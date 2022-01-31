Интерьер самого маленького кроссовера Alfa Romeo показали на видео

Компания Alfa Romeo опубликовала несколько тизеров, посвящённых скорой премьере кроссовера Tonale: дебют компактного вседорожника намечен на 8 февраля. В коротких видеороликах демонстрируются детали оформления интерьера Tonale, но до сих пор достоверно неизвестно, с какой именно силовой установкой он выйдет на рынок.