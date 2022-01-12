Внедорожники от брендов, про которые все забыли. Но которые можно купить!

Мы уже освежали в памяти полузабытые модели из Германии и неавтомобильных стран. Сегодня провернём нечто похожее с интересными полноприводными машинами от компаний, о существовании которых вы могли забыть. Желающим отыскать для себя нетривиальную модель этот мини-ликбез точно будет полезен: большинство полноприводных находок стоят заметно дешевле раскрученных кроссоверов.
В портфолио японской марки Isuzu — целый букет отличных внедорожников: от честного рамного Trooper из 1990-х до чудаковатого VehiCROSS, который до сих пор выглядит свежо и необычно, несмотря на дизайн 25-летней давности. Модель Axiom появилась заметно позже, но, чтобы её вспомнить, мозгу всё равно требуется небольшое усилие.
Первый концепт Аксиомы блеснул в Токио ещё до Миллениума — он представлял собой трёхдверный внедорожный пикап для любителей активного отдыха. Ближе к серии облик модели радикально изменился, дверей стало пять, а начинку (платформа и мотор) взяли от внедорожника Rodeo. Под капот устанавливался 3,5-литровый бензиновый V6 с отдачей в 230–250 сил, а не самый надёжный «автомат» ранних версий со временем сменила коробка производства Aisin.
В ходе обновления полноприводный Axiom обзавёлся и «умной» двухрежимной подвеской. Правда, вскоре за апдейтом случилось страшное: относительно молодую модель сняли с производства, а сборочную площадку в американской Индиане освободили для... семейного кроссовера Subaru Tribeca! А вот ещё интересный факт: малоизвестный в России Axiom стал основой для одной, очень популярной у нас китайской модели. Догадались, о чём речь? Как это нет?!
На всякий случай здесь мы собрали для вас все полноприводные модели именно японской марки.
Не упомянуть яркую, но безумно редкую модель от Isuzu — просто невозможно. Концепт необычного внедорожника с тремя дверьми и «потайной» запаской был показан в 1993 году, а ещё через четыре года новинка на рамном шасси ушла в производство. Дизайн, в создании которого поучаствовали японские и европейские специалисты, и сегодня вызывает живой интерес, а надёжная основа от внедорожника Trooper с моторами V6 позволяет не париться на пересечённой местности.
Конкретно этот VehiCROSS пленных на бездорожье не берёт совсем. Внедорожник основательно доработан, поэтому теперь яркий дизайн в полной мере отвечает суровому шасси. Однако, если вам приглянулась эта находка, стоит запастись терпением и временем: не все внесённые изменения отражены в ПТС. Зато в болоте такой красивый вездеход точно не потонет.
На другие доступные VehiCROSS можно посмотреть здесь. Переходите!
Musso — имя из эпохи живых Hyundai Galloper и Mitsubishi Pajero Wagon. Остроносый внедорожник выглядел интересно и даже стильно, а технически представлял собой микс из корейских и немецких компонентов. Прежде всего это касалось трансмиссии и лицензионных моторов Mercedes-Benz (бензиновых и дизельных «четвёрок» и «шестёрок»). Партнёрство со штутгартским производителем даже породило интересный маркетинговый ход: на ряд рынков азиатские Муссо поставлялись как Мерседесы и сбывались через фирменную дилерскую сеть!
Внедорожники первых годов выпуска могли быть как пяти-, так и семиместными, а надёжная полноприводная трансмиссия позволяла удаляться от асфальта дальше основных конкурентов по рынку. Производство Musso закончилось в 2005 году, но спустя три года модель вернулась на конвейер под именем TagAZ Road Partner.
Модели таганрогской сборки сегодня встречаются на Авто.ру, но мы собрали для вас оригинальные SsangYong с полным приводом — от классических до свежих. Взгляните.
Кстати, о внедорожниках российского производства. Почти 20 лет назад, в 2003-м, завод «Дервейс» в Черкесске выкатил полноприводную модель с рубленым пятидверным кузовом, отдалённо похожим на легендарный G-класс. Новинка под названием Cowboy была построена на шасси румынского внедорожника ARO (о нём мы тоже напомним) и оснащалась двигателями производства Peugeot (дизель 2.0) и Заволжского моторного завода (бензин, 2.7). Просторный салон мог вместить пять человек, а объём багажника составлял солидные 600 литров!
