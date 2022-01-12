Внедорожники от брендов, про которые все забыли. Но которые можно купить!

В портфолио японской марки Isuzu — целый букет отличных внедорожников: от честного рамного Trooper из 1990-х до чудаковатого VehiCROSS, который до сих пор выглядит свежо и необычно, несмотря на дизайн 25-летней давности. Модель Axiom появилась заметно позже, но, чтобы её вспомнить, мозгу всё равно требуется небольшое усилие.

Первый концепт Аксиомы блеснул в Токио ещё до Миллениума — он представлял собой трёхдверный внедорожный пикап для любителей активного отдыха. Ближе к серии облик модели радикально изменился, дверей стало пять, а начинку (платформа и мотор) взяли от внедорожника Rodeo. Под капот устанавливался 3,5-литровый бензиновый V6 с отдачей в 230–250 сил, а не самый надёжный «автомат» ранних версий со временем сменила коробка производства Aisin.

В ходе обновления полноприводный Axiom обзавёлся и «умной» двухрежимной подвеской. Правда, вскоре за апдейтом случилось страшное: относительно молодую модель сняли с производства, а сборочную площадку в американской Индиане освободили для... семейного кроссовера Subaru Tribeca! А вот ещё интересный факт: малоизвестный в России Axiom стал основой для одной, очень популярной у нас китайской модели. Догадались, о чём речь? Как это нет?!

На всякий случай здесь мы собрали для вас все полноприводные модели именно японской марки.

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