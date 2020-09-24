Hyundai показала концепт интерьера будущих электромобилей

Южнокорейская компания Hyundai представила концепт интерьера будущих электромобилей бренда Ioniq. Салон под названием Ioniq Concept Cabin был разработан при участии производителя электроники LG.
Центр композиции — установленный на потолке гибкий OLED-экран диагональю 77 дюймов. Левый и правый пассажиры заднего сиденья могут одновременно смотреть на нём разные программы. Звук идёт через динамики в подголовниках.
Актуальную ныне чистоту в салоне поддерживает робот-пылесос. Ультрафиолетовые LED-лампы на потолке контролируют качество его работы. Пресс-релиз упоминает бережное отношение интерьера к одежде и обуви, но не расшифровывает, что под этим понимается.
Hyundai отмечает, что внутреннее пространство будущих электромобилей можно будет кастомизировать, адаптировать под вкусы и нужды пассажиров. Это даст им дополнительные удобства и уют.
Бренд Ioniq для «зелёных» моделей компания Hyundai представила в августе. Его первенец — среднеразмерный кроссовер Ioniq 5 — поступит в продажу в 2021 году.