Несмотря на оптимизм создателей, быстро налаженный выпуск и контакты за рубежом, «Ковбои» просуществовали совсем недолго. Производство накренилось из-за банкротства румынского предприятия, заставив искать помощь в Китае, а вскоре завод занялся сулившей выгоду локализацией моделей из Азии.
Небольшая партия в 800 Derways Cowboy — капля в автомобильном море, но черкесские внедорожники — регулярные гости на Авто.ру. Взгляните, что доступно прямо сейчас.
Как и обещали, освежим в памяти три буквы ARO, которыми с конца 1950‑х по 2000‑е украшались полноприводные машины из Румынии. Первой, выехавшей из дверей завода в Кымпулунге моделью стал вездеход серии M, похожий на советский ГАЗ‑69. А в 1970‑х компания ARO разработала, пожалуй, самую известную свою модель — 24.
На выбор предлагалось множество кузовов, от трёхдверок до пикапов и кабриолетов, имелось некое разнообразие и в плане моторов, но основа у карпатских «двадцатьчетвёрок» была общей: предельно простой, рамной, с двумя ведущими осями, позволявшей преодолевать 60-сантиметровые броды и брать косогоры крутизной до 70 процентов.
Помимо насыщения собственного рынка, завод активно поставлял внедорожники на экспорт, так что сегодня приметить ещё живой ARO можно в самых отдалённых от Румынии уголках. Россия в этом плане намного ближе, однако на наших дорогах кондовые модели 24 встречаются очень редко. Хороший пример — эта уцелевшая трёхдверка с высокой крышей, пока единственная в такой конфигурации на Авто.ру. Со слов продавца, автомобиль основательно восстановлен и модифицирован, благодаря чему в салоне стало комфортнее, а на ходу — надёжнее и быстрее.
Остальные доступные модели ARO вы можете найти здесь.
Неосведомлённому человеку марка «Азия» не сообщит ровным счётом ничего. Это Китай? Япония? Вьетнам? Однако подкованный читатель наверняка подскажет, что бренд — корейский, а модель Asia Rocsta в девяностых стала цивильной версией олдскульного армейского джипа. А также первой вездеходной Kia!
Внедорожник показали в 1990-м. Внешне рамная трёхдверка копировала образ американского Jeep с его силуэтом, узнаваемой радиаторной решёткой и массивными передними крыльями. Под капот корейцы прятали либо 1,8-литровый бензиновый мотор от Mazda, либо дизельную «четвёрку» объёмом 2,2 литра. С этими же моторами Rocsta шла на экспорт — в том числе в Британию и Австралию, где находила своего клиента благодаря простоте, надёжности, а также небольшой цене.
Модель, найденная на Авто.ру, относится к первым годам выпуска. Несмотря на немолодой возраст и явно богатую историю поездок, эта Asia находится в хорошем состоянии и даже прошла через тюнинг. Покрытый защитным «раптором» кузов не боится лесных веток, а лифтованная подвеска и «понижайка» позволят заехать туда, где точно нет автоэкспертов, знающих о марке Asia.
А здесь вы можете рассмотреть и подобрать другие модели этого бренда.
Американский производитель с фирменным слоганом «Непохожий на других» (Different Kind of Car Company) уже десять лет как мёртв: на очередном витке оптимизации в концерне General Motors марка Saturn благополучно отошла в мир иной. Что осталось автомобилистам в наследство с конца 1980-х до прошлого десятилетия? Около десятка моделей, одна из которых представляла собой стильный вседорожник на переднеприводной платформе Opel Antara.
С запоминающимся дизайном Vue американцы разобрались сами, а набор силовых установок и полный привод у Сатурна и Опеля (а также — соплатформенных кроссоверов Chevrolet Equinox и Pontiac Torrent) были общими. В базе «американец» располагал рядной «четвёркой» на 2,2 литра, а ближе к «топу» получал мотор V6 от Honda на 250 лошадиных сил. Существовала также и «горячая» версия Red Line со слегка форсированной силовой установкой и аэродинамическим обвесом.
Найденный на Авто.ру вседорожник выпущен в 2004 году — ещё до рестайлинга, который значительно изменил и даже в чём-то упростил «лицо» модели. Чёрно-бежевый интерьер Vue ухожен, а техническое состояние, несмотря на пробег, отмечено как хорошее. Впрочем, этот Saturn — не единственный, доступный на Авто.ру.
Здесь можно взглянуть на другие модели бренда.