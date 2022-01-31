Интерьер самого маленького кроссовера Alfa Romeo показали на видео

Компания Alfa Romeo опубликовала несколько тизеров, посвящённых скорой премьере кроссовера Tonale: дебют компактного вседорожника намечен на 8 февраля. В коротких видеороликах демонстрируются детали оформления интерьера Tonale, но до сих пор достоверно неизвестно, с какой именно силовой установкой он выйдет на рынок.
Craftsmanship and attention to details. Discover the new #AlfaRomeoTonale on February 8th. Let "La Metamorfosi" begin! https://t.co/fcxY3NRUgF #AlfaRomeo pic.twitter.com/TySYFfFpPk— Alfa Romeo (@alfa_romeo) January 28, 2022
- В одном из тизеров демонстрируются часть рулевого колеса с кожаной отделкой, тематическая вышивка по коже (по всей видимости, в районе подголовника сиденья) и вставка на кузове в цветах итальянского флага. В другом можно увидеть кое-какие детали оформления цифровой приборной панели: она получит указатели, выполненные в аналоговой стилистике.
- Ожидается, что внешне Alfa Romeo Tonale будет похож на одноимённый концепт, который итальянская компания показывала ещё в 2019 году. Что касается моторной гаммы, то по предположению издания Motor1 флагманской силовой установкой нового вседорожника станет подключаемый гибрид на базе турбомотора объёмом 1,3 литра. Такая установка сможет развивать до 240 л.с.
A driver-centric cockpit: discover the multi-function “Cannocchiale” cluster of the new #AlfaRomeoTonale on February 8th. Let "La Metamorfosi" begin! https://t.co/fcxY3NRUgF #AlfaRomeo pic.twitter.com/5NB54nlUph— Alfa Romeo (@alfa_romeo) January 26, 2022
- Набор базовых двигателей по предварительным данным составят из бензинового и дизельного турбомоторов с идентичной мощностью 130 л.с. Не исключено и появление так называемого «мягкого гибрида» на 160 л.с.
- Основными конкурентами Alfa Romeo Tonale названы кроссоверы Audi Q3, BMW X1, Lexus UX и Mercedes-Benz GLA. В продаже новинка может появиться уже в нынешнем году, но в России марка Alfa Romeo не представлена.
Запуск новинки компания неоднократно переносила. К примеру, в апреле прошлого года сообщалось, что глава фирмы Жан-Филипп Импарато оказался недоволен планируемой для вседорожника силовой установкой и потребовал её переработать. По этой причине рыночный дебют Tonale оказался отложен: тогда указывалось, что продажи вседорожника стартуют летом 2022 года.