкусы и нужды пассажиров. Это даст им допол­нительные удобства и уют.

  • Бренд Ioniq для «зелёных» моделей компания Hyundai пред­ставила в августе. Его первенец — средне­размерный кроссовер Ioniq 5 — поступит в продажу в 2021 году.

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